Éditeur : Yooreka Studio

Développeur : eBrain Studio

Genre : Action / Metroidvania / Rogue-Lite

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais / Chinois

Année 2046 / Dragon CityLes interfaces neuro-comp, les prothèses bioniques et la nano-biotechnologie sont devenues monnaie courante. La société est très développée, mais l'écart entre les nantis et les démunis n'a fait que se creuser.Xiang Zixu, un brillant détective privé, est tué alors qu'il enquêtait sur la disparition d'une célèbre journaliste. Immédiatement après sa mort, il se réveille en sursaut dans la chambre de son appartement. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'est passé, son téléphone sonne et son collègue de l'agence lui fait part d'une nouvelle affaire : la disparition d'une célèbre journaliste.