Omno, vous propose de vivre une aventure atmosphérique et de découvrir les vestiges d’un Ancien Monde. Explorez des forêts luxuriantes, un désert brûlé par le soleil, une toundra glaciale et découvrez ce qui se cache au-delà des nuages grâce à la puissance d’une civilisation perdue. Tout au long de votre aventure, vous serez amené à rencontrer des créatures avec lesquelles vous pourrez interagir.

posted the 06/05/2021 at 05:45 PM by nicolasgourry