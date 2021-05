la musique est composé par Tee Lopes (Sonic Mania)Dans un futur lointain… Rendu fou par son obsession pour les Orbes de la Force Berserk, le diabolique Dr Genos et son armée de sbires de l'Énergie Noire font la guerre aux habitants de la Terre. L'espoir pour toute l'humanité repose sur la Résistance, mais sont-ils suffisants ? Alors que la bataille commence, un nouveau héros rejoint le combat ...C'est là que vous intervenez en incarnant : Kei.

Like

Who likes this ?

posted the 05/26/2021 at 01:45 PM by nicolasgourry