Mise à jour : 1.0.6 -20% en plus de puzzles -La possibilité de rejouer n'importe lequel des puzzles à tout moment -Permettre aux joueurs de lire le journal du vagabond -Améliorations multiples des performances sur toutes les plates-formes -Framerate plus élevé

Éditeur : Hello Games Développeur : Hello Games Genre : Aventure Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch Langues : Anglais / Français / Allemand / Italien / Portugais / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen / Russe / Turc.

Who likes this ?

posted the 04/10/2021 at 10:40 AM by nicolasgourry