Éditeur : Armor Games Studios

Développeur : Gummy Cat

Genre : Simulation - Aventure

Plateforme : PC - Switch

Langue : Anglais

Date de sortie : 2021



Résumé:Dans Bear and Breakfast, un jeu d'aventure et de gestion tranquille, incarnez un ours au bon cœur et essayez de gérer un bed and breakfast dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, à grand renfort d'ingéniosité adolescente, décident d'en faire un bed and breakfast pour gagner de l'argent avec les touristes. Votre affaire prend de l'ampleur, tout comme le mystère de la forêt, et Hank ne tarde pas à découvrir une histoire encore plus dense que la forêt.Images :