Avec les derniers chasseurs de sorcières, la Maison Usher, étaient voués à la chute.Dans la maison, «Lenore», la puissante sorcière avait été scellée, pour ne plus jamais être relâchée.Roderick Usher, le dernier chef de famille, est devenu fou en succombant au pouvoir de Lenore. Il n'avait aucune pitié pour quiconque, qui se tenait sur son chemin, même sa petite sœur Madeline Usher.Au moment où elle était sur le point de disparaitre, elle a était conseillé par le Corbeau qui voulait aider à arrêter la folie de Roderick. Madeline a été conduite à la grande sorcière Ligeia, la sorcière légendaire qui possédait le pouvoir de la sorcellerie noire.Vous incarnez Ligeia, la sorcière légendaire, réveillée d'un long sommeil, prête à massacrer ses ennemis avec ses pouvoirs démoniaque, Dullahan.Vous êtes la seule à pouvoir infiltrer la maudite maison hantée et mettre fin à la folie de Roderick Usher.

Who likes this ?

posted the 03/09/2021 at 10:00 AM by nicolasgourry