La race humaine qui attaque le château du roi démon n'a rien de nouveau et s'est produite d'innombrables fois auparavant.Ce qui rend cette fois différente cependant, c'est que les aventuriers ont décidé d'unir leurs forces avec l'armée impériale et le "héros de Caerleon"' pour mener une attaque ultime dans l'espoir d'éliminer les démons une fois pour toutes.Ils ont attaqué la forteresse démoniaque, ils ont réussi sa destruction totale.Tous les démons du château ont été faits prisonniers à l'exception d'un seul squelette nommé «Skul».

posted the 01/17/2021 at 01:10 PM by nicolasgourry