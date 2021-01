Éditeur : Sold Out

Développeur : Ape Tribe Games

Genre : RPG/Infiltration

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 28 Janvier 2021

Langue : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Chinois / Japonais.

2048. Après l'arrestation d'un important dirigeant communautaire, New York sombre dans le chaos. Soupçons et accusations fusent de toutes parts, et une drogue baptisée Shard se répand aux quatre coins des bas-fonds de la ville. Alors que l'avenir de la mégapole est en doute, trois citoyens endurcis décident de partir en quête de la vérité et découvrent un complot menaçant d'altérer le destin de la cité.