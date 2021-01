Éditeur : Other Ocean Group

Développeur : Other Ocean Interactive

Genre : Survie

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 26 Janvier 2021 (XOne/Gamepass)

-Plus tard sur PS4/Switch-

Trahissez vos amis dans ce multijoueur de 8 personnes concentrées sur la tromperie sociale et la survie.La communication et le travail d’équipe sont essentiels au but ultime de l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble. Attention, il y a des traîtres au sein du groupe qui gagneront de la force au fur et à mesure que le match avance. Le seul objectif des traîtres est d’arrêter les survivants par tous les moyens possibles.