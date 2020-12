Semaine 48 : du 23/11/2020 au 28/11/2020.

1) Animal Crossing : New Horizons (Switch) /+ 3

2) Call Of Duty : Black Ops Cold War (PS4) / =

3) Hyrule Warriors - L'ère du Fléau (Switch) / -2

4) Assassin's Creed Valhalla (PS4) /- 1

5) Fifa21 (PS4) / Retour

S.E.L.L.

Call Of Duty : Black Ops Cold WarSpider-Man : Miles MoralesAssassin's Creed ValhallaCall Of Duty : Black Ops Cold WarAssassin's Creed ValhallaFIFA 21Assassin's Creed ValhallaCall Of Duty : Black Ops Cold WarAssassin's Creed Valhalla - Édition GoldFIFA 21Watch Dogs : LegionForza Horizon 4Animal Crossing : New HorizonsHyrule Warriors - L'ère du FléauMario Kart 8 DeluxeWorld Of Warcraft - Shadowlands - Édition CollectorFootball Manager 2021Microsoft Flight SimulatorLe dématérialisé n'est pas pris en compte.