Editeur : Walkabout Games / L.INC

Développeur : Atomic Wolf

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC/Switch (Standard)

Prévu sur PS4/XOne

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Russe / Chinois.

Liberated : Enchanced Edition

Date de sortie : 3 Décembre 2020

-Amélioration gameplay et contenu.

-Doublage intégral en Anglais (vous pouvez maintenant jouer au jeu en écoutant les dialogues).

-2 courts scénarios de DLC "For the Homeland" et Glory the Heroes".

Prix ; 15,99€ au lieu de 19,99€

Liberated est un roman graphique dystopique interactif dévoilant son histoire à travers des pages de bandes dessinées.Nous sommes dans un monde futuriste sombre dans lequel la technologie s'est retournée contre la population.