Semaine 43 : du 19/10/2020 au 24/10/2020.

TOUS



1) FIFA 21 (PS4) / =

2) Super Mario 3D All-Stars (Switch) / Retour

3) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / +1

4) Mario Kart Live : Home Circuit Mario (Switch) / -2

5) Ring Fit Adventure (Switch) / Retour

(3ème semaine consécutive en première place pour FIFA21 sur PS4)

S.E.L.L.

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.