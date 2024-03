Kawaï-Shinobi

31 ans plus tard

est un jeu vidéo d'action-plateforme développé par Sega et sorti en 1990 sur la console Sega Master System. Dans ce titre, Alex Kidd, le personnage emblématique de Sega, se lance dans une aventure périlleuse inspirée de l'univers de Shinobi.L’histoire de “Alex Kidd in Shinobi World” met en scène Alex Kidd, le héros du royaume de Radaxian, qui se lance dans une quête pour sauver sa bien-aimée, la princesse Lora, enlevée par le méchant ninja Ashura. Pour la sauver, Alex doit traverser des niveaux dangereux et affronter de redoutables ennemis, dont des boss puissants, pour atteindre le repaire d’Ashra.Et là on met le pied dans un putain de paradoxe car de ce que je sais dans Alex Kidd in Miracle World qui précède ce jeu, c'est la femme de son frère jumeau Igul. D'ailleurs la copine d'Alex est à ma connaissance Stella. Bref tout cela est curieux mais sans conséquence sur la suite de cette critique.Le titre de Sega se présente comme un jeu d'action-plateforme pur jus, s'insipirant de son illustre modèle qu'il parodie gaiement, Shinobi avec tout de même un aspect plateforme nettement plus fourni chez notre jeune ninja aux grandes oreilles.Alex dispose d'un katana pour attaquer les ennemis, ainsi de projectiles à récupérer de temps à autre. En outre il pourra s'agripper à des barres de métal et se projecter sur des ennemis tels une boule de feu.La jouabilité est fluide et réactive, bien que parfois exigeante, comme c'était souvent le cas dans les jeux de plateforme de l'époque. Les mécaniques de jeu restent fidèles au genre, avec des sauts précis, des ennemis à vaincre, et des boss à affronter à la fin de chaque niveau. Boss qui sont là-encore des parodies mignonnes de leur modèle sur Shinobi.Les graphismes de "Alex Kidd in Shinobi World" sont colorés et bien définis, typiques des productions de Sega à l'époque. Les décors et les sprites des personnages sont détaillés, et les environnements offrent une variété visuelle appréciable, allant des montagnes enneigées aux temples japonais.La bande sonore n'est pas en reste et s'avère remarquable pour son utilisation de thèmes emblématiques de la série Shinobi, réarrangés pour s'adapter au style du jeu. Les mélodies énergiques et accrocheuses contribuent à l'atmosphère dynamique et guillerette du jeu et immergent les joueurs dans l'action.est le dernier jeu de la série Alex Kidd à être sorti sur la Sega Master System. Et aussi le dernier développé par Sega. C'est aussi le dernier titre estampillé Alex Kidd à être sorti jusqu'à son retour dans Alex Kidd in Miracle World DX, en juin 2021, soit- Le jeu était à l'origine prévu comme une parodie claire et très premier degré de la série "Shinobi", d'où son titre. Il incorpore de nombreux éléments humoristiques et des clins d'œil à la franchise Shinobi. Les équipes de Sega ont décidé de rajouter durant le développement Alex Kidd car il était « connu » en occident, le titre n’étant pas paru au Japon. Alex Kidd est plus vendeur qu’un chibi Joe Musahi.- Le premier boss du jeu, qui devait s'appeler "Mari-oh", est un pastiche de Mario. On remarque d'ailleurs qu'il devient petit quand on lui inflige un certain nombre de dégâts et tire des boules à la manière de Mario avec son costume blanc.- Yuji Naka, le fameux développeur de chez Sega connu de tous, a joué un rôle important dans la conception du jeu, notamment en supervisant le développement et en contribuant à l'optimisation de la jouabilité. On dira qu'il a assuré sa mission avec brio.