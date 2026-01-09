accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Otakugame.fr, le blog 100% otaku !
Le blog de jeux vidéo 100% otaku !
profile
39
❤
Likers
Who likes this ?
aiolia081
,
mickurt
,
tripy73
,
trungz
,
vlex404
,
dx93
,
minbox
,
traveller
,
fullbuster
,
aiolia081
,
minx
,
akd
,
binou87
,
link49
,
lanni
,
lz
,
e3payne
,
koopa
,
escobar
,
chester
,
nindo64
,
liquidus
,
kisukesan
,
neokiller
,
kiribati
,
kyogamer
,
greggy
,
cuthbert
,
darksephiroth
,
freematt
,
skyzein
,
onirinku
,
titouhman
,
diablass59
,
rosewood
,
lacasadenico
,
hado78
,
opthomas
,
nduvel
name :
Watch Dogs
platform :
PC
editor :
Ubisoft
developer :
Ubisoft
genre :
action-aventure
other versions :
Xbox 360
-
PlayStation 3
read the reviews
add a review
add a press review
profile
123
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
dx93
,
amassous
,
supatony
,
binou87
,
linkiorra
,
svr
,
kisukesan
,
cuthbert
,
sebthemajin
,
nay
,
jeanouillz
,
nindo64
,
archesstat
,
yuri
,
trezert
,
tripy73
,
leblogdeshacka
,
aros
,
keka
,
kurosama
,
gunotak
,
chester
,
spartan1985
,
waurius59
,
eaglevision
,
mugimando
,
angelcloud
,
ggally
,
fortep
,
fifine
,
bladagun
,
strifedcloud
,
iglooo
,
iiii
,
opthomas
,
kyogamer
,
wickette
,
eldren
,
maxleresistant
,
gat
,
odv78
,
nobleswan
,
flom
,
darkfoxx
,
spawnini
,
nekonoctis
,
klapo
,
neckbreaker71
,
referencementmontpellier
,
niveforever
,
raph64
,
killia
,
link80
,
misterpixel
,
kenpokan
,
giusnake
,
fiveagainstone
,
osiris
,
sephiroth07
,
nyseko
,
davonizuka
,
kamina
,
allanoix
,
tvirus
,
zelda59279
,
mikazaki
,
maki4vel
,
beks1080
,
illbeback
,
micablo
,
nmariodk
,
apejy
,
unclepickle
,
genraltow
,
salocin
,
ravyxxs
,
kevinmccallisterrr
,
sauronsg
,
warminos
,
sonilka
,
siil
,
drockspace
,
esets
,
idd
,
xserial
,
goldmen33
,
ritalix
,
slyder
,
walterwhite
,
aozora78
,
tit64
,
chiotgamer
,
odst
,
finalyoz
,
orichimarugin
,
bennj
,
link1983
,
zevoodoo
,
pimoody
,
faremis
,
playstation2008
,
sheena78
,
leonr4
,
boyd
,
skuldleif
,
xhander
,
gamjys
,
tsunmida
,
gaeon
,
kazey77
,
jozen15
,
650gt
,
phase1
,
ouken
,
jasnah
,
erleerween
,
axlenz
,
lumpid
,
almightybhunivelze
,
solarr
,
link49
,
loreislife
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
3645
visites since opening :
7984885
suzukube
> blog
all
Follow and subscribe OtakugameFR
Haters gonna hates
H4ck3d
14 ans plus tard, Watch Dogs est enfin au niveau de sa démo E3 2012 !
Champagne
le DLSS 5 !
tags :
5
Likes
Who likes this ?
aeris201
,
mwaka971
,
idd
,
iglooo
,
link49
posted the 09/01/2026 at 10:24 PM by
suzukube
comments (
44
)
ravyxxs
posted
the 09/01/2026 at 10:34 PM
Le champion du downgrade, même Killzone 2 à côté n'a pas à rougir
Killzone 2 à la sortie restait visuellement bluffant, Watch Dogs ? Je me souviens j'étais tellement dégouté......après ça on a eu une avalanche de trailer de gameplay fake, l'industrie avait pris goût....
51love
posted
the 09/01/2026 at 10:45 PM
meme sur PC en ultra, le jeu perdait en bonne partie la "promesse" d'un rendu avant gardiste, plus proche du CGI que du rendu "basique" type JV.
https://youtu.be/sX4HTUuCy3k?si=yAXjn4dCGaYhftWU&t=157
C'est sur que si le jeu avait ressemblé à ça lors de sa sortie, là personne n'aurait ralé
rien a voir avec watch dogs, mais sur cette video j'ai pas les mots, tu sens vraiment que les models 3D sont exceptionnels et sont completement bridés avec les moteurs de jeux actuels :
https://youtu.be/KTQHWjfvmGM?si=G4DceRKfTJewMvej&t=552
altendorf
posted
the 09/01/2026 at 10:56 PM
Toujours pas
La séquence de l'E3 n'existe pas dans le jeu, ils ont gardé des choses mais globalement cela n'a rien à voir.
ouken
posted
the 09/01/2026 at 11:02 PM
Le dlss 5 c'est une dinguerie. Je suis bien content d'être sur PC même les émulateurs en profite. Il y a des jeux, c'est carrément des remakes je prends des baffes sur baffe. Tu passes de jeu moyen graphiquement et une tuerie?
midomashakil
posted
the 09/01/2026 at 11:03 PM
il faut que les prochaine console fasse cette techno sinon il seront dépassé vite ^^
idd
posted
the 09/01/2026 at 11:03 PM
ça rend de fou ^^
bennj
posted
the 09/01/2026 at 11:05 PM
ouken
avec 0 respect de la DA de base, ouahhhhhhhh trop bien. C'est à mes yeux le même délire que les pseudos mods à base reshade pour ""améliorer"" les couleurs / contraste d'un jeu.
ravyxxs
posted
the 09/01/2026 at 11:20 PM
bennj
Désolé mais pour le coup, tu sais pas du tout de quoi tu parles, récemment, ça a été dit, même par le développeur, ou le boss, de KCD2. Ca change en RIEN la DA de base, mais genre PAS DU TOUT. Voir les blogs sur Gamekyo ou l'article en home qui en parle.
Ca change surtout les éclairages, les ombres, tout comme le HBAO mais surboosté, et ça rend les choses bien plus naturel. Rien à voir avec la vidéo de présentation qui changeait effectivement, la DA (voir l'exemple de RE9.).
Ici, avec les leaks, les moddeurs ont pu constater différente option de DLSS 5. On commence avec le défaut, classique, puis cinématique. Il me semble que c'est le cinématique qui pousse le tout à une IA indisgeste, mais encore là, c'est pas sorti oficièlement.
Après avoir vu 15 jeux aujourd'hui, y a pas photo, le DLSS 5 est une prouesse à ne pas négliger et ça sera très très trèèèèèèès dur de revenir en arrière. Y a des jeux, tu peux tout simplement pas dire *c'est mieux avant la DA nanana* non, si tu as des yeux, tu sais que le DLSS 5 change parfaitement le tout et fait le taf.
Le boss de KCD 2 l'a dit, les gens sont fous, car vous pensez tous que ces mecs ont tous le même moteur, le moteur de Naughty Dog ou Rockstar. NON ! Certains moteur n'offre pas d'excellent résultat au niveau de la luminosité, des ombres, des tesselations, des textures etc, et il a fait écho de son moteur, qui malheureusement lors du développement, ne pouvait accomplir ce qu'il voulait, et là, il a jeter un oeil, jouer un peu avec la leak build, et il était émerveillé.
Ca serait bien de passer à autre chose que la présentation de NVIDIA du passé, là, y a énormément d'exemple sur Youtube, et je te défis de me dire que tu préfères à 1000% le rendu des jeux de base, et y a même des anciens, dont Arkham Knight....donc va jeter un oeil...
Après sur internet, y a énormément de troll, la photo de cloud qui ressemble à une prostitué, le résultat a été montré et ça n'a rien à voir, donc j'imagine qu'il y a des guignols sur le net qui s'amuse,à faire passer un mauvais message au leak de DLSS 5, juste parce qu'ils sont rester sur le bad buzz....et ce donne un genre rebelle
ouken
posted
the 09/01/2026 at 11:24 PM
Vas dormir
bennj
ravyxxs
a raison , le dlss5 enterre tout et je parle même pas de limulation. J'ai vu des jeux sur yuzu sur PS2. Ça a plus rien à voir
ravyxxs
posted
the 09/01/2026 at 11:30 PM
ouken
bennj
posted
the 09/01/2026 at 11:53 PM
ravyxxs
"Désolé mais pour le coup, tu sais pas du tout de quoi tu parles, récemment, ça a été dit, même par le développeur, ou le boss, de KCD2. Ca change en RIEN la DA de base, mais genre PAS DU TOUT. Voir les blogs sur Gamekyo ou l'article en home qui en parle."
Non mais tu te fous de ma gueule ? Genre ca ne change rien ca ? Faut vous greffer des yeux à ce niveau
Control l'héroine elle a 10 ans de plus :
https://www.youtube.com/watch?v=hFIpT2he2DE
TLOU dlss5 :
https://www.gamekyo.com/images_1/ea97c430d446c58819d0af6119586d1b20260829122719.jpg
TLOU orginal :
https://www.gamekyo.com/images_1/02da2abc8caf1270ee91d9f76e78608a20260829122719.jpg
"Ca change surtout les éclairages, les ombres"
Et du coup c'est bien de changer la vision d'un développeur ? Tu vois pas de différence là au dessus ? Comment les traits sont ultra forcés, encore une fois on dirait que les persos ont 20 ans de plus.
ouken
va chez l'ophtalmo surtout.
kurosu
posted
the 09/01/2026 at 11:55 PM
C'est complètement sans âme, tous les jeux sont pareils maintenant
ravyxxs
regarde avec tes yeux, ça change bien la DA que tu le veuilles ou non, c'est comme appliquer la même surcouche de maquillage sur tous les jeux, on dirait les short IA sur youtube
bennj
posted
the 09/02/2026 at 12:03 AM
ravyxxs
https://youtu.be/fX-g6XNrkiA?t=561
Genre t'es en train de me dire que c'est mieux à droite avec Cloud et que ca respecte la vision de l'artiste qui a designé le perso ?
Ou encore Hogwarts Legacy ?
https://youtu.be/fX-g6XNrkiA?t=939
Comme il le dit à l'écran c'est censé être une gamine on dirait qu'elle a 70 ans. Non mais t'es sérieux vraiment...
22
posted
the 09/02/2026 at 12:46 AM
ouken
mais le DLSS5 n'est pas encore dispo non ? d'ailleurs toute les RTX ne seront pas compatible il parait :/
kurosu
bennj
c'est un peu exagérer de dire ça, les studios n'avait pas la même techno sinon ils se seraient donné a cœur joies, la preuve: le nombre incalculables de remaster, remake, et surtout les décalquée avec du graphique moderne (MGS3, SotC, TLOU1 etc), preuve que les studios avait leurs limites avec la DA sur le moment. Même TLOU2 a peine 4 ans après la première version.
Après oui le DLSS5 force un peu, moi c'est sur Grace de RE9 j'ai trouvé abusé, elle est passé d'un agent a un mannequin qui va a la fashion week. Mais globalement, le travail du DLSS5 est plus que réussi, même plus besoin de mode reshade etc.
ravyxxs
posted
the 09/02/2026 at 02:06 AM
bennj
kurosu
Je laisse cet vidéo parmi les dizaines sortis avec beaucoup d'avis positif au lieu d'une vidéo de moquerie qui nous apprend rien.
Voilà
Ou encore cette
vidéo
largement plus terre à terre et informative que LINUS
Flemme de vous répondre en fait, je vous connais sur ce site, trop d'égo et ça va tourner en rond, sans vraiment prendre au sérieux un débat, tout en étant dans la moquerie. Je veux pas gaspiller mon temps, je vais laisser les internautes qui ont pu voir les trois modes du DLSS 5.0 au lieu de se baser sur une vidéo de LINUS qui est surtout là pour amuser la galerie ! Et le boss de KCD2 qui parle, le youtubeur de Hardware Unboxed,mais non, les expert MIAMI de Gamekyo savent mieux !
Fleeeeeeeemme
guyllan
posted
the 09/02/2026 at 02:13 AM
David Jaffe, le créateur de God of War, défend actuellement le DLSS 5 en direct sur sa chaîne YouTube. Il dit ne pas comprendre comment certaines personnes peuvent préférer les images sans DLSS 5 dans
des cas
où elles sont, selon lui, clairement moins bonnes. Il a notamment commenté des comparatifs "avec / sans DLSS 5" concernant
l’héroïne de Control
,
Ellie de The Last of Us Part I
I et
Aerith de Final Fantasy VII
,
vers la 60ème minute du live.
ravyxxs
posted
the 09/02/2026 at 02:19 AM
**Mais ça change la DAAAAA**
Kratos DLSS5
Ca marche pas pour tout, mais stop un moment donné quoi.
Avec cet techno, si bien maitrisé, et ON LE rappelle, les devs feront EUX MEMES leur preset avec réglage de base, et c'est optionnel.
C'est super parce que je vois plus comment on va nous sortir, du moins sur PC, l'argument du remaster si AMD, SONY suit la danse. Faudra un minima des remakes pour sortir du lot !
Hier j'ai vu Half Life 2 en DLSS5 j'avais envie de le relancer le truc...
ravyxxs
posted
the 09/02/2026 at 04:12 AM
guyllan
Le problème c'est que ça travaille les gens mentalement en fait.
Là où y avait un travail fait d'année en année,le résultat s'opère en un clic, un curseur. Du coup, c'est un processus que le cerveau n'arrive pas à concevoir et surtout pas accepter, lorsqu'on sait que l'IA a été détruite à travers les réseaux sociaux, les images génératives, tous avec la même signature. Donc aujourd'hui, pour les gens,ils vont te dire que ça dénature blablabla.
Ce qui était vrai lors de la présentation de NVIDIA, et ce qui n'est plus le cas à présent, sauf quelques exceptions. Mais bon lorsque tu as des gens comme
bennj
qui préfère s'arrêter sur le petit caillou sur son chemin alors que la route est libre et sans danger, tu vas pas loin malgré tous les arguments que tu pourras sortir.
Tu as beau leur dire qu'il y a 3 modes, 3 MODES, ils n'écouteront pas, vont s'attarder sur des vidéos qui ne fonctionne pas ou du moins très mal avec le DLSS 5 comme les jeux type manga animé etc.
Des exemples comme Onimusha
ici
et là
sans le DLSS 5.0
met clairement une baffe.....
Le tout sans que la DA change ou que Capcom n'est touché au programme...
Bref...
shambala93
posted
the 09/02/2026 at 05:08 AM
ravyxxs
Certains n’ont pas compris que les devs pourront ajuster eux mêmes les potards pour leurs jeux.
Les joueurs ne réagissent qu’avec émotions sans recul ! C’est bien une industrie d’adultes pour des enfants !
badeuh
posted
the 09/02/2026 at 05:46 AM
Hélas comme bcp de joueurs je l'ai fait à l'époque de sa sortie. Rendez vous dans 3ans lorsque j'aurais un PC capable de produire ce rendu avec le boost DLSS du moment
heracles
posted
the 09/02/2026 at 05:48 AM
ça bouffe tellement de ressources aussi...
akinen
posted
the 09/02/2026 at 06:19 AM
bennj
j’suis de ton avis. Je veux jouer au jeu développé par l’équipe dediée, pas à un délire de kéké.
C’est pour ça que je n’éprouve aucun intérêt pour les remakes officieux sous unreal engine des divers jeux cultes old school.
Le plaisir du jeu c’est ce qui m’intéresse, pas le refaire encore et encore avec de meilleurs graphismes. Y’a toujours de nouveaux jeux pour ça.
kurosu
posted
the 09/02/2026 at 06:51 AM
ravyxxs
je ne dis pas le contraire, tout dépend du réglages, je n'ai pas cracher sur la technologie hein
Mais quand je vois des gars qui montres avec une DA différente et qui se mousse, mdr juste un rappel qu'ils ont besoin de lunettes
Pour tes dernières vidéos quand c'est comme ça c'est clairement bien utilisé
Parcontre les exemples de
guyllan
ça change bien la DA
zanpa
posted
the 09/02/2026 at 07:07 AM
ravyxxs
laisse c’est des anti IA
superpanda2
posted
the 09/02/2026 at 07:52 AM
Ce qui serait cool c'est de pouvoir jouer avec une carte graphique moyenne genre 3070 à des jeux plus anciens en 60fps sous dlss 5... batman arkham, half life 2, max payne 3,
rogeraf
posted
the 09/02/2026 at 08:00 AM
Lachez la Hype sur GTA6 messieurs. Ubisoft déchire tout
churos45
posted
the 09/02/2026 at 08:01 AM
bennj
exactement, on le voit pourtant que ça change grandement l'aspect original d'un jeu mais les gens préfèrent croire un argument d'autorité
bennj
posted
the 09/02/2026 at 08:05 AM
guyllan
super cest le meme mec qui critique tous les god of war depuis qu'il n'est plus aux manettes et qui enchaînent les déclarations polémiques pour tenter d'exister. Alors son avis...
bennj
posted
the 09/02/2026 at 08:10 AM
zanpa
ah parce qu'être pro IA cest censé être une qualité maintenant ? Bizarre quand la nouvelle boss de Xbox est arrivée comme elle venait de l'ia ca lui a bien craché a la gueule pourtant.
hatefield
posted
the 09/02/2026 at 08:37 AM
Sur les vieux jeux cette feature est vraiment intéressante.
akinen
posted
the 09/02/2026 at 10:12 AM
bennj
je n’aurais pas dis mieux.
abookhouseboy
posted
the 09/02/2026 at 10:13 AM
En fait le jeu sur PC était déjà proche de la présentation E3 DES SA SORTIE.
L'eclairage et les ombres réalistes étaient bien presents, il fallait juste modifier un fichier de config pour les déverrouiller. Apparement, les fabriquants de console exigeaient d'Ubisoft qu'il downgrade la version PC sans quoi ils ne faisaient pas la promo des versions consoles.
Le pire c'est que le jeu PC demandait une grosse configuration, car tous ces beaux effets tournaient bel et bien, mais sans être affichés à l'écran (avant le déverrouillage manuel). :mol:
Ce qui restait manquant par rapport à la présentation E3, ce sont la multitudes de petits elements (feuilles, cannetes, ampoules...) et des effets de fumée.
metroidvania
posted
the 09/02/2026 at 10:49 AM
J'ai hâte de tester ca. Ca promet . C'est assez révolutionnaire
kroseur
posted
the 09/02/2026 at 11:32 AM
Ce trailer est le trailer le plus bullshit downgrade que je n'ai jamais vu. Quel scandale et quelle honte pour Ubisoft.
tokito
posted
the 09/02/2026 at 11:50 AM
Le premier Watch Dogs était génial… puis on a eu le médiocre Legion, clairement pensé pour le « public moderne ».
dabaz
posted
the 09/02/2026 at 01:52 PM
J'ai testé sur Saints Row 3, la couche de maquillage DLSS 5 ne le rajeunit pas.
https://www.youtube.com/watch?v=o2ESRiCP2Lw
ravyxxs
posted
the 09/02/2026 at 02:57 PM
kurosu
Une DA ce n'est pas des ombres, ni des lumières, mais plus un attrait physique et une forme de visage si tu préfères voir des costumes etc.
Le premier trailer de dlss5 avec requiem, changeait la da, à présent c'est plus le cas à quelques exceptions.
Merci de comprendre cela.
guyllan
posted
the 09/02/2026 at 02:58 PM
kurosu
Cette version du DLSS qui a fuité permet d'accentuer le photoréalisme des jeux. Si la direction artistique change indéniablement dans cet exemple précis de FF7, c’est plus subtil dans les autres cas. Ce qui évolue le plus, dans l’ensemble de ces exemples, c’est le niveau de réalisme des visages des personnages.
Mais comme je l’avais déjà souligné sous un autre article, les jeux PC modernes qui tendent vers le photoréalisme proposent souvent des personnages dont le réalisme varie en fonction de la puissance de la configuration de l’utilisateur.
On peut le voir ici avec les personnages de RE9 :
https://i.imgur.com/FCbj9Yj.jpeg
https://www.reddit.com/r/ResidentEvilRequiem/comments/1tr7akr/why_does_the_faces_look_so_bad_while_i_have_my/
Ou encore, Mortal Kombat 1 version switch vs PC :
http://www.gamekyo.com/images_1/1263e47f80460729536ce0a7b2e1128720260902144909.jpg
Ce sont des exemples de différences de rendu des personnages dans un même jeu, plus ou moins comparables aux variations visibles sur les images de mon précédent commentaire, à l’exception de celle concernant FF7 évidemment.
guyllan
posted
the 09/02/2026 at 03:27 PM
bennj
"super cest le meme mec qui critique tous les god of war depuis qu'il n'est plus aux manettes et qui enchaînent les déclarations polémiques pour tenter d'exister. Alors son avis..."
On parle ici d’un avis exprimé par un ex créateur de premier plan dans l’industrie du jeu vidéo, donc forcément plus pertinent que le tien ou le mien. Quant au fait qu’il critique régulièrement une franchise qu’il a lui‑même créée parce que son audience le lui demande, ça n'a absolument aucune incidence sur les propos qu'il tient dans ce live.
Puis en matière de crédibilité des sources, celle que tu relaies est totalement biaisée. Elle est hostile envers le DLSS 5 depuis son reveal et s’appuie maintenant sur une intégration expérimentale, fuitée, implémentée par des moddeurs (donc sans les outils internes dont disposent les développeurs pour contrôler précisément le rendu des visages) dans un jeu comme Final Fantasy, un titre à esthétique anime, pour dénigrer cette technologie. Or les modèles du DLSS 5 ont clairement été entraînés pour des jeux photoréalistes, pas pour ce type de DA.
Le DLSS 5 est une technologie qui en est encore à ses balbutiements, et qui s'améliorera avec le temps suivant les presets qui seront ajoutés et les outils qui seront donnés aux développeurs.
Leur expérience qui consiste à faire défiler des individus qui surjouent le dégoût devant une sélection biaisée de rendus DLSS 5 "non officiels" est totalement ridicule ! Ils auraient pu faire exactement la même démonstration en leur présentant une image avec les options "contraste" ou "luminosité" d'un écran parfaitement calibrée à gauche et poussée à fond à droite, ça ne prouverait absolument pas que ces options sont les pire outils jamais inventés
guyllan
posted
the 09/02/2026 at 04:08 PM
"Ce sont des exemples de différences de rendu des personnages dans un même jeu, plus ou moins comparables aux variations visibles sur les images de mon précédent commentaire,
à l’exception de celle concernant FF7 évidemment.
"
Et encore, peut-être que les créatifs de chez Square Enix étaient également limités techniquement et auraient en réalité souhaité que leur remake de FF7
ressemble à ça
quand on voit déjà
la différence de rendu avec le jeu originel
ou quand on voit
le rendu des visages
dans leur film d'animation FFXV réalisé il y a 10 ans. Il faudrait leur poser la question.
bennj
posted
the 09/02/2026 at 04:44 PM
guyllan
ben non désolé il n'est plus du tout pertinent le mec n'a strictement rien fait dans le monde du jeuxvideo depuis plus de 20 piges. Il l'était à cette époque, plus maintenant. Tout à légèrement changé depuis...
"Elle est hostile envers le DLSS 5 depuis son reveal et s’appuie maintenant sur une intégration expérimentale, fuitée"
Et il fait quoi le père Jeffe ? Il commente sur quoi ? C'est toi qui a posté les captures, le gus se base exactement sur la même chose que Linus, et encore il ne teste pas lui même il commente des vidéos d'autres personnes (même pas foutu de le faire lui même) ou des captures sur twitter et c'est lui que tu prends comme référence ?
Et pour en revenir à ta critique de la video de Linus, tu dis qu'ils sont hostile à la présentation de base du DLSS5. Euuuuh elle était à chier et ca serait donc la faute de ses personnes et non pas de Nvidia ? D'ailleurs si Nvidia a vachement diminué l'utilisation du DLSS5 dans NBA 2K7 c'est peu être pas pour rien, même Hardware Unboxed le confirme :
https://youtu.be/F6rwWUHYQLY?t=529
Et pour en revenir à la vidéo postée au dessus tu veux qu'elle se base sur quoi d'autre vu qu'actuellement la seule option qui est disponible ? Faut arrêter l'hypocrisie 2s, quand une source utilise le même leak mais qu'elle en dit du bien alors ca passe, mais quand elle est moins enthousiaste alors comme ca ne va pas dans le sens du narratif que tu souhaites exprimer ici alors elle n'est pas bonne ? C'est exactement ce que tu fais pour mettre en avant les qualités du DLSS5
"Or les modèles du DLSS 5 ont clairement été entraînés pour des jeux photoréalistes, pas pour ce type de DA."
Ah donc maintenant il va y avoir le bon jeu fait pour le DLSS5 et le mauvais jeu qui n'est pas adapté à la techno... Ca serait pas à Nvidia de se démerder pour s'adapter à tous les jeux ? Ils n'ont pas les moyens pour le faire sur tout type de jeu cette petite compagnie ?
Et Control il se situe ou du coup ? Et tous les autres exemples présent dans la video en question ? Encore une fois ca ne va pas dans ton sens alors forcément ils sont biaisés... Et toi tu ne l'es pas j'imagine alors que tu trouves ca top. Ca serait pas mal d'accepter que tous les avis ne sont les mêmes que le tiens. Je n'ai pas raison et toi non plus on est juste pas d'accord sur le sujet.
guyllan
posted
the 09/02/2026 at 06:24 PM
bennj
"Il l'était à cette époque, plus maintenant."
Ce n'est pas parce qu'un créatif majeur est retraité que tout ce qu'il a à partager concernant le processus créatif, cesse tout à coup d'être pertinent
"Et il fait quoi le père Jeffe ? Il commente sur quoi ?"
Pour commencer, il ne commente pas le même rendu DLSS 5 que celle exposée dans la vidéo de Linus. Il ne t'a pas échappé que le DLSS 5 possédait plusieurs modèles et sliders qui permettent d'altérer la qualité des rendus. Visiblement le rendu commenté par David Jaffe est moins à cheval entre l'anime et le photoréalisme qui pourrait perturber les gens au premier abord.
"D'ailleurs si Nvidia a vachement diminué l'utilisation du DLSS5 dans NBA 2K7 c'est peu être pas pour rien, même Hardware Unboxed le confirme"
Que Nvidia ou les développeurs qui bossent avec cherchent à calmer le jeu face aux haters du DLSS5 en bridant cette technologie est bien possible. Cependant ton affirmation selon laquelle NBA 2K7 a vachement diminué l'utilisation du DLSS5 ne repose sur rien, car le jeu n'a jamais été présenté officiellement avec le DLSS5 avant les récentes vidéos mises en ligne. Et ce sont les développeurs qui ont contrôlé son rendu. À côté de ça, depuis une semaine, des vidéos qui poussent le curseur du photoréalisme à fond, bien plus loin que la 1ère présentation de Nvidia du DLSS5, inondent les réseaux sociaux et reçoivent énormément de votes et commentaires positifs.
" Faut arrêter l'hypocrisie 2s, quand une source utilise le même leak mais qu'elle en dit du bien alors ca passe, mais quand elle est moins enthousiaste alors comme ca ne va pas dans le sens du narratif que tu souhaites exprimer ici alors elle n'est pas bonne ? C'est exactement ce que tu fais pour mettre en avant les qualités du DLSS5"
Quand on est de mauvaise foi et qu’on veut descendre l’implémentation d’une technologie, on s’appuie sur des jeux qui soit n’intègrent pas officiellement les modèles DLSS 5, soit n’ont jamais été réglés par les développeurs pour les exploiter correctement !
En bref, c'est ce qui s'appelle prendre les gens pour des cons et ça marche. C'est le même délire que faire circuler des images de Hi-Fi Rush sous DLSS5 pour ternir cette technologie, c'est de la manipulation.
"Ah donc maintenant il va y avoir le bon jeu fait pour le DLSS5 et le mauvais jeu qui n'est pas adapté à la techno..."
Absolument ! D'après les propos officiels de Jensen Huang, certains jeux pourraient bénéficier à l’avenir de modèles DLSS spécialisés, qu’il s’agisse de styles anime, de rendus “toon shader”, ou de variantes ajustées par les développeurs eux‑mêmes.
"Ca serait pas mal d'accepter que tous les avis ne sont les mêmes que le tiens"
Mais tous les avis ne se valent pas, et je n’ai certainement pas à considérer comme objectif celui de personnes qui affichent ouvertement le rejet de l’IA sous toutes ses formes.
ouken
posted
the 09/02/2026 at 06:58 PM
bennj
toi tu comprend rien retourne sur nes ,
22
offisuement si regarde les vidéo
yen a partout jusqu'au série 20rtx
ravyxxs
posted
the 09/03/2026 at 12:44 AM
bennj
Va
dormir
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Killzone 2 à la sortie restait visuellement bluffant, Watch Dogs ? Je me souviens j'étais tellement dégouté......après ça on a eu une avalanche de trailer de gameplay fake, l'industrie avait pris goût....
https://youtu.be/sX4HTUuCy3k?si=yAXjn4dCGaYhftWU&t=157
C'est sur que si le jeu avait ressemblé à ça lors de sa sortie, là personne n'aurait ralé
rien a voir avec watch dogs, mais sur cette video j'ai pas les mots, tu sens vraiment que les models 3D sont exceptionnels et sont completement bridés avec les moteurs de jeux actuels :
https://youtu.be/KTQHWjfvmGM?si=G4DceRKfTJewMvej&t=552
Ca change surtout les éclairages, les ombres, tout comme le HBAO mais surboosté, et ça rend les choses bien plus naturel. Rien à voir avec la vidéo de présentation qui changeait effectivement, la DA (voir l'exemple de RE9.).
Ici, avec les leaks, les moddeurs ont pu constater différente option de DLSS 5. On commence avec le défaut, classique, puis cinématique. Il me semble que c'est le cinématique qui pousse le tout à une IA indisgeste, mais encore là, c'est pas sorti oficièlement.
Après avoir vu 15 jeux aujourd'hui, y a pas photo, le DLSS 5 est une prouesse à ne pas négliger et ça sera très très trèèèèèèès dur de revenir en arrière. Y a des jeux, tu peux tout simplement pas dire *c'est mieux avant la DA nanana* non, si tu as des yeux, tu sais que le DLSS 5 change parfaitement le tout et fait le taf.
Le boss de KCD 2 l'a dit, les gens sont fous, car vous pensez tous que ces mecs ont tous le même moteur, le moteur de Naughty Dog ou Rockstar. NON ! Certains moteur n'offre pas d'excellent résultat au niveau de la luminosité, des ombres, des tesselations, des textures etc, et il a fait écho de son moteur, qui malheureusement lors du développement, ne pouvait accomplir ce qu'il voulait, et là, il a jeter un oeil, jouer un peu avec la leak build, et il était émerveillé.
Ca serait bien de passer à autre chose que la présentation de NVIDIA du passé, là, y a énormément d'exemple sur Youtube, et je te défis de me dire que tu préfères à 1000% le rendu des jeux de base, et y a même des anciens, dont Arkham Knight....donc va jeter un oeil...
Après sur internet, y a énormément de troll, la photo de cloud qui ressemble à une prostitué, le résultat a été montré et ça n'a rien à voir, donc j'imagine qu'il y a des guignols sur le net qui s'amuse,à faire passer un mauvais message au leak de DLSS 5, juste parce qu'ils sont rester sur le bad buzz....et ce donne un genre rebelle
Non mais tu te fous de ma gueule ? Genre ca ne change rien ca ? Faut vous greffer des yeux à ce niveau
Control l'héroine elle a 10 ans de plus : https://www.youtube.com/watch?v=hFIpT2he2DE
TLOU dlss5 : https://www.gamekyo.com/images_1/ea97c430d446c58819d0af6119586d1b20260829122719.jpg
TLOU orginal : https://www.gamekyo.com/images_1/02da2abc8caf1270ee91d9f76e78608a20260829122719.jpg
"Ca change surtout les éclairages, les ombres"
Et du coup c'est bien de changer la vision d'un développeur ? Tu vois pas de différence là au dessus ? Comment les traits sont ultra forcés, encore une fois on dirait que les persos ont 20 ans de plus.
ouken va chez l'ophtalmo surtout.
ravyxxs regarde avec tes yeux, ça change bien la DA que tu le veuilles ou non, c'est comme appliquer la même surcouche de maquillage sur tous les jeux, on dirait les short IA sur youtube
Genre t'es en train de me dire que c'est mieux à droite avec Cloud et que ca respecte la vision de l'artiste qui a designé le perso ?
Ou encore Hogwarts Legacy ? https://youtu.be/fX-g6XNrkiA?t=939
Comme il le dit à l'écran c'est censé être une gamine on dirait qu'elle a 70 ans. Non mais t'es sérieux vraiment...
kurosu bennj c'est un peu exagérer de dire ça, les studios n'avait pas la même techno sinon ils se seraient donné a cœur joies, la preuve: le nombre incalculables de remaster, remake, et surtout les décalquée avec du graphique moderne (MGS3, SotC, TLOU1 etc), preuve que les studios avait leurs limites avec la DA sur le moment. Même TLOU2 a peine 4 ans après la première version.
Après oui le DLSS5 force un peu, moi c'est sur Grace de RE9 j'ai trouvé abusé, elle est passé d'un agent a un mannequin qui va a la fashion week. Mais globalement, le travail du DLSS5 est plus que réussi, même plus besoin de mode reshade etc.
Voilà
Ou encore cette vidéo largement plus terre à terre et informative que LINUS
Flemme de vous répondre en fait, je vous connais sur ce site, trop d'égo et ça va tourner en rond, sans vraiment prendre au sérieux un débat, tout en étant dans la moquerie. Je veux pas gaspiller mon temps, je vais laisser les internautes qui ont pu voir les trois modes du DLSS 5.0 au lieu de se baser sur une vidéo de LINUS qui est surtout là pour amuser la galerie ! Et le boss de KCD2 qui parle, le youtubeur de Hardware Unboxed,mais non, les expert MIAMI de Gamekyo savent mieux !
Fleeeeeeeemme
Kratos DLSS5
Ca marche pas pour tout, mais stop un moment donné quoi.
Avec cet techno, si bien maitrisé, et ON LE rappelle, les devs feront EUX MEMES leur preset avec réglage de base, et c'est optionnel.
C'est super parce que je vois plus comment on va nous sortir, du moins sur PC, l'argument du remaster si AMD, SONY suit la danse. Faudra un minima des remakes pour sortir du lot !
Hier j'ai vu Half Life 2 en DLSS5 j'avais envie de le relancer le truc...
Là où y avait un travail fait d'année en année,le résultat s'opère en un clic, un curseur. Du coup, c'est un processus que le cerveau n'arrive pas à concevoir et surtout pas accepter, lorsqu'on sait que l'IA a été détruite à travers les réseaux sociaux, les images génératives, tous avec la même signature. Donc aujourd'hui, pour les gens,ils vont te dire que ça dénature blablabla.
Ce qui était vrai lors de la présentation de NVIDIA, et ce qui n'est plus le cas à présent, sauf quelques exceptions. Mais bon lorsque tu as des gens comme bennj qui préfère s'arrêter sur le petit caillou sur son chemin alors que la route est libre et sans danger, tu vas pas loin malgré tous les arguments que tu pourras sortir.
Tu as beau leur dire qu'il y a 3 modes, 3 MODES, ils n'écouteront pas, vont s'attarder sur des vidéos qui ne fonctionne pas ou du moins très mal avec le DLSS 5 comme les jeux type manga animé etc.
Des exemples comme Onimusha ici et là sans le DLSS 5.0 met clairement une baffe.....
Le tout sans que la DA change ou que Capcom n'est touché au programme...
Bref...
Certains n’ont pas compris que les devs pourront ajuster eux mêmes les potards pour leurs jeux.
Les joueurs ne réagissent qu’avec émotions sans recul ! C’est bien une industrie d’adultes pour des enfants !
C’est pour ça que je n’éprouve aucun intérêt pour les remakes officieux sous unreal engine des divers jeux cultes old school.
Le plaisir du jeu c’est ce qui m’intéresse, pas le refaire encore et encore avec de meilleurs graphismes. Y’a toujours de nouveaux jeux pour ça.
Mais quand je vois des gars qui montres avec une DA différente et qui se mousse, mdr juste un rappel qu'ils ont besoin de lunettes
Pour tes dernières vidéos quand c'est comme ça c'est clairement bien utilisé
Parcontre les exemples de guyllan ça change bien la DA
L'eclairage et les ombres réalistes étaient bien presents, il fallait juste modifier un fichier de config pour les déverrouiller. Apparement, les fabriquants de console exigeaient d'Ubisoft qu'il downgrade la version PC sans quoi ils ne faisaient pas la promo des versions consoles.
Le pire c'est que le jeu PC demandait une grosse configuration, car tous ces beaux effets tournaient bel et bien, mais sans être affichés à l'écran (avant le déverrouillage manuel). :mol:
Ce qui restait manquant par rapport à la présentation E3, ce sont la multitudes de petits elements (feuilles, cannetes, ampoules...) et des effets de fumée.
Le premier trailer de dlss5 avec requiem, changeait la da, à présent c'est plus le cas à quelques exceptions.
Merci de comprendre cela.
Mais comme je l’avais déjà souligné sous un autre article, les jeux PC modernes qui tendent vers le photoréalisme proposent souvent des personnages dont le réalisme varie en fonction de la puissance de la configuration de l’utilisateur.
On peut le voir ici avec les personnages de RE9 :
https://i.imgur.com/FCbj9Yj.jpeg
https://www.reddit.com/r/ResidentEvilRequiem/comments/1tr7akr/why_does_the_faces_look_so_bad_while_i_have_my/
Ou encore, Mortal Kombat 1 version switch vs PC :
http://www.gamekyo.com/images_1/1263e47f80460729536ce0a7b2e1128720260902144909.jpg
Ce sont des exemples de différences de rendu des personnages dans un même jeu, plus ou moins comparables aux variations visibles sur les images de mon précédent commentaire, à l’exception de celle concernant FF7 évidemment.
On parle ici d’un avis exprimé par un ex créateur de premier plan dans l’industrie du jeu vidéo, donc forcément plus pertinent que le tien ou le mien. Quant au fait qu’il critique régulièrement une franchise qu’il a lui‑même créée parce que son audience le lui demande, ça n'a absolument aucune incidence sur les propos qu'il tient dans ce live.
Puis en matière de crédibilité des sources, celle que tu relaies est totalement biaisée. Elle est hostile envers le DLSS 5 depuis son reveal et s’appuie maintenant sur une intégration expérimentale, fuitée, implémentée par des moddeurs (donc sans les outils internes dont disposent les développeurs pour contrôler précisément le rendu des visages) dans un jeu comme Final Fantasy, un titre à esthétique anime, pour dénigrer cette technologie. Or les modèles du DLSS 5 ont clairement été entraînés pour des jeux photoréalistes, pas pour ce type de DA.
Le DLSS 5 est une technologie qui en est encore à ses balbutiements, et qui s'améliorera avec le temps suivant les presets qui seront ajoutés et les outils qui seront donnés aux développeurs.
Leur expérience qui consiste à faire défiler des individus qui surjouent le dégoût devant une sélection biaisée de rendus DLSS 5 "non officiels" est totalement ridicule ! Ils auraient pu faire exactement la même démonstration en leur présentant une image avec les options "contraste" ou "luminosité" d'un écran parfaitement calibrée à gauche et poussée à fond à droite, ça ne prouverait absolument pas que ces options sont les pire outils jamais inventés
Et encore, peut-être que les créatifs de chez Square Enix étaient également limités techniquement et auraient en réalité souhaité que leur remake de FF7 ressemble à ça quand on voit déjà la différence de rendu avec le jeu originel ou quand on voit le rendu des visages dans leur film d'animation FFXV réalisé il y a 10 ans. Il faudrait leur poser la question.
"Elle est hostile envers le DLSS 5 depuis son reveal et s’appuie maintenant sur une intégration expérimentale, fuitée"
Et il fait quoi le père Jeffe ? Il commente sur quoi ? C'est toi qui a posté les captures, le gus se base exactement sur la même chose que Linus, et encore il ne teste pas lui même il commente des vidéos d'autres personnes (même pas foutu de le faire lui même) ou des captures sur twitter et c'est lui que tu prends comme référence ?
Et pour en revenir à ta critique de la video de Linus, tu dis qu'ils sont hostile à la présentation de base du DLSS5. Euuuuh elle était à chier et ca serait donc la faute de ses personnes et non pas de Nvidia ? D'ailleurs si Nvidia a vachement diminué l'utilisation du DLSS5 dans NBA 2K7 c'est peu être pas pour rien, même Hardware Unboxed le confirme : https://youtu.be/F6rwWUHYQLY?t=529
Et pour en revenir à la vidéo postée au dessus tu veux qu'elle se base sur quoi d'autre vu qu'actuellement la seule option qui est disponible ? Faut arrêter l'hypocrisie 2s, quand une source utilise le même leak mais qu'elle en dit du bien alors ca passe, mais quand elle est moins enthousiaste alors comme ca ne va pas dans le sens du narratif que tu souhaites exprimer ici alors elle n'est pas bonne ? C'est exactement ce que tu fais pour mettre en avant les qualités du DLSS5
"Or les modèles du DLSS 5 ont clairement été entraînés pour des jeux photoréalistes, pas pour ce type de DA."
Ah donc maintenant il va y avoir le bon jeu fait pour le DLSS5 et le mauvais jeu qui n'est pas adapté à la techno... Ca serait pas à Nvidia de se démerder pour s'adapter à tous les jeux ? Ils n'ont pas les moyens pour le faire sur tout type de jeu cette petite compagnie ?
Et Control il se situe ou du coup ? Et tous les autres exemples présent dans la video en question ? Encore une fois ca ne va pas dans ton sens alors forcément ils sont biaisés... Et toi tu ne l'es pas j'imagine alors que tu trouves ca top. Ca serait pas mal d'accepter que tous les avis ne sont les mêmes que le tiens. Je n'ai pas raison et toi non plus on est juste pas d'accord sur le sujet.
Ce n'est pas parce qu'un créatif majeur est retraité que tout ce qu'il a à partager concernant le processus créatif, cesse tout à coup d'être pertinent
"Et il fait quoi le père Jeffe ? Il commente sur quoi ?"
Pour commencer, il ne commente pas le même rendu DLSS 5 que celle exposée dans la vidéo de Linus. Il ne t'a pas échappé que le DLSS 5 possédait plusieurs modèles et sliders qui permettent d'altérer la qualité des rendus. Visiblement le rendu commenté par David Jaffe est moins à cheval entre l'anime et le photoréalisme qui pourrait perturber les gens au premier abord.
"D'ailleurs si Nvidia a vachement diminué l'utilisation du DLSS5 dans NBA 2K7 c'est peu être pas pour rien, même Hardware Unboxed le confirme"
Que Nvidia ou les développeurs qui bossent avec cherchent à calmer le jeu face aux haters du DLSS5 en bridant cette technologie est bien possible. Cependant ton affirmation selon laquelle NBA 2K7 a vachement diminué l'utilisation du DLSS5 ne repose sur rien, car le jeu n'a jamais été présenté officiellement avec le DLSS5 avant les récentes vidéos mises en ligne. Et ce sont les développeurs qui ont contrôlé son rendu. À côté de ça, depuis une semaine, des vidéos qui poussent le curseur du photoréalisme à fond, bien plus loin que la 1ère présentation de Nvidia du DLSS5, inondent les réseaux sociaux et reçoivent énormément de votes et commentaires positifs.
" Faut arrêter l'hypocrisie 2s, quand une source utilise le même leak mais qu'elle en dit du bien alors ca passe, mais quand elle est moins enthousiaste alors comme ca ne va pas dans le sens du narratif que tu souhaites exprimer ici alors elle n'est pas bonne ? C'est exactement ce que tu fais pour mettre en avant les qualités du DLSS5"
Quand on est de mauvaise foi et qu’on veut descendre l’implémentation d’une technologie, on s’appuie sur des jeux qui soit n’intègrent pas officiellement les modèles DLSS 5, soit n’ont jamais été réglés par les développeurs pour les exploiter correctement !
En bref, c'est ce qui s'appelle prendre les gens pour des cons et ça marche. C'est le même délire que faire circuler des images de Hi-Fi Rush sous DLSS5 pour ternir cette technologie, c'est de la manipulation.
"Ah donc maintenant il va y avoir le bon jeu fait pour le DLSS5 et le mauvais jeu qui n'est pas adapté à la techno..."
Absolument ! D'après les propos officiels de Jensen Huang, certains jeux pourraient bénéficier à l’avenir de modèles DLSS spécialisés, qu’il s’agisse de styles anime, de rendus “toon shader”, ou de variantes ajustées par les développeurs eux‑mêmes.
"Ca serait pas mal d'accepter que tous les avis ne sont les mêmes que le tiens"
Mais tous les avis ne se valent pas, et je n’ai certainement pas à considérer comme objectif celui de personnes qui affichent ouvertement le rejet de l’IA sous toutes ses formes.