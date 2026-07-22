salutj'ai découvert ce jeu récemment et c'est un peu ce que j'attendais depuis longtemps.un genre de Genshin impact MAIS sans aucun systeme de gacha ou tout autre connerie du genre avec du FOMO.vous l'achetez et vous avez l'intégralité du jeu. aucun achat (hors skins) ne sera mis.vous jouez à votre rythme.le gameplay l'air vraiment excellent car ça demande une synergie entre les equipes pour enchainer des combo (un peu comme les xenoblade si vous connaissez les enchainements de combo)il sort uniquement sur Steam pour le moment ce soir 23 juillet à minuit mais une sortie sur console prochainement n'est pas exclue.J'ai trouvé une video montrant le debut du jeu en 4k si jamais ça vous interesse de voir de quoi il s'agit