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malroth
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Dragonsword Awakening sort aujourd'hui
salut

j'ai découvert ce jeu récemment et c'est un peu ce que j'attendais depuis longtemps.

un genre de Genshin impact MAIS sans aucun systeme de gacha ou tout autre connerie du genre avec du FOMO.

ici c'est un pure action Rpg solo et c'est un Buy to play, 29,99€ vous l'achetez et vous avez l'intégralité du jeu. aucun achat (hors skins) ne sera mis.

vous jouez à votre rythme.

le gameplay l'air vraiment excellent car ça demande une synergie entre les equipes pour enchainer des combo (un peu comme les xenoblade si vous connaissez les enchainements de combo)

il sort uniquement sur Steam pour le moment ce soir 23 juillet à minuit mais une sortie sur console prochainement n'est pas exclue.

J'ai trouvé une video montrant le debut du jeu en 4k si jamais ça vous interesse de voir de quoi il s'agit

https://youtu.be/UOJi9rjEVq4?si=0nGMwoHLR8y9LCnS
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    posted the 07/22/2026 at 10:58 AM by malroth
    comments (3)
    malroth posted the 07/22/2026 at 11:11 AM
    j'aurai tellement aimé à l'époque que Genshin impact soit comme ça.

    peutétre que si ce jeu cartonne, ça va enfin faire changer les choses chez les asiat et arrêter de spam leur free to play gacha et nous sortir des versions jeu fini à l'achat sans le coté Fomo
    eifeuen posted the 07/22/2026 at 12:22 PM
    Ayant fait la démo,
    Oui c'est un peu un Genshin hors ligne, les montures en plus qui permettent de monter les parois
    J'aime bien les persos mais il ne faudra pas s'attendre à une histoire incroyable
    Le gameplay est assez pauvre, les ultimes n'en sont pas vraiment
    La pauvreté du gameplay est un peu compensée par le nombre de personnages
    AMA si vous avez des questions
    eifeuen posted the 07/22/2026 at 12:24 PM
    Je rajoute que le jeu devait être un gacha mais suite à un désaccord avec leur éditeur ou quelques chose comme ça, ils ont décidé de s'autoéditer et d'en faire un buy to play avec pas mal de DLC
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