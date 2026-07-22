salut
j'ai découvert ce jeu récemment et c'est un peu ce que j'attendais depuis longtemps.
un genre de Genshin impact MAIS sans aucun systeme de gacha ou tout autre connerie du genre avec du FOMO.
ici c'est un pure action Rpg solo et c'est un Buy to play, 29,99€
vous l'achetez et vous avez l'intégralité du jeu. aucun achat (hors skins) ne sera mis.
vous jouez à votre rythme.
le gameplay l'air vraiment excellent car ça demande une synergie entre les equipes pour enchainer des combo (un peu comme les xenoblade si vous connaissez les enchainements de combo)
il sort uniquement sur Steam pour le moment ce soir 23 juillet à minuit mais une sortie sur console prochainement n'est pas exclue.
J'ai trouvé une video montrant le debut du jeu en 4k si jamais ça vous interesse de voir de quoi il s'agit
peutétre que si ce jeu cartonne, ça va enfin faire changer les choses chez les asiat et arrêter de spam leur free to play gacha et nous sortir des versions jeu fini à l'achat sans le coté Fomo
Oui c'est un peu un Genshin hors ligne, les montures en plus qui permettent de monter les parois
J'aime bien les persos mais il ne faudra pas s'attendre à une histoire incroyable
Le gameplay est assez pauvre, les ultimes n'en sont pas vraiment
La pauvreté du gameplay est un peu compensée par le nombre de personnages
AMA si vous avez des questions