C'est un PC Mini-ITX qui vise directement la Steam Machine de Valve avec un tarif identique mais des composants plus récents.



Les caractéristiques techniques détaillées

La configuration s’articule autour d’une carte graphique Radeon RX 9060 XT en architecture RDNA 4, d’un processeur Ryzen 5 8400F doté de six cœurs et douze threads, de 16 Go de mémoire DDR5-5600 extensible jusqu’à 128 Go et d’un SSD NVMe de 500 Go. La carte mère Gigabyte B650I en format Mini-ITX assure une base solide et évolutive. En kit à 999,95 euros, les composants valent individuellement plus de 1 100 euros, offrant une économie immédiate pour ceux qui préfèrent assembler eux-mêmes. La version montée et testée grimpe à 1 039 euros avec une garantie de cinq ans.



Comparaison directe avec la Steam Machine de Valve

Le prix d’appel de 1 039 euros correspond exactement à celui de la console de Valve, pourtant la différence se joue sur le GPU. La carte de LDLC, basée sur RDNA 4 avec prise en charge avancée du ray tracing et de FSR 4, surpasse nettement l’architecture RDNA 3 semi-custom de la Steam Machine. Les tests montrent un gain supérieur à 50 % en Full HD par rapport à une RX 7600, là où la puce concurrente reste inférieure. Le format standard Mini-ITX permet une évolution complète de la machine, contrairement au boîtier fermé de Valve, tandis que la disponibilité immédiate en 24 à 48 heures élimine le système de tirage au sort.



Les compromis à évaluer avant l’achat

Même en version assemblée, l’installation de SteamOS reste à la charge de l’utilisateur via un tutoriel fourni, et il faut privilégier une version 3.8 ou supérieure pour garantir la compatibilité avec la carte graphique. Le boîtier Silverstone SG13, bien que compact, n’atteint pas la taille ultra-réduite du cube de Valve. La machine consomme également plus que le processeur limité à 30 W de la console officielle. Ces éléments orientent le choix vers ceux qui privilégient la puissance brute et la modularité plutôt que la simplicité plug-and-play d’un produit console.



Le débat se résume à une question d’usage : opter pour une tour évolutive dotée d’une génération supplémentaire de GPU ou miser sur l’expérience prête à l’emploi d’un petit cube connecté. LDLC rend accessible ce que beaucoup tentaient de monter artisanalement, sans sacrifier le budget ni les performances actuelles.