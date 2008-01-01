VHOLUME est un jeu de parkour à la première personne, mélancolique et immersif, dans une ville dystopique à l’architecture brutaliste.
Dans la capitale délabrée d’Afro-Eurasie, gouvernée par un Ministère tout-puissant, vous incarnez Robert.
Votre mission ?
Récupérer les tickets de ration de votre famille qui ont été révoqués.
Ce qui commence comme une simple démarche administrative se transforme rapidement en une odyssée à travers des bâtiments labyrinthiques et oppressants.
C’est un jeu développé par une petite équipe française, dans la lignée spirituelle de Mirror’s Edge mais avec une identité plus sombre et réaliste.
Pas encore de date de sortie disponible pour l’instant, mais une démo est déjà disponible.