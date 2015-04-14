Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Quel bonheur d'installer mes 7 DVD de GTA V avec mon lecteur DVD 8x...*
D'ailleurs, cette version est toujours disponible à la vente sur Amazon, mais à 150 € neuf : https://amzn.to/4vwIciD
Par contre j'aurais bien acheté une version pas trop chère juste pour exposer/collectionner les DVD (et pourquoi pas faire une oeuvre d'art sous un cadre avec ?) j'aime bien les artworks, mais faudrait que je trouve ça pour 35€ (5€ par DVD)....
Edit : Visiblement c'est trouvable à ce prix en France d'occasion
!
Edit 2 : Faut vraiment coupler le jeu au launcher de Rockstar Games ? J'avais oublié son existence
Y'en a parmi vous qui ont cette édition de GTA V ?
*Bon en vrai, non m'aurait saoulé d'installer le jeu avec autant de DVD J'avais déjà fait le jeu sur Xbox 360 (en version physique, à l'époque où j'adorait cela et que ça avait un intérêt puisqu'on installait pas l'ensemble du jeu sur le disque dur de la console tel un vulgaire disque d'installation comme actuellement malheureusement, même si les 8Go d'espace nécessaire sur le disque 2 faisait déjà un peu chier...), et je l'avais eu gratuitement sur PC après avoir dépensé des milliers de Vbucks sur Fortnite, merci Epic Games !
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posted the 06/25/2026 at 11:12 PM by suzukube
Je n’étais même pas au courant que ça existait.
adamjensen L'un des derniers gros jeux à avoir sorti autant de CD oui....