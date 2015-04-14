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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
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suzukube
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Le 14 avril 2015 sortait GTA V sur PC en physique...


Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Quel bonheur d'installer mes 7 DVD de GTA V avec mon lecteur DVD 8x...*

D'ailleurs, cette version est toujours disponible à la vente sur Amazon, mais à 150 € neuf : https://amzn.to/4vwIciD
Par contre j'aurais bien acheté une version pas trop chère juste pour exposer/collectionner les DVD (et pourquoi pas faire une oeuvre d'art sous un cadre avec ?) j'aime bien les artworks, mais faudrait que je trouve ça pour 35€ (5€ par DVD)....

Edit : Visiblement c'est trouvable à ce prix en France d'occasion !
Edit 2 : Faut vraiment coupler le jeu au launcher de Rockstar Games ? J'avais oublié son existence

Y'en a parmi vous qui ont cette édition de GTA V ?



*Bon en vrai, non m'aurait saoulé d'installer le jeu avec autant de DVD J'avais déjà fait le jeu sur Xbox 360 (en version physique, à l'époque où j'adorait cela et que ça avait un intérêt puisqu'on installait pas l'ensemble du jeu sur le disque dur de la console tel un vulgaire disque d'installation comme actuellement malheureusement, même si les 8Go d'espace nécessaire sur le disque 2 faisait déjà un peu chier...), et je l'avais eu gratuitement sur PC après avoir dépensé des milliers de Vbucks sur Fortnite, merci Epic Games !
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    adamjensen, ravyxxs
    posted the 06/25/2026 at 11:12 PM by suzukube
    comments (8)
    adamjensen posted the 06/25/2026 at 11:23 PM
    Merci pour l’image, c’était intéressant à voir.
    Je n’étais même pas au courant que ça existait.
    davidsexking posted the 06/25/2026 at 11:24 PM
    C'était pas en 2013 sur PC
    suzukube posted the 06/25/2026 at 11:26 PM
    davidsexking T'as raison c'est 2015 T_T ! Voila ce qui arrive à suivre Conkerax, j'vais pleurer
    suzukube posted the 06/25/2026 at 11:43 PM
    Attendez, c'est vrai qu'il fait tellement chaud en France que les gens se battent pour des climatiseurs dans les supermarchés ou c'est un cas isolé ?!
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 11:53 PM
    T'as vu ça mon gars ? Ca c'est un classique en terme de collection, le CEO de Take Two devrait avoir honte....

    adamjensen L'un des derniers gros jeux à avoir sorti autant de CD oui....
    suzukube posted the 06/25/2026 at 11:53 PM
    ravyxxs Y'a pas un Flight Simulator qui était dispo dans un dictionnaire à sa sortie il me semble ? Celui de 2020
    suzukube posted the 06/25/2026 at 11:55 PM
    ravyxxs J'viens de me rappeler de bonnes vieilles erreurs de redondance cycliques
    suzukube posted the 06/26/2026 at 12:00 AM
    Je me permets, ça fait un moment que je cherche la source de l'image de référence, et elle provient de cette vidéo : https://www.instagram.com/p/DZ-3z0cO7Ik/
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