En tapant « Ocarina of Time remake website us » dans Google, on obtient un lien vers sa page officielle sur le site web de Nintendo, avec une description qui n'est pas visible sur la page elle-même :
Le classique de la N64 renaît sous la forme d'un remake complet pour la Nintendo Switch 2. Découvrez The Legend of Zelda: Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, un design modernisé et un gameplay intemporel.
ça sent pas bon
c'est ma crainte aussi, si en 98 arriver dans la plaine d'hyrule donnait le vertige aujourd'hui l'effet ne serait plus le même....le plateau du prélude de BotW est à lui seul plus grand.
J'espère vraiment quelque chose de plus grand mais je n'y crois pas trop, je m'attend même à retrouver les fondus au noir à chaque changement de zone.
En fait je doute que ça soit nintendo qui gère se remake en interne et je ne vois clairement pas un studio externe prendre l'initiative de retoucher une virgule de l'oeuvre.
C'est la particularité de Nintendo, de savoir transformer le caca en or
Mais on va quand meme attendre le vrai reveal gameplay, peutetre qu'on sera vraiment surpris et que ça sera vraiment sublime. Soyons bons joueurs
La présentation avec une simple cinématique pas franchement jolie ne présage rien d'autre qu'un lifting graphique sans modification de gameplay ou réelle nouveauté.
On sera sur du remake basique ce qui est aujourd'hui la marque de fabrique de Nintendo.
Au détriment des nouveautés ou jeux ambitieux.
Tout de même et pour son second noël, c'est pas franchement engageant sur la suite....
Pas un remake sans doute copier coller
Quand je vois des streamer comme Antistar payer 3 fois la même copie d’un jeu plein pot pour « avoir la collection complète » rien ne m’étonne plus chez les « fan » Nintendo
C'est vrai que les 'fan' de Sony ne payent pas un remaster 2 ans après avec juste des graphisme améliorer
links awakening n'avait pas la même ambition et je doute que la construction du jeu laissait la moindre marge de manœuvre....mais je suis d’accord, on a plus de chance d'avoir un remake à la metal gear delta/silent hill 2 que de FF7 remake et j'aurais aussi largement préféré une réinterprétation du jeu qu'un remake 1:1....maintenant nous ne somme pas à l'abris d'une surprise, nous sauront tout dans moins de 3 mois à mon avis.
TLOU sors un remaster du jeu tout les 3 ans
Nintendo fait un remake OOT tout les 13 ans à peu près
Le rapprochement est même pas proche
A l'époque rien ne nous arrêté. On se prenait la tête, mais l'humain gagner.
Alors que les jeunes sont habitués a la vie qui remonte tous seul, assistante a la visé, GPS.....
Celui sur 3ds avait le donjon de l'eau donc peut être ça va être simplifie mais je pense pas que ça va être retiré
C'est toujours la même problématique avec les remakes : Où mettre le curseur entre le respect de l'original et la modernisation de l'expérience ? Et comme avec tous les remake, ça fera débat (soit un remake "fainéant", soit un remake qui prend "trop ses distances").
remake complet : ça laisse supposer qu'il n'est pas en plusieurs parties ?
un design modernisé et un gameplay intemporel : ça veut tout et rien dire.
OoT est le pionnier des jeux d'aventure modernes (véritable cycle jour/nuit, système de lock, grande map en 3D à explorer), les fondations du game design du jeu sorti il y a bientot 30 ans n'ont pas vieilli.
Donc je le comprends dans le sens où il y aura le respect du gameplay original, et ça ne pose pas de soucis ici.
Donc pas de nouveaux items (ou très secondaires), ni de changement de philosophie importé de jeux plus modernes (comme le craft ou les armes qui cassent dans BotW par exemple).
Ils vont moderniser l'ensemble, pour que les actions et les animations s'enchainent avec plus de fluidité.
Par contre, les vraies questions qui subsistent sont :
1. Vont-ils agrandir la map, qui est devenue petite avec le poids des années ?
2. Vont-ils changer le cycle jour/nuit ultra court ? (Genre quatre fois plus court que dans BotW, la nuit passait en un battement de cil ).
3. Ajouter du contenu ? Des quêtes annexes ?
4. (Peu probable) Un nouveau donjon ?
5. Vont ils étendre l'aspect narratif?
À priori, de ce que laisse suggérer l'intro, ils vont retravailler un minimum les cinématiques et ils en ajouteront probablement. La N64 était très très limitante à l'époque malheureusement.
Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils puissent en faire une Director's Cut, en y intégrant le contenu qui n'avait pas pu être inclus par manque de temps et surtout par manque de place sur la cartouche.
Même le master mode, si il est réintégré, sera à l'identique.
Rappelle moi combien de portage Ps4/PS5 Sony à fait au début de la console ( à mon avis beaucoup )
Ah oui le fameux ' c'est plus beau ' si être plus beau était un argument marketing Sony serait les roi du marché ( spoiler il sont pas les roi du marché)
#supposition
Ça peut pas être juste graphique.
Le jeu est complet et ça parle d une version en deux partie, putin la désinformation imaginaire
Starfox est annoncé, officiellement, comme un remake, par Nintendo et il est identique au Starfox de 64.
OOT en 2 parties ? Ah oui, Adulte et enfant, LOL...
Les deux parties dont les gens spéculent c'est ça ?
Seuls les gens qui n'ont jamais jouer OOT peuvent y croire, pas les autres...
Tiens le lien vers la page offi de Starfox, c'est bien indiqué remake sur la prez du jeu: https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Star-Fox-3094728.html?srsltid=AfmBOoo4L49uBhId_jMAuJYFgcynOPCr4cozCHXttUUmtLZ8hga6wlRC#Vue_d_ensemble
Nintendo édite le jeu, pour son publique.
Je comprends pas qui va le censuré du coup?
Le but d'un remake c'est de retrouver le jeu qu'on a tant aimé, avec juste des graphismes modernisés, mais en aucun cas de dénaturer l'œuvre originelle.
L'un des + grands jeux de tous les temps avec de nouveaux graphismes.
S'ils modifient des éléments du jeu alors ce ne sera plus le jeu tel qu'il a été considéré comme un chef d'œuvre. Et ce serait sanctionné logiquement dans les tests puisque ce serait forcément moins bien que le jeu de base, puisque ça va être extrêmement difficile de faire mieux comme jeu
Si c'est pour copier coller jusqu'au texte près.
On a plein d'exemple de remake qui ont réussi à faire mieux.
Mais comme dit plus haut connaissant Nintendo on va se contenter du minimum.
Désolé mais je pense que tu confond Nintendo et Sony
Le dernier remake de Zelda c'est Links Awakening.
Un copier coller au texte près du jeu original.
Il y a un écart de 5 génération de console donc la oui, ont peut parler de vrai remake.
Comme tu dit les gens ont pas joué au jeu pour penser que OOT est en deux partie enfant et adulte, ça détruirait complement le concept même du jeu.
On demandais juste à changer le style graphique on demandais pas à changer le jeu
Tu sais que ça arrive que changer trop de chose c'est contre-productif tu sais ?
Quand un jeu est assez bon tu a pas besoin de faire 150 000 modif
( FF7 en a fait au final des gens sont de moins en moins hype )
Un remake c'est aussi la possibilité d'approfondir une œuvre existante avec la technologie moderne sans forcément dénaturé l'œuvre originale.
Et le remake de FFVII l'a très bien compris
C'est pas parce que c'est que Nintendo il y a beaucoup de remake qui ont pas changer grand chose parce que leur jeu de base c'est des banger
Il a tellement bien compris que maintenant la hype est proche de 0
FFVII me fait sûrement plus envie qu'un copier coller d'un jeu qui connais déjà par cœur
Refaire les mêmes temples et les même quêtes avec un moteur graphique moderne ça va être l'éclate
Tu m'opte les mot de la bouche bizarrement on a bien vu en terme de hype qui en avait le plus entre une image de 10s et un trailer sur FF7
Attend je rectifie refaire les même temple banger et les même quetes banger sur un moteur graphique moderne ça va être incroyable
FFVII quand tu vois Rebirth provoque une vrai hype.
Et pas juste un copier coller de l'éternel fainéantise de Nintendo
Patientez au-lieu d'affirmer sans preuve
Franchement, non..
Le remake s'adresse à un publique qui l'a déjà fait sur N64, GC ou 3DS, le reste sera du bonus pour Nintendo.
Quelle déluge de merde ?
Ca fait des années que la commu Zelda réclame ce remake, tel qu'il était mais modernisé, Nintendo l'a fait. Il était temps !
Ouais il y aura toujours des insatisfaits qui vont éclater la note du jeu, juste parce qu'ils auront pas réussi à faire une quête ou qu'ils ne peuvent pas escalader l'arbre Mojo
Je sais pas si tu l'as fait, mais le jeu se suffit à lui même.
Qu'auraient-ils besoin d'inventer en + ?
Vu les bouses de 600km² remplis de quêtes identiques, qu'on nous pond chaque année, je préfère me refaire une énième fois OOT avec des graphismes modernes, ses musiques rafraichit et tout le texte en audio.
La seul chose que les gens ont détesté d'Ocarina of time, c'est de l'avoir fini.
Les vrai critique que tu va pas écouter s'ils ont positif on connais la hate watch de Nintendo
La vrai hype
Bottom top 10 pour un jeu og de cet ampleur moi j'appelle pas ça de la vrai hype
Quand le jeu se mangera un 93 ou 94 tu pourras hurlé au complot
Le CSC de fou C'est pas moi qui accepte pas les stat
Tu me confond avec toi
Moi j'accepte tant que c'est du factuel
Toi même quand c'est du factuel tu accepte pas
Je vois déjà venir les excuses à deux balles pour justifié des notes qui ne plaisent pas
Moi quand si je vois que j'ai tort je m'excuse j'ai aucun problème toi par contre je t'ai jamais vu t'excuse malgré le nombre de fois où tu était en tort
et aussi j'aimerais bien entendre tes excuses sur medroit prime 4 parce que sois disant le jeu est nul selon toi bizarrement moi je vois du vert sur metacritic
Pour MP4 j'ai fini totalement le jeu donc j'ai assez de recul. C'est un Metroid bof.
Encore un champion
Donc pas capable d'accepter les fait je vois si tu accepte pas pour metroid j'accepte pas pour FF7
Je vois pas pourquoi je devrais des compromis quand toi tu veux pas en faire
Le User score aussi.
Le résultat est pourtant très clair
Bizarrement c'est arrivé avant que les gens commence à en avoir marre de la formule mais je suis bon joueur j'accepte que tu es raison
Maintenant j'aimerais bien que tu accepte pour metroid prime 4 pour dire ' je m'excuse le jeu est bien'
Par contre si tu excuse pas tu peux oublier la dernière partie de FF7
Pour la dernière partie de FFVII quand tu vois la qualité de Rebirth je sais qu'il fera aussi bien voir mieux.
Donc je mexcuserai pas pour la dernière partie de FF7 le contrat est rompu ( je suis toujours ouvert si tu accepte de t'excuser )
Et sûrement pour te faire plaisir
MP4 restera un Metroid moyen, point
OK donc aucune excuse pour FF7 et viens pas dire après que j'ai trahi ma parole parce que c'est toi seul qui a décidé de rompre le contrat
Si je devais me remettre en question à chaque fois qu'on avais un avis différent du miens je jouerai plus à rien
Comme moi quand je prendrais mon pied à chaque bonne sorti de Nintendo mais que tu voudra pas accepter
C'est sur vu que tu a un avis désastreux 70% du temps
Encore une fois ton avis je m'en cogne(c'est toi qui est venu me parler de Sony d'ailleurs)
N'essaye pas de retourner l'histoire pour toi
Comme toi qui fait une fixette sur l'avis des autre sur les jeux Nintendo
Bizarrement si je commence à donner mon avis sur des jeux Nintendo te connaissant tu va pas t'en cogner longtemps ( on a juste a regarder tes commentaire sur link49 )
Encore une fois ton avis je m'en fout totalement.
Tu aimes ou tu aimes pas, c'est ton choix
Mais je vais jamais demander à quelqu'un de s'excuser pour son avis sur un jeu
Note que t'es pas capable d'accepter je rappelle
Bizarre quand on regarde ton autre post on vois bien que t'es pas capable d'accepter ça
Ah bas si c'est ce que tu a voulu faire pour la dernière partie de FF7
Tu a la mémoire courte ?
"excuse-toi pour ton avis sur MP4"
Tu crois qu'on est à ton service ou bien?
Ah mais perso je m'en fiche de MP4
Moi j'ai juste pris le jeu parce que je sais que tu l'aime pas et c'est un bon moyen pour voir si tu accepte le contrat ou non (ça a pas loupé)
Dis la personne qui fait exactement la meeme chose à tout le monde
Et moi je n'ai jamais demander à personne de m'excuser ou de lui demander de changer son avis sur un jeu.
En faite tu racontes absolument n'importe quoi
Bas oui parce que faire excuser une personne sur quelque chose qu'il apprécie pas c'est pour savoir son niveau de sincérité ( s'il s'excuse pas c'est sur qu'au moment ou il s'est trompé il le fera pas )
Par contre toi tu crois que tout le monde est à a ton service
De mon point de vue c'est toi qui raconte n'importe quoi
C'est pas moi qui commence à critiquer tout le monde sur le remake de OOT parce que des gens se sont hype sur une scène de 10s
Encore une fois, contrairement à toi, je n'ai jamais demander d'excuse. Toi si.
Sincérité ou pas(ou alors tu penses pouvoir brosser un profil de la personne je sais pas ou alors c'est chelou).
Du coup demande toi qui est pense que les autres sont au service de qui.
Et tout ce foin parce que on hype pas un vidéo de 10 secondes, WTF
J'ai tout compris en faite
Sincérité qui existe pas chez toi
J'ai dit ' je peux m'excuser sur des chose ou je suis en tort '
Chose que tu a parfaitement accepter
Je te demande pas que tu sois à ton service on avait convenu que sur FF7 à la sortie si le jeu est bien je m'excuse
Donc c'est tout à fait normal que je demande une contrepartie équivalente
Tout ce foin parce qu'on est hype sur une vidéo de 10s je rappelle
Tu fais ce que tu veux de ta vie
"tu me demandes une contrepartie" mais sincèrement tu te prends pour quoi?
J'ai aucun compte à te rendre
Vous les matez vous les remakes/reboot de films aussi ? Ba bordel.
C'est toi qui a accepter donc désolé mais tu t'en fiche pas
On a tout le deux accepter à savoir si FF7 dernière partie est bien je m'excuse parce que ca te convenais pas qu'un remake de OOT sans rien changer puisse être bien
C'est le but d'un contrat mon cher
Un contrat? Ou ça? A mon avis ça ne tourne pas rond dans ta tête, je m'arrête là
Bonne soirée avec tes contrats imaginaire
triplewater publié le 14/06/2026 à 21:33
ouroboros4
Moi quand si je vois que j'ai tort je m'excuse j'ai aucun problème toi par contre je t'ai jamais vu t'excuse malgré le nombre de fois où tu était en tort
et aussi j'aimerais bien entendre tes excuses sur medroit prime 4 parce que sois disant le jeu est nul selon toi bizarrement moi je vois du vert sur metacritic
ouroboros4 publié le 14/06/2026 à 21:36
triplewater d'accord on verra bien les notes du jeu et je serai là
Pour MP4 j'ai fini totalement le jeu donc j'ai assez de recul. C'est un Metroid bof.
Encore un champion
Voilà tu a toi meme dit 'daccord'
Encore une fois j'ai rien inventé
Ah oui lesquels ?
Après il y a beaucoup de taff pour rendre tout ça réaliste, je sais pas si vous vous rendez compte mais beaucoup d'environnement vont devoir être repensés pour ressembler à quelque chose de crédible.
Je me demande aussi s'il y aura du doublage, au delà de la voix off du début. En fait ça va pas mal de la volonté de Nintendo tout ça, à mon sens ils risquent d'en faire un jeu joli mais nostalgique, voir retro... parce qu'il ne s'agirait pas non plus de faire de l'ombre au prochain Zelda.
Maintenant si il ajoute des rajout comme un nouveau donjon et un boss c'est top. Mais sur ce point faut pas trop compter sur Nintendo.
masharu les grand fées et Twinrova... avec la DA plus ou moins réaliste et le niveau de détails d'une Switch 2, en 2026... ça me paraît compliqué! Donc ouais ils vont fatalement nerfé tout ça. Mais bon il suffit de voir celles des Zeldas réçents pour constater qu'ils ont gardé dans leur ADN quelque chose de "flirty", fun. Ça restera des persos agréables a regarder et sans doute plus que les versions N64 qui avaient un aspect anguleux et too much