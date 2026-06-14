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altendorf
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Une première "information" sur le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time


En tapant « Ocarina of Time remake website us » dans Google, on obtient un lien vers sa page officielle sur le site web de Nintendo, avec une description qui n'est pas visible sur la page elle-même :

Le classique de la N64 renaît sous la forme d'un remake complet pour la Nintendo Switch 2. Découvrez The Legend of Zelda: Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, un design modernisé et un gameplay intemporel.
Google - https://www.google.com/search?q=ocarina+of+time+remake+website+us
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    posted the 06/14/2026 at 02:34 PM by altendorf
    comments (94)
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 02:36 PM
    J'ai surtout peur qu'ils nous fassent un copier coller du jeu d'origine version moderne
    guiguif posted the 06/14/2026 at 02:36 PM
    ouroboros4 Bah ça sera ça, on parle de Nintendo, faut pas trop pousser
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 02:38 PM
    guiguif oui malheureusement....
    gamerdome posted the 06/14/2026 at 02:45 PM
    "un gameplay intemporel."

    ça sent pas bon
    raioh posted the 06/14/2026 at 02:47 PM
    Le gameplay est toujours bon aujourd'hui, je vois pas le problème
    masharu posted the 06/14/2026 at 02:48 PM
    Ça va censurer les Gerudo, Nabooru et Twinrova ...
    derno posted the 06/14/2026 at 02:48 PM
    ouroboros4
    c'est ma crainte aussi, si en 98 arriver dans la plaine d'hyrule donnait le vertige aujourd'hui l'effet ne serait plus le même....le plateau du prélude de BotW est à lui seul plus grand.
    J'espère vraiment quelque chose de plus grand mais je n'y crois pas trop, je m'attend même à retrouver les fondus au noir à chaque changement de zone.

    En fait je doute que ça soit nintendo qui gère se remake en interne et je ne vois clairement pas un studio externe prendre l'initiative de retoucher une virgule de l'oeuvre.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 02:51 PM
    derno quand tu vois le remake de Links Awakening qui est un copier coller jusque dans les dialogues d'origine c'est justement ça qui me fait peur
    malroth posted the 06/14/2026 at 02:56 PM
    Apres vous savez tres bien que meme dans le pire remake ever, il se retrouvera à 96% metacritic + nos influenceurs avec leur tete de cons sur la miniature pour vous indiquer que c'est INCROYABLE

    C'est la particularité de Nintendo, de savoir transformer le caca en or

    Mais on va quand meme attendre le vrai reveal gameplay, peutetre qu'on sera vraiment surpris et que ça sera vraiment sublime. Soyons bons joueurs
    xynot posted the 06/14/2026 at 03:00 PM
    J'espère pas une MGS 3 Delta ou une Tlou Part 1 avec juste le même jeu en plus beau, je serai tellement déçu
    supasaiyajin posted the 06/14/2026 at 03:00 PM
    Attendons d'en voir plus, mais avec le peu qu'on a vu, je n'accroche pas à la DA pour l'instant.
    kameofever posted the 06/14/2026 at 03:17 PM
    Aucune surprise.
    La présentation avec une simple cinématique pas franchement jolie ne présage rien d'autre qu'un lifting graphique sans modification de gameplay ou réelle nouveauté.
    On sera sur du remake basique ce qui est aujourd'hui la marque de fabrique de Nintendo.
    Au détriment des nouveautés ou jeux ambitieux.
    Tout de même et pour son second noël, c'est pas franchement engageant sur la suite....
    cyr posted the 06/14/2026 at 03:23 PM
    Vivement un vrai trailer. Il sort cette année....
    blueblood posted the 06/14/2026 at 03:35 PM
    Ah, mais ce n’est pas ce que vous vouliez depuis BOTW TOTK le retour à un Zelda dit « classique »
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 03:41 PM
    blueblood un nouveau Zelda classique.
    Pas un remake sans doute copier coller
    zanpa posted the 06/14/2026 at 03:42 PM
    ouroboros4 c’est Nintendo .. des flemmardes … peux d’investissements mais maximum d’argent et les pigeons qui raquent derrière, donc bon, ils ont raison

    Quand je vois des streamer comme Antistar payer 3 fois la même copie d’un jeu plein pot pour « avoir la collection complète » rien ne m’étonne plus chez les « fan » Nintendo
    gat posted the 06/14/2026 at 03:44 PM
    raioh Le saut automatique
    triplewater posted the 06/14/2026 at 03:48 PM
    zanpa

    C'est vrai que les 'fan' de Sony ne payent pas un remaster 2 ans après avec juste des graphisme améliorer
    tripy73 posted the 06/14/2026 at 03:49 PM
    Ils feront probablement comme avec Metroid Prime Remastered en gardant la structure mais en mettant à jour le gameplay pour qu’il colle à celui des manettes modernes. Reste à voir s'ils rajouteront du contenu bonus comme Star Fox ou qu’ils garderont celui de base. En tout cas tant qu’on a pas affaire à une réécriture en profondeur comme FF7 Remake, les joueurs pourront vraiment goûter à l'expérience originale mais remis aux normes actuelles.
    derno posted the 06/14/2026 at 03:57 PM
    ouroboros4
    links awakening n'avait pas la même ambition et je doute que la construction du jeu laissait la moindre marge de manœuvre....mais je suis d’accord, on a plus de chance d'avoir un remake à la metal gear delta/silent hill 2 que de FF7 remake et j'aurais aussi largement préféré une réinterprétation du jeu qu'un remake 1:1....maintenant nous ne somme pas à l'abris d'une surprise, nous sauront tout dans moins de 3 mois à mon avis.
    wickette posted the 06/14/2026 at 03:59 PM
    C'est le TLOU de Nintendo ce Zelda
    tlj posted the 06/14/2026 at 04:03 PM
    J’espere un bon remake tout simplement.Une belle modernisation
    toulia posted the 06/14/2026 at 04:14 PM
    Y'en a qui s'attendent au même traitement que pour FF VII Remake en deux parties ????
    triplewater posted the 06/14/2026 at 04:15 PM
    wickette
    TLOU sors un remaster du jeu tout les 3 ans
    Nintendo fait un remake OOT tout les 13 ans à peu près
    Le rapprochement est même pas proche
    cyr posted the 06/14/2026 at 04:18 PM
    Pensez vous que le donjon de l'eau sera simplifié voir supprimer ?

    A l'époque rien ne nous arrêté. On se prenait la tête, mais l'humain gagner.

    Alors que les jeunes sont habitués a la vie qui remonte tous seul, assistante a la visé, GPS.....
    elicetheworld posted the 06/14/2026 at 04:24 PM
    toulia ils sont écri"t le jeu complet".
    triplewater posted the 06/14/2026 at 04:25 PM
    cyr

    Celui sur 3ds avait le donjon de l'eau donc peut être ça va être simplifie mais je pense pas que ça va être retiré
    zanpa posted the 06/14/2026 at 04:41 PM
    triplewater tu veux qu'on compare les nombres de remaster/remake chez sony et nintendo + toutes les versions multi support que tu repayes plein pot sur switch 2 en moins beau, alors que le jeu est sortie il y 4 ans sur d'autre support
    51love posted the 06/14/2026 at 04:53 PM
    On en saura certainement plus après le trio de jeux de cet été : Starfox, Splatoon et Fire Emblem. Courant septembre donc.

    C'est toujours la même problématique avec les remakes : Où mettre le curseur entre le respect de l'original et la modernisation de l'expérience ? Et comme avec tous les remake, ça fera débat (soit un remake "fainéant", soit un remake qui prend "trop ses distances").

    remake complet : ça laisse supposer qu'il n'est pas en plusieurs parties ?

    un design modernisé et un gameplay intemporel : ça veut tout et rien dire.

    OoT est le pionnier des jeux d'aventure modernes (véritable cycle jour/nuit, système de lock, grande map en 3D à explorer), les fondations du game design du jeu sorti il y a bientot 30 ans n'ont pas vieilli.

    Donc je le comprends dans le sens où il y aura le respect du gameplay original, et ça ne pose pas de soucis ici.

    Donc pas de nouveaux items (ou très secondaires), ni de changement de philosophie importé de jeux plus modernes (comme le craft ou les armes qui cassent dans BotW par exemple).

    Ils vont moderniser l'ensemble, pour que les actions et les animations s'enchainent avec plus de fluidité.

    Par contre, les vraies questions qui subsistent sont :
    1. Vont-ils agrandir la map, qui est devenue petite avec le poids des années ?
    2. Vont-ils changer le cycle jour/nuit ultra court ? (Genre quatre fois plus court que dans BotW, la nuit passait en un battement de cil ).
    3. Ajouter du contenu ? Des quêtes annexes ?
    4. (Peu probable) Un nouveau donjon ?
    5. Vont ils étendre l'aspect narratif?

    À priori, de ce que laisse suggérer l'intro, ils vont retravailler un minimum les cinématiques et ils en ajouteront probablement. La N64 était très très limitante à l'époque malheureusement.

    Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils puissent en faire une Director's Cut, en y intégrant le contenu qui n'avait pas pu être inclus par manque de temps et surtout par manque de place sur la cartouche.
    oldlou posted the 06/14/2026 at 05:09 PM
    Vous me faites bien rire de penser qu'ils vont prendre le risque de réinventer OOT autre que graphiquement.

    Même le master mode, si il est réintégré, sera à l'identique.
    triplewater posted the 06/14/2026 at 05:14 PM
    zanpa
    Rappelle moi combien de portage Ps4/PS5 Sony à fait au début de la console ( à mon avis beaucoup )



    Ah oui le fameux ' c'est plus beau ' si être plus beau était un argument marketing Sony serait les roi du marché ( spoiler il sont pas les roi du marché)
    oldlou posted the 06/14/2026 at 05:25 PM
    toulia La 2eme partie sera probablement Majoras Mask, un peu plus tard.
    #supposition
    ratomuerto posted the 06/14/2026 at 05:43 PM
    MAIS IL Y A MARQUÉ REMAKE COMPLET!!!

    Ça peut pas être juste graphique.
    ducknsexe posted the 06/14/2026 at 05:53 PM
    On part sur un vrai remake. A force de ne plus faire la différence vous avez les yeux plein de caca dégoulinant. Le jeu sur N64 a la base c'est juste des polygones, 3D, rien à voir avec le lifting remaster de The last of pigeonnade.

    Le jeu est complet et ça parle d une version en deux partie, putin la désinformation imaginaire
    masharu posted the 06/14/2026 at 06:09 PM
    Ça va censurer le jeu, mais la première préoccupation chez certains c'est qu'il s'agit d'un remake...
    oldlou posted the 06/14/2026 at 06:22 PM
    masharu Qui va censuré le jeu?
    masharu posted the 06/14/2026 at 06:26 PM
    oldlou Qui édite le jeu ? Et pour quel public ?
    oldlou posted the 06/14/2026 at 06:26 PM
    ducknsexe

    Starfox est annoncé, officiellement, comme un remake, par Nintendo et il est identique au Starfox de 64.

    OOT en 2 parties ? Ah oui, Adulte et enfant, LOL...
    Les deux parties dont les gens spéculent c'est ça ?

    Seuls les gens qui n'ont jamais jouer OOT peuvent y croire, pas les autres...

    Tiens le lien vers la page offi de Starfox, c'est bien indiqué remake sur la prez du jeu: https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Star-Fox-3094728.html?srsltid=AfmBOoo4L49uBhId_jMAuJYFgcynOPCr4cozCHXttUUmtLZ8hga6wlRC#Vue_d_ensemble
    oldlou posted the 06/14/2026 at 06:30 PM
    masharu
    Nintendo édite le jeu, pour son publique.

    Je comprends pas qui va le censuré du coup?
    lz posted the 06/14/2026 at 06:32 PM
    ouroboros4 guiguif : ben justement encore heureux que le remake soit uniquement un rafraichissement des graphismes et que le reste soit préservé.

    Le but d'un remake c'est de retrouver le jeu qu'on a tant aimé, avec juste des graphismes modernisés, mais en aucun cas de dénaturer l'œuvre originelle.

    L'un des + grands jeux de tous les temps avec de nouveaux graphismes.
    S'ils modifient des éléments du jeu alors ce ne sera plus le jeu tel qu'il a été considéré comme un chef d'œuvre. Et ce serait sanctionné logiquement dans les tests puisque ce serait forcément moins bien que le jeu de base, puisque ça va être extrêmement difficile de faire mieux comme jeu
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:38 PM
    lz
    Si c'est pour copier coller jusqu'au texte près.
    On a plein d'exemple de remake qui ont réussi à faire mieux.
    Mais comme dit plus haut connaissant Nintendo on va se contenter du minimum.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:40 PM
    ratomuerto sauf qu'on parle de Nintendo le rois de fainéants
    leboulangerbanette posted the 06/14/2026 at 06:40 PM
    Il faut être réaliste si Nintendo sort juste un lifting graphique le jeu se prendra un déluge de m.... c'est un des plus grands jeux de leur histoire et en sachant à quel niveau s'est hissé la licence avec les épisodes switch ce serait suicidaire de leur part de proposer un jeu de 1 km², avec des mécaniques datées et surexploitées par plein d'autres jeux depuis. Donc en gros soit ils font une FF7 soit ils torpillent leur console avant Noël...
    triplewater posted the 06/14/2026 at 06:40 PM
    ouroboros4

    Désolé mais je pense que tu confond Nintendo et Sony
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:42 PM
    triplewater je ne confond personne.
    Le dernier remake de Zelda c'est Links Awakening.
    Un copier coller au texte près du jeu original.
    ducknsexe posted the 06/14/2026 at 06:43 PM
    oldlou j'ai jamais dit le contraire, le Starfox remake sera identique sur le fond mais sur la forme c'est le jour et la nuit ont passe de polygone 3D, d une version architecture N64 bits a une architecture moderne graphique NVIDIA basée sur Ampere.

    Il y a un écart de 5 génération de console donc la oui, ont peut parler de vrai remake.

    Comme tu dit les gens ont pas joué au jeu pour penser que OOT est en deux partie enfant et adulte, ça détruirait complement le concept même du jeu.
    triplewater posted the 06/14/2026 at 06:50 PM
    ouroboros4

    On demandais juste à changer le style graphique on demandais pas à changer le jeu
    Tu sais que ça arrive que changer trop de chose c'est contre-productif tu sais ?

    Quand un jeu est assez bon tu a pas besoin de faire 150 000 modif
    ( FF7 en a fait au final des gens sont de moins en moins hype )
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:53 PM
    triplewater de toute façon à partir du moment où c'est Nintendo
    Un remake c'est aussi la possibilité d'approfondir une œuvre existante avec la technologie moderne sans forcément dénaturé l'œuvre originale.
    Et le remake de FFVII l'a très bien compris
    triplewater posted the 06/14/2026 at 06:58 PM
    ouroboros4
    C'est pas parce que c'est que Nintendo il y a beaucoup de remake qui ont pas changer grand chose parce que leur jeu de base c'est des banger
    Il a tellement bien compris que maintenant la hype est proche de 0
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:00 PM
    triplewater parle pour toi
    FFVII me fait sûrement plus envie qu'un copier coller d'un jeu qui connais déjà par cœur

    Refaire les mêmes temples et les même quêtes avec un moteur graphique moderne ça va être l'éclate
    triplewater posted the 06/14/2026 at 07:07 PM
    ouroboros4
    Tu m'opte les mot de la bouche bizarrement on a bien vu en terme de hype qui en avait le plus entre une image de 10s et un trailer sur FF7

    Attend je rectifie refaire les même temple banger et les même quetes banger sur un moteur graphique moderne ça va être incroyable
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:12 PM
    triplewater quand le jeu aura de vrais critiques moderne on va bien rire

    FFVII quand tu vois Rebirth provoque une vrai hype.
    Et pas juste un copier coller de l'éternel fainéantise de Nintendo
    dokidokii posted the 06/14/2026 at 07:15 PM
    Franchement tous ces commentaires qui ont l'air convaincu à 100% que Nintendo ne vont rien changer si ce n'est le visuel.

    Patientez au-lieu d'affirmer sans preuve
    oldlou posted the 06/14/2026 at 07:16 PM
    leboulangerbanette
    Franchement, non..
    Le remake s'adresse à un publique qui l'a déjà fait sur N64, GC ou 3DS, le reste sera du bonus pour Nintendo.

    Quelle déluge de merde ?

    Ca fait des années que la commu Zelda réclame ce remake, tel qu'il était mais modernisé, Nintendo l'a fait. Il était temps !

    Ouais il y aura toujours des insatisfaits qui vont éclater la note du jeu, juste parce qu'ils auront pas réussi à faire une quête ou qu'ils ne peuvent pas escalader l'arbre Mojo

    Je sais pas si tu l'as fait, mais le jeu se suffit à lui même.
    Qu'auraient-ils besoin d'inventer en + ?

    Vu les bouses de 600km² remplis de quêtes identiques, qu'on nous pond chaque année, je préfère me refaire une énième fois OOT avec des graphismes modernes, ses musiques rafraichit et tout le texte en audio.

    La seul chose que les gens ont détesté d'Ocarina of time, c'est de l'avoir fini.
    triplewater posted the 06/14/2026 at 07:19 PM
    ouroboros4
    Les vrai critique que tu va pas écouter s'ils ont positif on connais la hate watch de Nintendo

    La vrai hype
    Bottom top 10 pour un jeu og de cet ampleur moi j'appelle pas ça de la vrai hype
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:22 PM
    triplewater j'ai vraiment l'impression de voir un gamin parler fait un effort

    Quand le jeu se mangera un 93 ou 94 tu pourras hurlé au complot
    triplewater posted the 06/14/2026 at 07:25 PM
    ouroboros4
    Le CSC de fou C'est pas moi qui accepte pas les stat

    Tu me confond avec toi
    Moi j'accepte tant que c'est du factuel
    Toi même quand c'est du factuel tu accepte pas
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:27 PM
    triplewater ben prépare toi à accepter alors
    Je vois déjà venir les excuses à deux balles pour justifié des notes qui ne plaisent pas
    triplewater posted the 06/14/2026 at 07:33 PM
    ouroboros4

    Moi quand si je vois que j'ai tort je m'excuse j'ai aucun problème toi par contre je t'ai jamais vu t'excuse malgré le nombre de fois où tu était en tort
    et aussi j'aimerais bien entendre tes excuses sur medroit prime 4 parce que sois disant le jeu est nul selon toi bizarrement moi je vois du vert sur metacritic
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:36 PM
    triplewater d'accord on verra bien les notes du jeu et je serai là

    Pour MP4 j'ai fini totalement le jeu donc j'ai assez de recul. C'est un Metroid bof.
    Encore un champion
    triplewater posted the 06/14/2026 at 07:40 PM
    ouroboros4


    Donc pas capable d'accepter les fait je vois si tu accepte pas pour metroid j'accepte pas pour FF7
    Je vois pas pourquoi je devrais des compromis quand toi tu veux pas en faire
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:44 PM
    triplewater Rebirth c'est un 92 MC parmi le meilleur de toute la saga des FF
    Le User score aussi.
    Le résultat est pourtant très clair
    triplewater posted the 06/14/2026 at 07:58 PM
    ouroboros4
    Bizarrement c'est arrivé avant que les gens commence à en avoir marre de la formule mais je suis bon joueur j'accepte que tu es raison

    Maintenant j'aimerais bien que tu accepte pour metroid prime 4 pour dire ' je m'excuse le jeu est bien'

    Par contre si tu excuse pas tu peux oublier la dernière partie de FF7
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:02 PM
    triplewater j'ai fini le jeu à 100% donc j'ai aucun raison de m'excuser.
    Pour la dernière partie de FFVII quand tu vois la qualité de Rebirth je sais qu'il fera aussi bien voir mieux.
    triplewater posted the 06/14/2026 at 08:06 PM
    ouroboros4
    Donc je mexcuserai pas pour la dernière partie de FF7 le contrat est rompu ( je suis toujours ouvert si tu accepte de t'excuser )
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:14 PM
    triplewater Tu n'auras jamais d'excuses de ma part pour MP4
    Et sûrement pour te faire plaisir
    MP4 restera un Metroid moyen, point
    triplewater posted the 06/14/2026 at 08:17 PM
    ouroboros4

    OK donc aucune excuse pour FF7 et viens pas dire après que j'ai trahi ma parole parce que c'est toi seul qui a décidé de rompre le contrat
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:19 PM
    triplewater Tu sais que tu t'excuses ou pas pour FF7 c'est pas ça qui m'empêchera de prendre mon pied

    Si je devais me remettre en question à chaque fois qu'on avais un avis différent du miens je jouerai plus à rien
    triplewater posted the 06/14/2026 at 08:22 PM
    ouroboros4
    Comme moi quand je prendrais mon pied à chaque bonne sorti de Nintendo mais que tu voudra pas accepter

    C'est sur vu que tu a un avis désastreux 70% du temps
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:28 PM
    triplewater Si tu veux faire une fixette sur mes avis, libre à toi
    Encore une fois ton avis je m'en cogne(c'est toi qui est venu me parler de Sony d'ailleurs)
    N'essaye pas de retourner l'histoire pour toi
    triplewater posted the 06/14/2026 at 08:34 PM
    ouroboros4
    Comme toi qui fait une fixette sur l'avis des autre sur les jeux Nintendo

    Bizarrement si je commence à donner mon avis sur des jeux Nintendo te connaissant tu va pas t'en cogner longtemps ( on a juste a regarder tes commentaire sur link49 )
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:38 PM
    triplewater Forcément MC rassemble la majeur partie des notes de la presse pour en faire une moyenne

    Encore une fois ton avis je m'en fout totalement.
    Tu aimes ou tu aimes pas, c'est ton choix
    Mais je vais jamais demander à quelqu'un de s'excuser pour son avis sur un jeu
    triplewater posted the 06/14/2026 at 08:46 PM
    ouroboros4

    Note que t'es pas capable d'accepter je rappelle

    Bizarre quand on regarde ton autre post on vois bien que t'es pas capable d'accepter ça

    Ah bas si c'est ce que tu a voulu faire pour la dernière partie de FF7
    Tu a la mémoire courte ?
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:47 PM
    triplewater En faite tu es juste un mec aigri qui supporte pas qu'on ne puisse pas aimer MP4

    "excuse-toi pour ton avis sur MP4"

    Tu crois qu'on est à ton service ou bien?
    triplewater posted the 06/14/2026 at 08:52 PM
    ouroboros4

    Ah mais perso je m'en fiche de MP4
    Moi j'ai juste pris le jeu parce que je sais que tu l'aime pas et c'est un bon moyen pour voir si tu accepte le contrat ou non (ça a pas loupé)

    Dis la personne qui fait exactement la meeme chose à tout le monde
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:54 PM
    triplewater Tu t'en fous tellement que tu me demandes LITTERALEMENT de m'excuser pour mon avis sur le jeu

    Et moi je n'ai jamais demander à personne de m'excuser ou de lui demander de changer son avis sur un jeu.
    En faite tu racontes absolument n'importe quoi
    triplewater posted the 06/14/2026 at 09:00 PM
    ouroboros4
    Bas oui parce que faire excuser une personne sur quelque chose qu'il apprécie pas c'est pour savoir son niveau de sincérité ( s'il s'excuse pas c'est sur qu'au moment ou il s'est trompé il le fera pas )

    Par contre toi tu crois que tout le monde est à a ton service

    De mon point de vue c'est toi qui raconte n'importe quoi
    C'est pas moi qui commence à critiquer tout le monde sur le remake de OOT parce que des gens se sont hype sur une scène de 10s
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 09:01 PM
    triplewater La fameuse "sincérité"

    Encore une fois, contrairement à toi, je n'ai jamais demander d'excuse. Toi si.
    Sincérité ou pas(ou alors tu penses pouvoir brosser un profil de la personne je sais pas ou alors c'est chelou).
    Du coup demande toi qui est pense que les autres sont au service de qui.

    Et tout ce foin parce que on hype pas un vidéo de 10 secondes, WTF
    J'ai tout compris en faite
    triplewater posted the 06/14/2026 at 09:10 PM
    ouroboros4

    Sincérité qui existe pas chez toi

    J'ai dit ' je peux m'excuser sur des chose ou je suis en tort '
    Chose que tu a parfaitement accepter
    Je te demande pas que tu sois à ton service on avait convenu que sur FF7 à la sortie si le jeu est bien je m'excuse
    Donc c'est tout à fait normal que je demande une contrepartie équivalente
    Tout ce foin parce qu'on est hype sur une vidéo de 10s je rappelle
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 09:12 PM
    triplewater Mais putain je m'en FOUT de tes excuses
    Tu fais ce que tu veux de ta vie

    "tu me demandes une contrepartie" mais sincèrement tu te prends pour quoi?
    J'ai aucun compte à te rendre
    toulia posted the 06/14/2026 at 09:16 PM
    Vivement qu'on passe à autre chose. Marre des remake, remaster.
    Vous les matez vous les remakes/reboot de films aussi ? Ba bordel.
    triplewater posted the 06/14/2026 at 09:17 PM
    ouroboros4

    C'est toi qui a accepter donc désolé mais tu t'en fiche pas

    On a tout le deux accepter à savoir si FF7 dernière partie est bien je m'excuse parce que ca te convenais pas qu'un remake de OOT sans rien changer puisse être bien

    C'est le but d'un contrat mon cher
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 09:19 PM
    triplewater J'ai n'ai rien accepter du tout, faudrait que tu arrêtes de te faire des films.
    Un contrat? Ou ça? A mon avis ça ne tourne pas rond dans ta tête, je m'arrête là

    Bonne soirée avec tes contrats imaginaire
    triplewater posted the 06/14/2026 at 09:22 PM
    ouroboros4
    triplewater publié le 14/06/2026 à 21:33
    ouroboros4

    Moi quand si je vois que j'ai tort je m'excuse j'ai aucun problème toi par contre je t'ai jamais vu t'excuse malgré le nombre de fois où tu était en tort
    et aussi j'aimerais bien entendre tes excuses sur medroit prime 4 parce que sois disant le jeu est nul selon toi bizarrement moi je vois du vert sur metacritic

    ouroboros4 publié le 14/06/2026 à 21:36
    triplewater d'accord on verra bien les notes du jeu et je serai là

    Pour MP4 j'ai fini totalement le jeu donc j'ai assez de recul. C'est un Metroid bof.
    Encore un champion

    Voilà tu a toi meme dit 'daccord'
    Encore une fois j'ai rien inventé
    ouken posted the 06/14/2026 at 09:37 PM
    Il serais juste en HD sup qu'il serais toujours une merveille qui bute des AAA d'aujourd'hui par dizaines
    lz posted the 06/14/2026 at 09:58 PM
    ouroboros4 : "On a plein d'exemple de remake qui ont réussi à faire mieux"

    Ah oui lesquels ?
    gaeon posted the 06/14/2026 at 11:39 PM
    Je pense qu'ils ne peuvent pas tellement touché au gameplay, à part complexifié un peu les combats et rajouter 2 ou 3 trucs dans la plaine, ajouter quelques activités sur la place d'Hyrule, voir (soyons fous) mettre un donjon bonus (le fameux temple de la lumière) ça n'ira pas plus loin que ça et encore c'est même pas sûr.

    Après il y a beaucoup de taff pour rendre tout ça réaliste, je sais pas si vous vous rendez compte mais beaucoup d'environnement vont devoir être repensés pour ressembler à quelque chose de crédible.

    Je me demande aussi s'il y aura du doublage, au delà de la voix off du début. En fait ça va pas mal de la volonté de Nintendo tout ça, à mon sens ils risquent d'en faire un jeu joli mais nostalgique, voir retro... parce qu'il ne s'agirait pas non plus de faire de l'ombre au prochain Zelda.
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 01:01 AM
    lz FFVII ou même Pokémon Rosa.
    ducknsexe posted the 06/15/2026 at 06:56 AM
    Le jeux va subir un budget assez important pour leur plus gros projet ambitieux. Donc je ne pense pas que ce sera juste graphiquement. Ils vont sûrement dépoussiérer le gameplay en le rendant assez proche de botw / Tokt tout en gardant les mécaniques de OOT. La Map va doublé voir triplé sur l échelle de grandeur.

    Maintenant si il ajoute des rajout comme un nouveau donjon et un boss c'est top. Mais sur ce point faut pas trop compter sur Nintendo.
    masharu posted the 06/15/2026 at 07:46 AM
    oldlou On l'a vu avec Katt Monroe sur le remake Star Fox. Nintendo va évidemment censurer le jeu et retirer le sex-appeal qu'il y avait sur Orcarina of Time. Je serais étonné que la branche américaine NoA ne moufte pas sur l'apparence de Twinrova ou des Grandes Fées.
    gaeon posted the 06/15/2026 at 12:41 PM
    ducknsexe Ca serait bien comme ça oui! Après comme je disais j'espère qu'il ne vont pas délibérement offrir un remake 1:1 à la Link's Awakening pour délibérement rendre le jeu "retro" et ainsi éviter que ce Zelda ne fasse de l'ombre à leurs futurs projets.

    masharu les grand fées et Twinrova... avec la DA plus ou moins réaliste et le niveau de détails d'une Switch 2, en 2026... ça me paraît compliqué! Donc ouais ils vont fatalement nerfé tout ça. Mais bon il suffit de voir celles des Zeldas réçents pour constater qu'ils ont gardé dans leur ADN quelque chose de "flirty", fun. Ça restera des persos agréables a regarder et sans doute plus que les versions N64 qui avaient un aspect anguleux et too much
    parliz posted the 06/15/2026 at 01:18 PM
    On peut se poser des questions sur les changements, entre la nécessité de moderniser les aspects vieillots er la crainte de trop altérer le mythe c'est compliqué, mais je reste convaincu qu'il y en aura un minimum quand même, majora's mask 3D par exemple s'était permis des changements pour le confort de jeu et même sur les combats de boss, mais j'espère quand même + de changements sur ce OoT remake, surtout qu'ils avaient déjà prévu plus même à l'époque (ce qu'ils avaient pas eu le temps d'intégrer, l'extension Ura Zelda sur 64DD qui avait été annulée et devait apporter du contenu supplémentaire...)
    ducknsexe posted the 06/15/2026 at 04:26 PM
    gaeon la façon comme il a était présenté je me demande même si ce serais pas véritablement le vrai Zelda de la switch 2. Avec pas mal de changements tout en gardant la structure du jeu, oui Link's Awakening de sa part sa plastique façon rétro est un pur copier coller.
    yamine posted the 06/15/2026 at 08:00 PM
    Link enfant avec la Triforce du courage qui brille, le narrateur et le désigné de l'arbre mojo diffère pas mal du jeu original, c'est ce qui me fait dire que ce sera plus qu'un remake 1 pour 1, j'espère... Mais bon nintendo entretient comme d'habitude et avec sadisme un certain mystère avec ce teaser...on voit rien lors que le jeu sort dans loins de 6 mois cette année.
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