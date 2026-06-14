Le classique de la N64 renaît sous la forme d'un remake complet pour la Nintendo Switch 2. Découvrez The Legend of Zelda: Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, un design modernisé et un gameplay intemporel.

En tapant « Ocarina of Time remake website us » dans Google, on obtient un lien vers sa page officielle sur le site web de Nintendo, avec une description qui n'est pas visible sur la page elle-même :