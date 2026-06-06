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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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adamjensen
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DERELIKT : Le Rétro FPS d'Horreur Sci-Fi


DERELIKT est un FPS narratif rétro très ambitieux qui mélange horreur spatiale et horreur cosmique lovecraftienne, en s'inspirant de Alien Resurrection, System Shock 2 et Doom 3.
Il se déroule sur une station de recherche abandonnée en orbite autour de Saturne.
Le jeu mise énormément sur une esthétique PS1 ultra-fidèle et soignée, avec une douzaine de PNJ, des puzzles à l’ancienne dans le style de Resident Evil et Silent Hill, et de l’exploration genre Metroidvania légère, ainsi que 12 niveaux.
Sortie prévue sur PC en 2026.
https://store.steampowered.com/app/3810510/DERELIKT/
    tags : fps retro horreur inde horror indépendant sci-fi fi sci derelikt sci fi
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    link49
    posted the 06/06/2026 at 09:05 AM by adamjensen
    comments (2)
    5120x2880 posted the 06/06/2026 at 09:10 AM
    Ça me fait plus penser à de la DS qu'à de la PS1 (oui c'est subtile) mais sinon ça a l'air pas mal
    solarr posted the 06/06/2026 at 09:33 AM
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