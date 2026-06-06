DERELIKT est un FPS narratif rétro très ambitieux qui mélange horreur spatiale et horreur cosmique lovecraftienne, en s'inspirant de Alien Resurrection, System Shock 2 et Doom 3.
Il se déroule sur une station de recherche abandonnée en orbite autour de Saturne.
Le jeu mise énormément sur une esthétique PS1 ultra-fidèle et soignée, avec une douzaine de PNJ, des puzzles à l’ancienne dans le style de Resident Evil et Silent Hill, et de l’exploration genre Metroidvania légère, ainsi que 12 niveaux.
Sortie prévue sur PC en 2026.