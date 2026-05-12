Hundown : Overtime
Sur steam à 15€
[video]http://youtu.be/e53HP1AB-k0?si=kj2Uh46hNtNFq70d[/video]
sorti en early access le 07 mai 2026, je suis completement accro dés les premieres sminutes de gameplay.
Vraiment si vous aimez le genre, essayez le et vous m'en direz des nouvelles
Si Replaced avait ne serait ce que le meme feeling des combats, ça serait autre chose
Ce jeu pourrait etre mon Goty 2026 sans dec
Il me procure un immense plaisir à chaque cession. Le coté rogue lite avec progression permanente est ultra satisfaisant. Le gameplay et l'OST c'est une dinguerie
Mettez le en wish list si vous voulez le prendre plus tard pour ne pas le perdre de vue.
C'est rare que je recommande des jeux mais la je voulais vraiment vous le partager car ya pas eu d'articles dessus.
Moi je suis nul, je sais meme pas mettre le lien youtube lol. Mais je voulais faire découvrir ce jeu pour ceux qui pourrait passer a coté. Moi meme je l'ai decouvert par hasard (heureusement le jour de sa sortie en early access).