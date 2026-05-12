Hundown : OvertimeSur steam à 15€[video]http://youtu.be/e53HP1AB-k0?si=kj2Uh46hNtNFq70d[/video]sorti en early access le 07 mai 2026, je suis completement accro dés les premieres sminutes de gameplay.Vraiment si vous aimez le genre, essayez le et vous m'en direz des nouvellesSi Replaced avait ne serait ce que le meme feeling des combats, ça serait autre choseCe jeu pourrait etre mon Goty 2026 sans decIl me procure un immense plaisir à chaque cession. Le coté rogue lite avec progression permanente est ultra satisfaisant. Le gameplay et l'OST c'est une dinguerieMettez le en wish list si vous voulez le prendre plus tard pour ne pas le perdre de vue.C'est rare que je recommande des jeux mais la je voulais vraiment vous le partager car ya pas eu d'articles dessus.