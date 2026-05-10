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J'allais dormir mais...Relayé par Era, un insider proche de Capcom, jugé digne de confiance par Dusk Golem :- Devil May Cry REMAKE en chantier.- Le feu vert a été donné depuis l'été 2022.- La validation a été faite en même temps que celle des remakes de RE0, CV, RE1 (et RE10).- RE1 Remake vient d'entrer en full prod (était en pré-production depuis 2023).- Claire sera le perso principal de RE10.- RE0 Remake comme RE10 utiliseront la nouvelle version du RE Engine évoqué par Capcom (REX).- RE Requiem pourrait bien avoir un deuxième gros DLC.Pendant ce temps, Dino Crisis...