J'allais dormir mais...
Relayé par Era, un insider proche de Capcom, jugé digne de confiance par Dusk Golem :
- Devil May Cry REMAKE en chantier.
- Le feu vert a été donné depuis l'été 2022.
- La validation a été faite en même temps que celle des remakes de RE0, CV, RE1 (et RE10).
- RE1 Remake vient d'entrer en full prod (était en pré-production depuis 2023).
- Claire sera le perso principal de RE10.
- RE0 Remake comme RE10 utiliseront la nouvelle version du RE Engine évoqué par Capcom (REX).
- RE Requiem pourrait bien avoir un deuxième gros DLC.
Pendant ce temps, Dino Crisis
...
C'est quoi l'ordre de sortie ? On le connais ?
malroth Les leaks d'il y a quelques mois parlaient de Code Veronica en 2027 et RE0 en 2028, le reste est incertain.