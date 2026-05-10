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[Rumeur] Devil May Cry REMAKE en développement
Jeux Video
J'allais dormir mais...

Relayé par Era, un insider proche de Capcom, jugé digne de confiance par Dusk Golem :

- Devil May Cry REMAKE en chantier.
- Le feu vert a été donné depuis l'été 2022.
- La validation a été faite en même temps que celle des remakes de RE0, CV, RE1 (et RE10).
- RE1 Remake vient d'entrer en full prod (était en pré-production depuis 2023).
- Claire sera le perso principal de RE10.
- RE0 Remake comme RE10 utiliseront la nouvelle version du RE Engine évoqué par Capcom (REX).
- RE Requiem pourrait bien avoir un deuxième gros DLC.


Pendant ce temps, Dino Crisis ...
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    posted the 05/10/2026 at 10:56 PM by shanks
    comments (5)
    malroth posted the 05/10/2026 at 10:58 PM
    Mais RE1 Remake est prioritaire sur le 0 ou code veronica ?

    C'est quoi l'ordre de sortie ? On le connais ?
    noishe posted the 05/10/2026 at 11:11 PM
    Jill peut aller se faire foutre pour RE10 si y'a Claire je suppose

    malroth Les leaks d'il y a quelques mois parlaient de Code Veronica en 2027 et RE0 en 2028, le reste est incertain.
    xynot posted the 05/10/2026 at 11:47 PM
    Pourcentage de fiabilité ?
    akiru posted the 05/10/2026 at 11:51 PM
    xynot 0% un contact à Capcom m'a dit que DMC 1 remake est un mythe. Et c'était il y a genre 1 an. Donc été 2022 c'est fake
    akiru posted the 05/10/2026 at 11:53 PM
    xynot et il m'a même précisé que aucun DMC n'était en chantier. Même pas DMC 6. MAINTENANT c'était il y a un an donc depuis par contre tt est possible. Mais c'est genre en début de prod ou preprod si c'est le cas.
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