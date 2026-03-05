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Marvel Tokon Fighting Souls
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name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
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nicolasgourry
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[PC/PS5] Marvel Tōkon : Fighting Souls / Hulk et Black Panther




Date de sortie : 6 Aout 2026


Bonus : D'autres personnages devraient encore être révélés, pour un total de 20
https://www.youtube.com/watch?v=AFdxKvplq9M
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    Who likes this ?
    aozora78, newtechnix, kisukesan, pcverso
    posted the 05/03/2026 at 07:55 AM by nicolasgourry
    comments (13)
    aozora78 posted the 05/03/2026 at 08:22 AM
    Shuri est la Black Panther de Tokon, good Elle est déjà plus cool que la Shuri du MCU.
    La team Avengers c'est du lourd!

    Cette année on va bien manger au global sur Playstation entre tous les tiers et les exclus.

    NiOh 3
    SAROS
    Marvel Tõkon Fighting Soul
    Kena: Scars of Kosmora
    Phantom Blade Zero
    Marvel's Wolverine

    Bon je ne met pas trop Sons of Sparta, ZERO PARADES: For Dead Spies, Cairn et ous les jeux Chinois, Coréen et Japonais dans la liste... mais il y a vraiment de quoi faire.
    newtechnix posted the 05/03/2026 at 08:29 AM
    Une grosse exclusivité PS5
    raioh posted the 05/03/2026 at 08:30 AM
    Shuri pour Black Panther, vraiment ? Quel choix de merde.
    Déjà que c'était débile de prendre Danger pour les X-Men
    aozora78 posted the 05/03/2026 at 08:37 AM
    D'ailleurs si tu veux l'ajouter, on apprend qu'il reste deux teams à dévoiler, donc 6 autres personnages non-révélés, ce qui fera un total de 20 personnages au lancement.

    https://pbs.twimg.com/media/HHXHweTXUAA_MCL?format=jpg&name=4096x4096
    nicolasgourry posted the 05/03/2026 at 08:41 AM
    aozora78 et voilà, j'espère que ça va te va.
    aozora78 posted the 05/03/2026 at 08:42 AM
    nicolasgourry thanks, je pense que l'info fera plaisir à ceux qui l'attendent
    kisukesan posted the 05/03/2026 at 08:46 AM
    aozora78 on sait s'il y aura un mode story un peu conséquent ?
    miket posted the 05/03/2026 at 08:50 AM
    Les 6 perso qui restent ce seras que de la nouveautè du coup
    aozora78 posted the 05/03/2026 at 08:51 AM
    J'espère que parmis les personnages à dévoiler restant il y aura :

    Team Doom : Venom, Thanos, Magneto
    Team Ghost Rider : Doctor Strange, Deadpool, Sue Storm


    kisukesan conséquent je ne sais pas mais : https://www.playstation.com/fr-fr/games/marvel-tokon-fighting-souls/

    Rassemblez-vous en local ou en ligne

    Affrontez vos amis en local ou plongez dans la mêlée avec 64 joueurs dans le lobby en ligne, notamment grâce aux modes versus classiques et à la possibilité de créer des équipes en coop1 avec vos amis. Découvrez également le passé et la dynamique des différentes équipes et plongez au cœur de leurs histoires grâce aux épisodes du mode solo.
    raioh posted the 05/03/2026 at 08:53 AM
    On sait déjà qui sera le reste avec les leaks.

    Doom, Magneto, Emma Frost et Red Goblin
    Ghost Rider, Scarlet Witch, Strange et un dernier perso qu'on connait pas
    kisukesan posted the 05/03/2026 at 09:36 AM
    aozora78 merci !
    ravyxxs posted the 05/03/2026 at 10:03 AM
    10/10 trailer HULK !!

    raioh Avant de dire choix de merde, faut savoir que ces devs bossent très dur et savent très bien ce qu'ils font pour ce jeu, à savoir du choix et de l'équilibre. On a déjà un Wolverine, mettre un Black Panther original voir même X23 pour un casting de base est tout simplement con, ils essaient pas de faire un SF avec 4 shotos à la sortie du jeu.

    Shuri est le choix parfait, le fait qu'elle est une lance et utilise ses gadgets en plus de ses griffes,contre balance tout.

    Si tu veux Black Panther va sur Marvel Rivals et tu verras que son moveset est pauvre avec Wolverine. Slash Slash !!
    raioh posted the 05/03/2026 at 10:52 AM
    Ravyxxs : Oui bien sûr, c'est impossible de faire deux personnages rushdown complètement différents dans un jeu de combat
    Arrête ton cirque 5 minutes, ça marche pas avec moi ce genre de bullshit

    Ta comparaison avec Rivals n'a littéralement aucun sens, les deux ne se jouent absolument pas pareil dans ce jeu non plus
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