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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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name :
Marvel Tokon Fighting Souls
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Arc System Works
genre :
combat
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PC
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nicolasgourry
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[PC/PS5] Marvel Tōkon : Fighting Souls / Hulk et Black Panther
Date de sortie : 6 Aout 2026
Bonus : D'autres personnages devraient encore être révélés, pour un total de 20
https://www.youtube.com/watch?v=AFdxKvplq9M
tags :
4
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aozora78
,
newtechnix
,
kisukesan
,
pcverso
posted the 05/03/2026 at 07:55 AM by
nicolasgourry
comments (
13
)
aozora78
posted
the 05/03/2026 at 08:22 AM
Shuri est la Black Panther de Tokon, good
Elle est déjà plus cool que la Shuri du MCU.
La team Avengers c'est du lourd!
Cette année on va bien manger au global sur Playstation entre tous les tiers et les exclus.
NiOh 3
SAROS
Marvel Tõkon Fighting Soul
Kena: Scars of Kosmora
Phantom Blade Zero
Marvel's Wolverine
Bon je ne met pas trop Sons of Sparta, ZERO PARADES: For Dead Spies, Cairn et ous les jeux Chinois, Coréen et Japonais dans la liste... mais il y a vraiment de quoi faire.
newtechnix
posted
the 05/03/2026 at 08:29 AM
Une grosse exclusivité PS5
raioh
posted
the 05/03/2026 at 08:30 AM
Shuri pour Black Panther, vraiment ? Quel choix de merde.
Déjà que c'était débile de prendre Danger pour les X-Men
aozora78
posted
the 05/03/2026 at 08:37 AM
D'ailleurs si tu veux l'ajouter, on apprend qu'il reste deux teams à dévoiler, donc 6 autres personnages non-révélés, ce qui fera un total de 20 personnages au lancement.
https://pbs.twimg.com/media/HHXHweTXUAA_MCL?format=jpg&name=4096x4096
nicolasgourry
posted
the 05/03/2026 at 08:41 AM
aozora78
et voilà, j'espère que ça va te va.
aozora78
posted
the 05/03/2026 at 08:42 AM
nicolasgourry
thanks, je pense que l'info fera plaisir à ceux qui l'attendent
kisukesan
posted
the 05/03/2026 at 08:46 AM
aozora78
on sait s'il y aura un mode story un peu conséquent ?
miket
posted
the 05/03/2026 at 08:50 AM
Les 6 perso qui restent ce seras que de la nouveautè du coup
aozora78
posted
the 05/03/2026 at 08:51 AM
J'espère que parmis les personnages à dévoiler restant il y aura :
Team Doom
: Venom, Thanos, Magneto
Team Ghost Rider
: Doctor Strange, Deadpool, Sue Storm
kisukesan
conséquent je ne sais pas mais :
https://www.playstation.com/fr-fr/games/marvel-tokon-fighting-souls/
Rassemblez-vous en local ou en ligne
Affrontez vos amis en local ou plongez dans la mêlée avec 64 joueurs dans le lobby en ligne, notamment grâce aux modes versus classiques et à la possibilité de créer des équipes en coop1 avec vos amis. Découvrez également le passé et la dynamique des différentes équipes et plongez au cœur de leurs histoires grâce aux épisodes du mode solo.
raioh
posted
the 05/03/2026 at 08:53 AM
On sait déjà qui sera le reste avec les leaks.
Doom, Magneto, Emma Frost et Red Goblin
Ghost Rider, Scarlet Witch, Strange et un dernier perso qu'on connait pas
kisukesan
posted
the 05/03/2026 at 09:36 AM
aozora78
merci !
ravyxxs
posted
the 05/03/2026 at 10:03 AM
10/10 trailer HULK !!
raioh
Avant de dire choix de merde, faut savoir que ces devs bossent très dur et savent très bien ce qu'ils font pour ce jeu, à savoir du choix et de l'équilibre. On a déjà un Wolverine, mettre un Black Panther original voir même X23 pour un casting de base est tout simplement con, ils essaient pas de faire un SF avec 4 shotos à la sortie du jeu.
Shuri est le choix parfait, le fait qu'elle est une lance et utilise ses gadgets en plus de ses griffes,contre balance tout.
Si tu veux Black Panther va sur Marvel Rivals
et tu verras que son moveset est pauvre avec Wolverine. Slash Slash !!
raioh
posted
the 05/03/2026 at 10:52 AM
Ravyxxs
: Oui bien sûr, c'est impossible de faire deux personnages rushdown complètement différents dans un jeu de combat
Arrête ton cirque 5 minutes, ça marche pas avec moi ce genre de bullshit
Ta comparaison avec Rivals n'a littéralement aucun sens, les deux ne se jouent absolument pas pareil dans ce jeu non plus
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La team Avengers c'est du lourd!
Cette année on va bien manger au global sur Playstation entre tous les tiers et les exclus.
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Kena: Scars of Kosmora
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Marvel's Wolverine
Bon je ne met pas trop Sons of Sparta, ZERO PARADES: For Dead Spies, Cairn et ous les jeux Chinois, Coréen et Japonais dans la liste... mais il y a vraiment de quoi faire.
Déjà que c'était débile de prendre Danger pour les X-Men
https://pbs.twimg.com/media/HHXHweTXUAA_MCL?format=jpg&name=4096x4096
Team Doom : Venom, Thanos, Magneto
Team Ghost Rider : Doctor Strange, Deadpool, Sue Storm
kisukesan conséquent je ne sais pas mais : https://www.playstation.com/fr-fr/games/marvel-tokon-fighting-souls/
Rassemblez-vous en local ou en ligne
Affrontez vos amis en local ou plongez dans la mêlée avec 64 joueurs dans le lobby en ligne, notamment grâce aux modes versus classiques et à la possibilité de créer des équipes en coop1 avec vos amis. Découvrez également le passé et la dynamique des différentes équipes et plongez au cœur de leurs histoires grâce aux épisodes du mode solo.
Doom, Magneto, Emma Frost et Red Goblin
Ghost Rider, Scarlet Witch, Strange et un dernier perso qu'on connait pas
raioh Avant de dire choix de merde, faut savoir que ces devs bossent très dur et savent très bien ce qu'ils font pour ce jeu, à savoir du choix et de l'équilibre. On a déjà un Wolverine, mettre un Black Panther original voir même X23 pour un casting de base est tout simplement con, ils essaient pas de faire un SF avec 4 shotos à la sortie du jeu.
Shuri est le choix parfait, le fait qu'elle est une lance et utilise ses gadgets en plus de ses griffes,contre balance tout.
Si tu veux Black Panther va sur Marvel Rivals et tu verras que son moveset est pauvre avec Wolverine. Slash Slash !!
Arrête ton cirque 5 minutes, ça marche pas avec moi ce genre de bullshit
Ta comparaison avec Rivals n'a littéralement aucun sens, les deux ne se jouent absolument pas pareil dans ce jeu non plus