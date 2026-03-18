Depuis la dernière mise à jour de la Switch 2(22.0.0) des utilisateurs rencontrent des problèmes avec des Micro SD Express de la marque PNY.Apparement le console ne reconnait plus du tout le support de stockage.Pour le moment aucune mise à jour n'a corrigé le problème et PNY ne semble pas avoir trouver le soucis....Ils n'ont apparement pas réussi à reproduire le soucis en laboratoire.