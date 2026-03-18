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Switch 2 : un problème avec les Micros SD Express de la marque PNY?
Depuis la dernière mise à jour de la Switch 2(22.0.0) des utilisateurs rencontrent des problèmes avec des Micro SD Express de la marque PNY.
Apparement le console ne reconnait plus du tout le support de stockage.

Pour le moment aucune mise à jour n'a corrigé le problème et PNY ne semble pas avoir trouver le soucis....
Ils n'ont apparement pas réussi à reproduire le soucis en laboratoire.


https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rvugnx/update_2200_microsdexpress_card_pny/
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    posted the 03/18/2026 at 09:15 PM by ouroboros4
    comments (3)
    yanssou posted the 03/18/2026 at 09:18 PM
    Personne ne peut faire pire qu'Asus.
    51love posted the 03/18/2026 at 09:22 PM
    Merci Nintendo

    Par contre ils ont pensé a ceux qui aiment pas Mario Kart World, depuis le boost auto de la mise a jour, Mario Kart 8 est vraiment magnifique en mode portable

    A defaut de sortir un patch 4k pour pas faire de l'ombre a leur jeu du moment c'est tjs bon à prendre
    suikoden posted the 03/18/2026 at 09:28 PM
    Erf j'espere que j'aurai pas de soucis avec ma nouvelle carte Samsung qui arrive demain...
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