Depuis la dernière mise à jour de la Switch 2(22.0.0) des utilisateurs rencontrent des problèmes avec des Micro SD Express de la marque PNY.
Apparement le console ne reconnait plus du tout le support de stockage.
Pour le moment aucune mise à jour n'a corrigé le problème et PNY ne semble pas avoir trouver le soucis....
Ils n'ont apparement pas réussi à reproduire le soucis en laboratoire.
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rvugnx/update_2200_microsdexpress_card_pny/
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posted the 03/18/2026 at 09:15 PM by ouroboros4
Par contre ils ont pensé a ceux qui aiment pas Mario Kart World, depuis le boost auto de la mise a jour, Mario Kart 8 est vraiment magnifique en mode portable
A defaut de sortir un patch 4k pour pas faire de l'ombre a leur jeu du moment c'est tjs bon à prendre