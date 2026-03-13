profile
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
kamuikun
kamuikun
Mon JRPG "Light Fairytale Episode 3" est dispo sur Steam!


Bonjour !

Après pas mal d’attente, l’épisode 3 de ma série de RPG style japonais Light Fairytale est maintenant disponible sur Steam en accès anticipé.

La version actuelle couvre la première moitié de l’épisode, soit environ 2 à 4 heures de jeu.

La seconde moitié - l’arc de l’élémentaire d’eau - sera ajoutée plus tard dans une mise à jour gratuite.

Les versions console arriveront après la sortie complète sur Steam.

Merci !

Page Steam: store.steampowered.com/app/2159170

Site Officiel: miyu.works/LF3

Trailer:

Light Fairytale Episode 3 sur Steam - https://store.steampowered.com/app/2159170
    tags : anime jrpg chibi light fairytale
    posted the 03/13/2026 at 11:27 AM by kamuikun
    comments (2)
    raiko posted the 03/13/2026 at 12:24 PM
    Haaaa j'attends sa sortie sur Xbox !! Je me demandais justement il y a peu s'il y aurait la suite
    zekk posted the 03/13/2026 at 12:29 PM
    je ferai ça sur ps5
