Bonjour !
Après pas mal d’attente, l’épisode 3 de ma série de RPG style japonais Light Fairytale est maintenant disponible sur Steam en accès anticipé.
La version actuelle couvre la première moitié de l’épisode, soit environ 2 à 4 heures de jeu.
La seconde moitié - l’arc de l’élémentaire d’eau - sera ajoutée plus tard dans une mise à jour gratuite.
Les versions console arriveront après la sortie complète sur Steam.
Merci !
Page Steam: store.steampowered.com/app/2159170
Site Officiel: miyu.works/LF3
Trailer:
posted the 03/13/2026 at 11:27 AM by kamuikun