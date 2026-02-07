L'avantage de quasi couper de l'actu JV pendant des mois, c'est que ça repose la tête.
L'inconvénient, c'est que l'on peut passer à travers des pépites, notamment la suite de l'un des meilleurs jeux indé que vous avez fait ces dernières années.
Bref,
Throughline Games, parents du magnifique [b]Forgoton Anne
[/b], sont de retour dans une magnifique préquelle.
Le jeu sort dans DIX JOURS et une démo est d'ores et déjà DISPONIBLE.
Du gameplay commenté :
N'hésitez pas à aller soutenir leur chaine. Franchement, le nombre de vues est ridicule pour le travail fourni. C'est vraiment du pur studio indé. Aidons les.