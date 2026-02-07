profile
obi69 > blog
Forgotlings sort dans 10 jours et a UNE DEMO !


L'avantage de quasi couper de l'actu JV pendant des mois, c'est que ça repose la tête.

L'inconvénient, c'est que l'on peut passer à travers des pépites, notamment la suite de l'un des meilleurs jeux indé que vous avez fait ces dernières années.

Bref,
Throughline Games, parents du magnifique [b]Forgoton Anne[/b], sont de retour dans une magnifique préquelle.

Le jeu sort dans DIX JOURS et une démo est d'ores et déjà DISPONIBLE.




Du gameplay commenté :


N'hésitez pas à aller soutenir leur chaine. Franchement, le nombre de vues est ridicule pour le travail fourni. C'est vraiment du pur studio indé. Aidons les.
    posted the 02/07/2026 at 11:55 AM by obi69
    shofroy posted the 02/07/2026 at 12:49 PM
    Je suis complètement passée à côté de Forgotton Anne à l'époque. Ce que j'ai pu en voir à piqué ma curiosité. Rajouté à ma liste de jeux à faire.
