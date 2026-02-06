- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 817
visites since opening : 2475722
marchand2sable > blog
C'est vraiment de la daube les manettes PS5 DualSense
Victime du joystick drift depuis quelques jours, ça a commencé à devenir de plus en plus insupportable et injouable en jeu.

J’ai décidé de démonter la manette, mais rien à faire. Malgré de très bons tuto sur YouTube, la solution hydroalcoolique et deux ou trois autres stratagèmes, le joystick drift était toujours là.

À force de démonter et de remonter la manette, j’ai par mégarde déconnecté le fil jaune et le fil noir reliés à la carte mère.

Le fil jaune correspond à la vibration, donc pour le coup je m’en fichais complètement. En revanche, le fil noir, j’ignore totalement à quoi il sert et, à ma grande surprise, la touche X ne fonctionne plus désormais. Super quoi…

Le “Made in China” n’est clairement pas là pour faire joli, mais bien pour indiquer que cette manette est fabriquée avec des matériaux bas de gamme et pourris.

Je suis pourtant quelqu’un qui prend très grand soin de son matériel et de ses jeux, donc je suis très surpris que ce problème soit apparu aussi soudainement.

Et ce n’est pas tout, quelle surprise de voir Leboncoin inondé d’annonces de manettes PS5 à bas prix à cause du joystick drift. Même chose sur Reddit, avec des pages et des pages de plaintes à perte de vue.

J’ai franchement l’impression que c’est un problème volontaire, pensé pour nous forcer à racheter une manette à 80 balles.

Très déçu de cette manette PS5, surtout que je n’ai jamais eu le moindre souci avec les manettes des générations précédentes, de la PS1 à la PS4.

Je suis dégouté…

Je partage ça, car son petit tuto est top et il explique très bien, sans aucun langage stupide (les “gars” 25 fois par phrase), et pourra peut-être en sauver plus d’un…

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/06/2026 at 03:34 PM by marchand2sable
    comments (44)
    aeris291 posted the 02/06/2026 at 03:35 PM
    Merci pour ton témoignage qui est certes cruel pour la DualSense mais très juste
    mazeroza posted the 02/06/2026 at 03:38 PM
    J'ai dû remplacer les 4 Sticks sur mes deux Dual sense par des anti drifts. C'est chiant à faire mais apres on est tranquille. Les sticks d'origine des dual sense sont vraiment à chier.
    ravyxxs posted the 02/06/2026 at 03:38 PM
    Tout les constructeurs font des manettes de merde, c'est à vous de chercher les manettes halo et supérieur à présent.
    onimusha posted the 02/06/2026 at 03:39 PM
    Désolé pour toi, moi c'est la sixaxis ps3 qui drift le joystick gauche( aprés acheter d'occaz et user pendant une dizaine d'année donc rentabiliser) je crois c'est pas une question made in china, les constructeurs est ça fait un moment qu'on le voit au niveau automobile, ils veulent nous empécher de réparé facilement ou notre matos.
    romgamer6859 posted the 02/06/2026 at 03:40 PM
    C'est pareil pour les manettes xbox qui tiennent pas longtemps non plus et j'ai du drift à chaque fois.
    J'espère qu'on aura de meilleurs sticks à la prochaine refonte

    HS mais dire Chine = forcément bas de gamme c'est faux, faut sortir de ce cliché, ça dépend avant tout de ce qui est décidé en amont par les constructeurs.
    pimoody posted the 02/06/2026 at 03:42 PM
    J'ai toujours trouvé les manettes playstation plus fragile.
    (après les joys cons...)
    jenicris posted the 02/06/2026 at 03:43 PM
    Pareil je l'ai changé y a quelques semaines
    Première fois que ça m'arrive sur une manette
    noishe posted the 02/06/2026 at 03:43 PM
    J'aime beaucoup la prise en main de la Dualsense mais on peut pas nier que c'est éclaté d'être aussi cheap sur les matériaux. Tous les constructeurs auraient pu implémenter des joysticks Hall effect sur toutes leurs manettes pour éviter ce souci, mais ils savent que les gens rachètent malgré tout, donc aucune raison d'améliorer leurs produits.
    raioh posted the 02/06/2026 at 03:47 PM
    Pour ça que j'ai acheté une DualSense Edge, au moins les sticks sont amovibles donc suffit d'en racheter un si ça merde.
    guiguif posted the 02/06/2026 at 03:47 PM
    Alors que les 3/4 du temps un petit coup de bombe à air...
    ouken posted the 02/06/2026 at 03:49 PM
    Changer aussi elle son fragile
    icebergbrulant posted the 02/06/2026 at 03:54 PM
    2 manettes pour moi, 1 fin 2022 et l’autre mi-2025 à cause de ce pu.... de drift mais j’ai réussi à les revendre 30 euros chaque

    Et comme je suis prévoyant, j’avais acheté par avance 2 manettes neuves lors des promos à 49,99 euros la manette donc la perte est assez minime

    Mais tout comme toi, j’ai l’impression que tout cela est programmé, surtout que je suis quelqu'un de soigneux
    marchand2sable posted the 02/06/2026 at 03:55 PM
    onimusha

    Oui la même avec l’automobile, il complique pour rien mais encore on passe à travers les filets avec des connaissances qui s’y connaissent. Là, qui répare des manettes dans notre entourage ? À moins que tu aies de la chance toi .
    Puis ce n’est pas normal que ça touche autant de monde alors que leurs manettes sont hors de prix. Le tuto de la vidéo est top, ça pourra en sauver, je pense. Hélas pour moi, c’était mort je ne sais pas d’où venait le problème.

    romgamer6859

    Bah pour le coup, ça fait vraiment cliché car je te le promets, les matériaux de la manette sont méga cheap si je dois reprendre le terme de noishe.

    jenicris

    Elle était top la manette PS4 même la taille et le poid, zéro problème en plus. Je ne comprends pas pour le coup là. En plus la manette PS4 n’est pas compatible avec les jeux PS5, j’ai grave les boules de repasser à la caisse.

    guiguif

    J’ai vraiment tout fait rien à faire.
    edgar posted the 02/06/2026 at 03:56 PM
    La manette Pro de la première Switch vous salue.

    Presque 9 ans après et des milliers d’heures de jeux, elle fonctionne toujours nickel-chrome sans le moindre souci.

    Et je ne vous parle même pas de ses 40 heures d’autonomie.

    Espérons qu’il en sera de même pour celle de la Switch 2.

    Après ça ne m’étonne pas du tout pour les Duals-Sens puisque c’est plus ou moins la même technologie de merde que pour les Joy-Cons, du moins c’est la même compagnie de zob qui est derrière.
    adamjensen posted the 02/06/2026 at 03:59 PM
    Pas que la DualSense, les manettes Xbox aussi.
    C'est soit les sticks, soit les touches, je ne compte même pas le nombre de manettes Xbox que j'ai dû acheter depuis la 360.
    Ça m'est arrivé récemment avec une manette Xbox One (ma 3ème), avec un problème de touches qui ne marchaient plus, ou alors il fallait appuyer très fort pour que ça marche.
    Du coup, j'en ai eu marre et j'ai décidé de tester des manettes non officielles, réputées pour être meilleures, et pour voir la différence.

    J'utilise actuellement pour mon PC une EasySMX D10 avec joysticks TMR (donc « censé » être anti-drift, et plus précis) et boutons mécaniques (comme pour les souris et certains claviers).
    C'est encore trop tôt, mais pour l'instant, je suis satisfait.
    J'avais aussi essayé la 8BitDo Ultimate 2, mais elle est trop petite et est faite pour des mains d'enfants ou de femmes, et le design et les touches se rapprochent trop des manettes Switch Pro, et moi je préfère les manettes Xbox.

    Tu devrais peut-être te renseigner selon tes besoins sur certaines manettes non officielles pour PS5 et/ou PC, car ça pourrait peut-être te plaire.
    Pour l'instant, j'ai pas l'intention de revenir aux manettes officielles qui sont en plus bien plus chères, et de mauvaise qualité, et aussi de faible durée de vie.
    La qualité et la durée de vie des manettes PS1 et PS2, c'était vraiment quelque chose.
    C'est très simple, je n'ai jamais eu à en acheter une autre.

    Sinon, à un moment, tu parles de fils.
    Il y a un fil qui est connecté à la dureté des gâchettes dans certains jeux, il est possible que ce sois celui-là, le noir.
    tripy73 posted the 02/06/2026 at 03:59 PM
    De toute façon le drift ne date pas d'hier, déjà à l'époque des PS360 il y en avait beaucoup, il faudrait vraiment que tous ces constructeurs arrêtent de se foutre de nos gueules et passent à une autre techno pour les joysticks c'est plus possible, surtout quand on voit le prix de leurs manettes...
    sickjackz posted the 02/06/2026 at 03:59 PM
    La dualsense vendue avec ma PS5 day one a commencé a drifter il y a un ou 2 mois. J'ai acheté le nécessaire sur Ali Express, je l'ai réparé en 30minutes chrono et j'ai vraiment rien d'un électronicien...
    ouroboros4 posted the 02/06/2026 at 03:59 PM
    aeris291 comme les joycon de la Switch. Et même de la Switch 2
    romgamer6859 posted the 02/06/2026 at 03:59 PM
    marchand2sable
    Oui bien sûr mais parce que playstation l'a voulu pour baisser les coûts, ils pourraient très bien faire quelque chose de plus durable, mais ça n'aurait aucun intérêt d'un point de vue économique pour eux.

    J'avais aucun soucis avec la manette ps4 ni avec la manette xbox one en termes de durabilité :/
    jenicris posted the 02/06/2026 at 04:02 PM
    marchand2sable pareil. Elles sont chère en plus.
    jacquescechirac posted the 02/06/2026 at 04:02 PM
    mon frère a le mémé probleme; 2 manettes, 2 joystick drift.
    Je joue encore avec ma manette psone de 2000sans aucunpb sur ma bonne vieille psone soit dit en passant...
    aeris291 posted the 02/06/2026 at 04:06 PM
    edgar La manette Pro de la première Switch vous salue.
    Presque 9 ans après et des milliers d'heures de jeux, elle fonctionne toujours nickel-chrome sans le moindre souci.

    Pareil que toi

    9 ans apres je l’utilise toujours, avec ses 40 heures d’autonomie.

    Le controlleur Pro Switch est un pad de tres grande qualité, probablement l’un des meilleurs du marché
    grundbeld posted the 02/06/2026 at 04:11 PM
    ouroboros4 Laisse tomber. Ce mec est un irrécupérable fanboy. Et en plus il est bête et méchant.

    marchand2sable As-tu pensé à la solution des sticks hall effect ? Cela remplace les sticks analogiques perfectibles par des sticks magnétiques qui ne driftent pas. Cela a un coût évidement mais après tu es débarrassé du problème.
    onimusha posted the 02/06/2026 at 04:12 PM
    marchand2sable
    Là, qui répare des manettes dans notre entourage ? À moins que tu aies de la chance toi
    C'est pourtant un métier d'avenir, il suffit de traverser la route ...
    marchand2sable posted the 02/06/2026 at 04:15 PM
    adamjensen

    Je sais pas je vais me renseigner après. La touche X ne marche plus, je n’ai rien fait hormis que les fils jaunes et noirs pendent. Le jaune c’est sûr, rien à 100 % (50 fois que j'ai démonte la manette) c’est pour la vibration. Mais le noir, je vais chercher après. Je crois que je vais prendre une manette non officielle, car il ne faut pas se foutre de la gueule des gens...le problème va revenir avec la nouvelle manette.

    jenicris

    Je ne sais pas si la marque Bigben existe encore sur PS5. Je vais prendre une manette non officielle pour le coup. Quand on fait tomber la manette ou qu’on n’est pas soigneux, ok je peux comprendre que ça déconne mais là pour un rien, c’est méga frustrant. Faut pas se foutre de la gueule des gens.

    romgamer6859

    La même avec la manette PS4 que j'ai toujours au passage mais pas compatible PS5...

    grundbeld

    Je suis entrain de voir là, il est bien celui-la? https://www.amazon.fr/Analogique-Thumbstick-Playstation-Contr%C3%B4leur-Accessoires/dp/B0D7CVV966/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.8usYhvYXDY3877njVUv-EpY4TZxk7xS5yplJZT_46EEp_dOgfjq8aEh5muPiul5701D5RocHGvBWI0QdEyzcz7fFFaLO13Bpy7DWNgHiqpVrXfdn8MikpHqH1RtBUTO18doQ3_5rB_r7zgBbnLyThYbeJHYZ2R1Ci0_xfcTXWDYvRvUa11lTUZ2bSmvohbuCJxdO8PN1qfd22XueXu4RuPy4reeTdEFwsv6tPfFBr-Ez--WiTIrs6ioINnWwtHc9jg2rud-6Y1h_xkKxALguvtYggVwzVHIglSmoE7yB9bE.LGs_5G75agoSQM9UwcTz1hzWkQHeSk3DqlO0vrvg-XE&dib_tag=se&keywords=hall+effect&qid=1770394411&sr=8-3 .
    elicetheworld posted the 02/06/2026 at 04:15 PM
    mazeroza tu fais le montage des stick de remplacement tout seul ??
    lion93 posted the 02/06/2026 at 04:16 PM
    adamjensen faut jamais jouer avec les manettes Xbox à Rocket League tellement elle pue la merde la manette xbox, elle se casse en 1 mois car le bouton pour accélérer n'est pas conçu pour des parties intenses.

    Les manettes switch les joycons de la vraie grosse merde aussi, elles se cassent juste tout seul. J'ai des manettes où le bluetooh se péter tout seul alors que je jouais pas souvent à la switch. Des manettes où à peine un mois y'avait déjà du drift
    ouroboros4 posted the 02/06/2026 at 04:18 PM
    grundbeld le pire c'est qu'il est content avec un soucis qu'ils ont même pas résolu sur Switch 2
    magneto860 posted the 02/06/2026 at 04:19 PM
    La Dual Sense est révolutionnaire mais elle ne dure pas bien longtemps, oui. La Dual Shock était bien plus solide, quelque soit sa version.
    shambala93 posted the 02/06/2026 at 04:20 PM
    Je n’aime pas les stick, pas assez creux.
    cyr posted the 02/06/2026 at 04:27 PM
    Parfois, tous n'est pas bon a copier.....

    Mais c'est étrange de ne pas voir plus de témoignages.....
    ducknsexe posted the 02/06/2026 at 04:33 PM
    Aucun soucis pour les joystick drift et pourtant ça fais 5 ans, par contre la charge est vraiment merdique. C'est horrible de changer la manette toutes les heures
    bladagun posted the 02/06/2026 at 04:33 PM
    Mes deux manettes drift a fond dans tout les sens et j'adore ça me rajoute une difficulté en plus dans les dark souls et autre, les moments où tu doit être en équilibre sur des planches sont plus épique que les combats de boss
    deathegg posted the 02/06/2026 at 04:35 PM
    ouroboros4 grundbeld En plus d'être un harceleur et un mec qui fait un compte pour ne pas être banni et être vu... un sacré cas social.
    akinen posted the 02/06/2026 at 04:36 PM
    Après 3 manettes PS5 dual sense (je précise hein) HS, j’ai décidé d’acheter la version edge.

    Dejà on peut regler la zone morte des joystick, donc virtuellement repousser les effets du drift (ignorer est un meilleur terme); et changer un stick revient à 40€.
    mazeroza posted the 02/06/2026 at 04:38 PM
    Oui. C'est un peu chiant et ça prend du temps mais après t'es plus emmerdé.
    edgar posted the 02/06/2026 at 04:40 PM
    bladagun Excellent !
    ouroboros4 posted the 02/06/2026 at 04:41 PM
    deathegg bah surtout c'est clairement lui qui vient chercher la merde pour le coup.
    Mais bizarrement on vois pas les habituels justicier de Gamekyo
    xylander posted the 02/06/2026 at 04:43 PM
    Pour en avoir vendu un paquet, je peux le confirmer. C'est la moins fiable des manettes Sony toutes générations confondues. L'U.E. devrait imposer le Hall Effect pour toutes les manettes vendues en Europe.
    Pour être parfaitement neutre : Nintendo n'est pas brillant non plus. Xbox a plutôt des soucis sur certaines gâchettes.
    bladagun posted the 02/06/2026 at 04:47 PM
    edgar non mais vraiment en plus, j'ai viens de finir lies of pie et le nombre de fois que je suis mort parce que le perso est pas foutus d'aller droit
    xylander posted the 02/06/2026 at 04:47 PM
    Et, sans pouvoir l'affirmer à 100%, c'est juste un ressenti. Certaines MAJ (tout constructeur) font drifter les manettes. Etrange, bizarre. Mais ça ne dure jamais.
    marchand2sable posted the 02/06/2026 at 04:49 PM
    bladagun

    Ah mais c’est même pas une blague, t’es fou toi ! Lies of P en plus, avec les boss de fin complètement pétés.
    brook1 posted the 02/06/2026 at 04:52 PM
    guiguif Je les fais, ça change rien, c'est une pièce qui se pète au niveau des joysticks, c'est ce que j'ai compris, j'en suis à ma troisième manette qui Drift, perso c'est l'enfer j'espère qu'ils changeront leur fournisseur à l'avenir
    adamjensen posted the 02/06/2026 at 04:55 PM
    marchand2sable


    lion93
    Même pour des jeux moins intense aussi.
    C'est pour ca que j'en ai eu marre et que je me suis pris une non officielle.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo