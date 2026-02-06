Victime du joystick drift depuis quelques jours, ça a commencé à devenir de plus en plus insupportable et injouable en jeu.
J’ai décidé de démonter la manette, mais rien à faire. Malgré de très bons tuto sur YouTube, la solution hydroalcoolique et deux ou trois autres stratagèmes, le joystick drift était toujours là.
À force de démonter et de remonter la manette, j’ai par mégarde déconnecté le fil jaune et le fil noir reliés à la carte mère.
Le fil jaune correspond à la vibration, donc pour le coup je m’en fichais complètement. En revanche, le fil noir, j’ignore totalement à quoi il sert et, à ma grande surprise, la touche X ne fonctionne plus désormais. Super quoi…
Le “Made in China” n’est clairement pas là pour faire joli, mais bien pour indiquer que cette manette est fabriquée avec des matériaux bas de gamme et pourris.
Je suis pourtant quelqu’un qui prend très grand soin de son matériel et de ses jeux, donc je suis très surpris que ce problème soit apparu aussi soudainement.
Et ce n’est pas tout, quelle surprise de voir Leboncoin inondé d’annonces de manettes PS5 à bas prix à cause du joystick drift. Même chose sur Reddit, avec des pages et des pages de plaintes à perte de vue.
J’ai franchement l’impression que c’est un problème volontaire, pensé pour nous forcer à racheter une manette à 80 balles.
Très déçu de cette manette PS5, surtout que je n’ai jamais eu le moindre souci avec les manettes des générations précédentes, de la PS1 à la PS4.
Je suis dégouté…
Je partage ça, car son petit tuto est top et il explique très bien, sans aucun langage stupide (les “gars” 25 fois par phrase), et pourra peut-être en sauver plus d’un…
J'espère qu'on aura de meilleurs sticks à la prochaine refonte
HS mais dire Chine = forcément bas de gamme c'est faux, faut sortir de ce cliché, ça dépend avant tout de ce qui est décidé en amont par les constructeurs.
(après les joys cons...)
Première fois que ça m'arrive sur une manette
Et comme je suis prévoyant, j’avais acheté par avance 2 manettes neuves lors des promos à 49,99 euros la manette donc la perte est assez minime
Mais tout comme toi, j’ai l’impression que tout cela est programmé, surtout que je suis quelqu'un de soigneux
Oui la même avec l’automobile, il complique pour rien mais encore on passe à travers les filets avec des connaissances qui s’y connaissent. Là, qui répare des manettes dans notre entourage ? À moins que tu aies de la chance toi .
Puis ce n’est pas normal que ça touche autant de monde alors que leurs manettes sont hors de prix. Le tuto de la vidéo est top, ça pourra en sauver, je pense. Hélas pour moi, c’était mort je ne sais pas d’où venait le problème.
romgamer6859
Bah pour le coup, ça fait vraiment cliché car je te le promets, les matériaux de la manette sont méga cheap si je dois reprendre le terme de noishe.
jenicris
Elle était top la manette PS4 même la taille et le poid, zéro problème en plus. Je ne comprends pas pour le coup là. En plus la manette PS4 n’est pas compatible avec les jeux PS5, j’ai grave les boules de repasser à la caisse.
guiguif
J’ai vraiment tout fait rien à faire.
Presque 9 ans après et des milliers d’heures de jeux, elle fonctionne toujours nickel-chrome sans le moindre souci.
Et je ne vous parle même pas de ses 40 heures d’autonomie.
Espérons qu’il en sera de même pour celle de la Switch 2.
Après ça ne m’étonne pas du tout pour les Duals-Sens puisque c’est plus ou moins la même technologie de merde que pour les Joy-Cons, du moins c’est la même compagnie de zob qui est derrière.
C'est soit les sticks, soit les touches, je ne compte même pas le nombre de manettes Xbox que j'ai dû acheter depuis la 360.
Ça m'est arrivé récemment avec une manette Xbox One (ma 3ème), avec un problème de touches qui ne marchaient plus, ou alors il fallait appuyer très fort pour que ça marche.
Du coup, j'en ai eu marre et j'ai décidé de tester des manettes non officielles, réputées pour être meilleures, et pour voir la différence.
J'utilise actuellement pour mon PC une EasySMX D10 avec joysticks TMR (donc « censé » être anti-drift, et plus précis) et boutons mécaniques (comme pour les souris et certains claviers).
C'est encore trop tôt, mais pour l'instant, je suis satisfait.
J'avais aussi essayé la 8BitDo Ultimate 2, mais elle est trop petite et est faite pour des mains d'enfants ou de femmes, et le design et les touches se rapprochent trop des manettes Switch Pro, et moi je préfère les manettes Xbox.
Tu devrais peut-être te renseigner selon tes besoins sur certaines manettes non officielles pour PS5 et/ou PC, car ça pourrait peut-être te plaire.
Pour l'instant, j'ai pas l'intention de revenir aux manettes officielles qui sont en plus bien plus chères, et de mauvaise qualité, et aussi de faible durée de vie.
La qualité et la durée de vie des manettes PS1 et PS2, c'était vraiment quelque chose.
C'est très simple, je n'ai jamais eu à en acheter une autre.
Sinon, à un moment, tu parles de fils.
Il y a un fil qui est connecté à la dureté des gâchettes dans certains jeux, il est possible que ce sois celui-là, le noir.
Oui bien sûr mais parce que playstation l'a voulu pour baisser les coûts, ils pourraient très bien faire quelque chose de plus durable, mais ça n'aurait aucun intérêt d'un point de vue économique pour eux.
J'avais aucun soucis avec la manette ps4 ni avec la manette xbox one en termes de durabilité :/
Je joue encore avec ma manette psone de 2000sans aucunpb sur ma bonne vieille psone soit dit en passant...
Le controlleur Pro Switch est un pad de tres grande qualité, probablement l’un des meilleurs du marché
marchand2sable As-tu pensé à la solution des sticks hall effect ? Cela remplace les sticks analogiques perfectibles par des sticks magnétiques qui ne driftent pas. Cela a un coût évidement mais après tu es débarrassé du problème.
Là, qui répare des manettes dans notre entourage ? À moins que tu aies de la chance toi
C'est pourtant un métier d'avenir, il suffit de traverser la route ...
Je sais pas je vais me renseigner après. La touche X ne marche plus, je n’ai rien fait hormis que les fils jaunes et noirs pendent. Le jaune c’est sûr, rien à 100 % (50 fois que j'ai démonte la manette) c’est pour la vibration. Mais le noir, je vais chercher après. Je crois que je vais prendre une manette non officielle, car il ne faut pas se foutre de la gueule des gens...le problème va revenir avec la nouvelle manette.
jenicris
Je ne sais pas si la marque Bigben existe encore sur PS5. Je vais prendre une manette non officielle pour le coup. Quand on fait tomber la manette ou qu’on n’est pas soigneux, ok je peux comprendre que ça déconne mais là pour un rien, c’est méga frustrant. Faut pas se foutre de la gueule des gens.
romgamer6859
La même avec la manette PS4 que j'ai toujours au passage mais pas compatible PS5...
grundbeld
Je suis entrain de voir là, il est bien celui-la? https://www.amazon.fr/Analogique-Thumbstick-Playstation-Contr%C3%B4leur-Accessoires/dp/B0D7CVV966/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.8usYhvYXDY3877njVUv-EpY4TZxk7xS5yplJZT_46EEp_dOgfjq8aEh5muPiul5701D5RocHGvBWI0QdEyzcz7fFFaLO13Bpy7DWNgHiqpVrXfdn8MikpHqH1RtBUTO18doQ3_5rB_r7zgBbnLyThYbeJHYZ2R1Ci0_xfcTXWDYvRvUa11lTUZ2bSmvohbuCJxdO8PN1qfd22XueXu4RuPy4reeTdEFwsv6tPfFBr-Ez--WiTIrs6ioINnWwtHc9jg2rud-6Y1h_xkKxALguvtYggVwzVHIglSmoE7yB9bE.LGs_5G75agoSQM9UwcTz1hzWkQHeSk3DqlO0vrvg-XE&dib_tag=se&keywords=hall+effect&qid=1770394411&sr=8-3 .
Les manettes switch les joycons de la vraie grosse merde aussi, elles se cassent juste tout seul. J'ai des manettes où le bluetooh se péter tout seul alors que je jouais pas souvent à la switch. Des manettes où à peine un mois y'avait déjà du drift
Mais c'est étrange de ne pas voir plus de témoignages.....
Dejà on peut regler la zone morte des joystick, donc virtuellement repousser les effets du drift (ignorer est un meilleur terme); et changer un stick revient à 40€.
Mais bizarrement on vois pas les habituels justicier de Gamekyo
Pour être parfaitement neutre : Nintendo n'est pas brillant non plus. Xbox a plutôt des soucis sur certaines gâchettes.
Ah mais c’est même pas une blague, t’es fou toi ! Lies of P en plus, avec les boss de fin complètement pétés.
lion93
Même pour des jeux moins intense aussi.
C'est pour ca que j'en ai eu marre et que je me suis pris une non officielle.