Victime dudepuis quelques jours, ça a commencé à devenir de plus en plus insupportable et injouable en jeu.J’ai décidé de démonter la manette, mais rien à faire. Malgré de très bons tuto sur, la solution hydroalcoolique et deux ou trois autres stratagèmes, leétait toujours là.À force de démonter et de remonter la manette, j’ai par mégarde déconnecté le fil jaune et le fil noir reliés à la carte mère.Le fil jaune correspond à la vibration, donc pour le coup je m’en fichais complètement. En revanche, le fil noir, j’ignore totalement à quoi il sert et, à ma grande surprise, la touche X ne fonctionne plus désormais. Super quoi…Len’est clairement pas là pour faire joli, mais bien pour indiquer que cette manette est fabriquée avec des matériaux bas de gamme et pourris.Je suis pourtant quelqu’un qui prend très grand soin de son matériel et de ses jeux, donc je suis très surpris que ce problème soit apparu aussi soudainement.Et ce n’est pas tout, quelle surprise de voirinondé d’annonces de manettesà bas prix à cause du. Même chose sur, avec des pages et des pages de plaintes à perte de vue.J’ai franchement l’impression que c’est un problème volontaire, pensé pour nous forcer à racheter une manette à 80 balles.Très déçu de cette manette PS5, surtout que je n’ai jamais eu le moindre souci avec les manettes des générations précédentes, de la PS1 à la PS4.Je suis dégouté…