les 3 gros jeux du mois
Bonjour à tous:
vous trouverez ci-dessous les 3 gros jeux du mois (c'est clairement les 3 jeux les plus qualitatifs et qui seront les mieux noté par la presse) :
-dragon quest 7 reimagined
-Nioh 3
-RE 9 requiem

comptez vous en prendre un? Plusieurs? Aucun?Day one ou plus tard?

Perso je compte prendre dragon quest 7 à la fin d'année au moins et RE 9 plus tard également si et seulement si c'est un chef d'oeuvre indiscutable (je préfère prendre day one onimusha et Saros )
    tynokarts
    posted the 02/02/2026 at 01:36 PM by perse9
    comments (12)
    kalas28 posted the 02/02/2026 at 01:37 PM
    dq7 et nioh oui re ça attendra une sortie ps+.
    jenicris posted the 02/02/2026 at 01:41 PM
    Requiem day one
    DQ7 plus tard
    vieuxconsoleux posted the 02/02/2026 at 02:03 PM
    Yakuza? Mario tennis?
    Pour la « qualité »des 3 jeux cités on verra, on est jamais à l’abri d’une bonne ou une mauvaise surprise
    pcverso posted the 02/02/2026 at 02:19 PM
    Je pense prendre dq7 et je suis sûre de prendre rer
    cyr posted the 02/02/2026 at 02:22 PM
    RE bien évidement . mais plus tard.
    jem25 posted the 02/02/2026 at 02:25 PM
    DQ7 et RE requiem sans hésitation, les soûls like c’est pas du tout pour moi pas assez patient
    adamjensen posted the 02/02/2026 at 02:35 PM
    Resident Evil : Requiem, que j'ai déjà précommander il y a déjà un moment.
    icebergbrulant posted the 02/02/2026 at 02:51 PM
    Les 3 + comme quelqu’un l’a dit au-dessus, ne pas oublier Yakuza 3 Kiwami / Dark Ties

    Resident Evil 9 Requiem va se vendre par palettes
    cail2 posted the 02/02/2026 at 03:01 PM
    DQ7 perso mais trop de jeux en cours, ce sera pour plus tard. Mais la démo PS5 m'a convaincu.
    rogeraf posted the 02/02/2026 at 04:14 PM
    Je vois pas Bubsy 4D
    bogsnake posted the 02/02/2026 at 04:52 PM
    RE 9 requiem c'est sûr mais DraQue 7 peut être plus tard à p'tit prix.
    akinen posted the 02/02/2026 at 05:40 PM
    Clairement Yakuza et RE pour moi. DQ me passe au dessus.
