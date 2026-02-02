Bonjour à tous:
vous trouverez ci-dessous les 3 gros jeux du mois (c'est clairement les 3 jeux les plus qualitatifs et qui seront les mieux noté par la presse) :
-dragon quest 7 reimagined
-Nioh 3
-RE 9 requiem
comptez vous en prendre un? Plusieurs? Aucun?Day one ou plus tard?
Perso je compte prendre dragon quest 7 à la fin d'année au moins et RE 9 plus tard également si et seulement si c'est un chef d'oeuvre indiscutable (je préfère prendre day one onimusha et Saros )
posted by perse9
DQ7 plus tard
Pour la « qualité »des 3 jeux cités on verra, on est jamais à l’abri d’une bonne ou une mauvaise surprise
Resident Evil 9 Requiem va se vendre par palettes