Bonjour à tous:

vous trouverez ci-dessous les 3 gros jeux du mois (c'est clairement les 3 jeux les plus qualitatifs et qui seront les mieux noté par la presse) :

-dragon quest 7 reimagined

-Nioh 3

-RE 9 requiem



comptez vous en prendre un? Plusieurs? Aucun?Day one ou plus tard?



Perso je compte prendre dragon quest 7 à la fin d'année au moins et RE 9 plus tard également si et seulement si c'est un chef d'oeuvre indiscutable (je préfère prendre day one onimusha et Saros )