Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 1
visites since opening : 1900
perse9 > blog
FABLE ne m'a pas du tout impressionné bien au contraire
-le système de karma n'arrivera pas à la cheville du 1 et du 2 (je rappelle que c'est le principe de fable).
-Les pesonnages sont ultra rigides,
-Le système de combat est catastrophique, digne de witcher 3 qui lui est sortie il y a 10 ans. (pourquoi la majorité des rpg occidentaux n'arrivent toujours pas à faire des bon systèmes de combats, avec impact, prenant, stressant?)
-pas du tout impressionné par les graphismes, surement car j'ai vue ce que aller donné WITCHER 4..(mais fable n'a jamais été réputé pour ses graphismes)
-après je le reconnais la patte artistique est belle je le reconnais on se croirait vraiment dans un comte.
Bref encore un jeux qui etait un jeux de legende et qui devient un jeux casu pour essayer de plaire à tous..
    posted the 01/23/2026 at 12:17 PM by perse9
    comments (23)
    jenicris posted the 01/23/2026 at 12:20 PM
    Le système de combat est mon plus gros mouais mais le reste a l'air top
    akinen posted the 01/23/2026 at 12:22 PM
    Je ne penses pas que l’on en ai vu assez pour se positionner ainsi mais bon
    ouken posted the 01/23/2026 at 12:23 PM
    negan
    aozora78 posted the 01/23/2026 at 12:23 PM
    Attendons quand même la sortie avant de le descendre à ce point.
    Prendre des éléments séparés,sans avoir l'expérience globale c'est peu pertinent... alors que le jeu dans son ensemble peut potentiellement avoir une âme bien à lui et un super équilibre.
    perse9 posted the 01/23/2026 at 12:23 PM
    akinen on va quand même attendre la première preview mais bon
    tyler33 posted the 01/23/2026 at 12:26 PM
    je vais y répondre dans l'ordre
    -t'en sais rien et moi non plus, on verra quand on en saura plus sur le jeu ou quand il sortira
    -D'accord sur ce point
    -ça a rien de catastrophique, c'est un choix. Personnellement je pense que vous avez passez trop de temps sur les jeux japonais avec leur abondance d'effets graphique inutiles et qui nuit à la lisibilité. J'ai trouvé le systeme de combat très bien et avec au contraire beaucoup de possibilités.
    -Les graphismes sont ok c'est sûr, mais est ce que chaque jeu se doit d'être "le plus beau jeu de la terre?"
    -La patte artistique est 75% de ce qui fait la série. Il y a aucun équivalent dans tout le jeu vidéo. Là où beaucoup de RPG en font des tonnes ou vont vers un réalisme déprimant, Fable a je trouve le parfait équilibre entre enchantement et le réalisme.
    perse9 posted the 01/23/2026 at 12:29 PM
    tyler33 merci pour ton retour, hâte de lire les premières review pour voir si je me trompe ou pas
    tyler33 posted the 01/23/2026 at 12:39 PM
    perse9 Tu as le droit à tes opinions, mais je suis sûr que tu le prendra en main un jour. Et crois moi c'est là que la magie de Fable s'opère, si Playground a bien fait le taf, on devrait se régaler.

    Après il faut pas s'attendre à un jeu qui va révolutionner le jeu vidéo. Mais putain au moins on se tape pas un énième "dark souls like" avec un univers qui te colle la déprime.
    patrickleclairvoyant posted the 01/23/2026 at 12:40 PM
    Dés la première ligne ça cloche déjà. Comment tu peux savoir comment fonctionne le système de karma vue qu’on rien vu? On a juste eu des paroles du dev
    zanpa posted the 01/23/2026 at 01:09 PM
    Moi c’est Interface ! Je la trouve vraiment pas belle ! C’est trop gros on dirait un jeu mobile … les expressions faciales sont pas folle non plus …
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 01:19 PM
    negan
    T'as le droit de pas aimer mais ce qu'on a vu de THE WITCHER 4 en l'etat, c'est un rendu consoles nexgens, PC +++. Donc pas comparable du tout. Personnages ultra rigides, les animations sont bonnes et ne pas oublier qu'ils ont encore plusieurs mois pour arriver a la version finale. Moi les jeux de ce type (par manque de temps) c'est plus ma cam, mais je dois dire que ce que j'ai vu est plutôt très encourageant
    nigel posted the 01/23/2026 at 01:51 PM
    rogeraf Pour avoir un ami qui bosse sur Witcher 4, c'est plus facile de montrer une claque quand toutes les vidéos que tu montrent tournent sur des early versions des RTX 5090...

    Pas vraiment juste de comparer un jeu qui, au plus tôt va sortir en 2028 avec un jeu qui sort cette année.
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 01:55 PM
    nigel Ba oui, en espérant que The Witcher 4 tienne son délais de 2028 !
    J'espère que ton pote va pas passer les prochains mois la tête sous l'eau, et que c'est mieux en gestion chez CD Project ! Qu'ils nous fasse un bon jeu. Et ce Fable aussi
    ducknsexe posted the 01/23/2026 at 02:00 PM
    Mais qui tu est ?
    jackfrost posted the 01/23/2026 at 02:17 PM
    Fable a toujours été un jeu "casu" non ?
    sino posted the 01/23/2026 at 02:32 PM
    L'argument du "encore un jeux qui etait un jeux de legende et qui devient un jeux casu pour essayer de plaire à tous" est fallacieux au possible. Ça a toujours été un jeu pour les joueurs casuals.
    shambala93 posted the 01/23/2026 at 02:36 PM
    Le jeu a une féerie que je ne retrouve pas ailleurs.
    Le système de combat a l’air classique.

    Déçu pour l’apparence avec le karma, c’était le sel du jeu.
    shambala93 posted the 01/23/2026 at 02:39 PM
    patrickleclairvoyant
    Les devs l’ont indiqué il me semble.
    ootaniisensei posted the 01/23/2026 at 02:53 PM
    Arrête de chialé.
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 03:43 PM
    Perso mon avis n est pas aussi tranché que le tien mais le jeu ne m attire pas des masses non plus pour le moment . J'ai peur que les prolesses ne soient pas tenues et même si je trouve la DA "intéressante", ce qui a été présenté m'attire moyen.
    torotoro59 posted the 01/23/2026 at 03:49 PM
    La synchro labiale devra être revue, on verra la version finale
    zekk posted the 01/23/2026 at 04:20 PM
    ootaniisensei
    kingkong13 posted the 01/24/2026 at 06:43 AM
    Dommage que cela ne te plaît pas au niveau des combats car je me suis vu devant les mêmes épisodes qui ont marqué mon enfance.
    Déjà le système entre magie et armes ultra rapide. Ensuite la vidéo montre une floppée d'armes diverses : épée, rapide + dagues, marteau, arc, arbalète mitrailleuses (mon coup de coeur ????). Des modes de protections. Graphiquement le jeu à l'air enchanteur aussi et oui ils n'en mets pas autant la vue qu'un crimson désert mais fable ce n'est pas ça
