-le système de karma n'arrivera pas à la cheville du 1 et du 2 (je rappelle que c'est le principe de fable).
-Les pesonnages sont ultra rigides,
-Le système de combat est catastrophique, digne de witcher 3 qui lui est sortie il y a 10 ans. (pourquoi la majorité des rpg occidentaux n'arrivent toujours pas à faire des bon systèmes de combats, avec impact, prenant, stressant?)
-pas du tout impressionné par les graphismes, surement car j'ai vue ce que aller donné WITCHER 4..(mais fable n'a jamais été réputé pour ses graphismes)
-après je le reconnais la patte artistique est belle je le reconnais on se croirait vraiment dans un comte.
Bref encore un jeux qui etait un jeux de legende et qui devient un jeux casu pour essayer de plaire à tous..
posted the 01/23/2026 at 12:17 PM by perse9
Prendre des éléments séparés,sans avoir l'expérience globale c'est peu pertinent... alors que le jeu dans son ensemble peut potentiellement avoir une âme bien à lui et un super équilibre.
-t'en sais rien et moi non plus, on verra quand on en saura plus sur le jeu ou quand il sortira
-D'accord sur ce point
-ça a rien de catastrophique, c'est un choix. Personnellement je pense que vous avez passez trop de temps sur les jeux japonais avec leur abondance d'effets graphique inutiles et qui nuit à la lisibilité. J'ai trouvé le systeme de combat très bien et avec au contraire beaucoup de possibilités.
-Les graphismes sont ok c'est sûr, mais est ce que chaque jeu se doit d'être "le plus beau jeu de la terre?"
-La patte artistique est 75% de ce qui fait la série. Il y a aucun équivalent dans tout le jeu vidéo. Là où beaucoup de RPG en font des tonnes ou vont vers un réalisme déprimant, Fable a je trouve le parfait équilibre entre enchantement et le réalisme.
Après il faut pas s'attendre à un jeu qui va révolutionner le jeu vidéo. Mais putain au moins on se tape pas un énième "dark souls like" avec un univers qui te colle la déprime.
T'as le droit de pas aimer mais ce qu'on a vu de THE WITCHER 4 en l'etat, c'est un rendu consoles nexgens, PC +++. Donc pas comparable du tout. Personnages ultra rigides, les animations sont bonnes et ne pas oublier qu'ils ont encore plusieurs mois pour arriver a la version finale. Moi les jeux de ce type (par manque de temps) c'est plus ma cam, mais je dois dire que ce que j'ai vu est plutôt très encourageant
Pas vraiment juste de comparer un jeu qui, au plus tôt va sortir en 2028 avec un jeu qui sort cette année.
J'espère que ton pote va pas passer les prochains mois la tête sous l'eau, et que c'est mieux en gestion chez CD Project ! Qu'ils nous fasse un bon jeu. Et ce Fable aussi
Le système de combat a l’air classique.
Déçu pour l’apparence avec le karma, c’était le sel du jeu.
Les devs l’ont indiqué il me semble.
Déjà le système entre magie et armes ultra rapide. Ensuite la vidéo montre une floppée d'armes diverses : épée, rapide + dagues, marteau, arc, arbalète mitrailleuses (mon coup de coeur ????). Des modes de protections. Graphiquement le jeu à l'air enchanteur aussi et oui ils n'en mets pas autant la vue qu'un crimson désert mais fable ce n'est pas ça