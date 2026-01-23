-le système de karma n'arrivera pas à la cheville du 1 et du 2 (je rappelle que c'est le principe de fable).

-Les pesonnages sont ultra rigides,

-Le système de combat est catastrophique, digne de witcher 3 qui lui est sortie il y a 10 ans. (pourquoi la majorité des rpg occidentaux n'arrivent toujours pas à faire des bon systèmes de combats, avec impact, prenant, stressant?)

-pas du tout impressionné par les graphismes, surement car j'ai vue ce que aller donné WITCHER 4..(mais fable n'a jamais été réputé pour ses graphismes)

-après je le reconnais la patte artistique est belle je le reconnais on se croirait vraiment dans un comte.

Bref encore un jeux qui etait un jeux de legende et qui devient un jeux casu pour essayer de plaire à tous..