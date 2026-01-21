profile
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
[Digital Foundry] Final Fantasy 7 Remake Intergrade (NS2)


-Le travail sur les textures est comparable à la version PS5 et constitue une amélioration par rapport à la version PS4.
-Cependant, de nombreux éléments texturés restent proches de ceux de la PS4.
-La qualité des ombres et le pop-in des personnages sont similaires à la version PS4.
-L’éclairage est proche de celui de la version PS5, à l’exception de certains effets volumétriques affichés en plus basse résolution.
-Sur Nintendo Switch 2, Final Fantasy 7 Remake Intergrade tourne en 1080p lorsqu’elle est en mode docké.
-La résolution est plus nette et plus propre que sur PS4, et rivalise souvent avec la version PS5 en mode performance.
-Le jeu semble utiliser une version allégée de DLSS.
-Un problème de dithering peut apparaître sous certaines conditions d’éclairage.
-La fréquence d’images en gameplay est stable à 30 FPS, avec de légères baisses lors des transitions de scène.
-Les temps de chargement sont nettement améliorés par rapport à la PS4.
-En mode portable, la résolution semble tourner autour de 720p, avec un certain Dynamic Resolution Scaling (DRS).
-Le rendu est ensuite upscalé à 1080p via DLSS, mais les patterns de dithering sont amplifiés en mode portable.
-Les graphismes restent globalement similaires entre les modes docké et portable.

15'18'' : "It's quite remarkable to see a game of this scale running with such clarity on a handheld machine." / "While it doesn't hit the 60 frames per second of the PS5, the stability of the 30 FPS and the addition of DLSS make this a far superior experience to the original PS4 version." / "DLSS is really the secret sauce here; it allows the Switch 2 to deliver an image that looks much higher than its actual internal resolution would suggest." / "For Nintendo users who have been waiting to play this title, this is a port without major compromises that honors Square Enix's original vision."

Traduction : "Il est assez remarquable de voir un jeu de cette envergure tourner avec une telle clarté sur une machine portable." / "Bien qu'il n'atteigne pas les 60 images par seconde de la PS5, la stabilité du 30 FPS et l'apport du DLSS en font une expérience bien supérieure à la version PS4 originale." / "Le DLSS est vraiment la botte secrète ici ; il permet à la Switch 2 de délivrer une image qui semble beaucoup plus haute que sa résolution interne réelle ne le suggère." / "Pour les utilisateurs de Nintendo qui attendaient de jouer à ce titre, c'est un portage sans compromis majeur qui honore la vision originale de Square Enix."

NintendoEverything
    comments (141)
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:21 PM
    Le truc intéressant c'est qu'ils comparent la version perf pour la PS5 qui est à 60, face a la version Switch 2 a 30
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:35 PM
    https://www.neogafimages.com/867294/aqG9FYGLvfue6dsl.jpg
    senseisama posted the 01/21/2026 at 01:38 PM
    jenicris mais quelle horreur
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 01:38 PM
    Nicolasgourry Excellent portage donc

    C'est prometteur pour la version Switch 2 de Rebirth et du 3ème.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:42 PM
    senseisama ca fait pire que le mode performance de la PS5
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 01:44 PM
    -La résolution est plus nette et plus propre que sur PS4, et rivalise souvent avec la version PS5 en mode performance.

    Le fait qu'il fonctionne aussi bien sur une console d'1cm d'epaisseur et qui consomme que 7W est incroyable
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 01:45 PM
    jenicris ah ouais chaud vu comme ça
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 01:47 PM
    jenicris senseisama ouroboros4
    c'est étrange comme image
    Car quand vous zoomez sous l'image de l'affiche chocobo, le sol "flou" de la version PS4 ressemble au "flou" de la version Switch 2, alors que le sol est plus net sous l'affiche du chocobo de la version Switch 2, donc à se demander si l'image du dessous n'est pas la version PS4 et non Switch 2 !
    Sachant que "Le travail sur les textures est comparable à la version PS5 et constitue une amélioration par rapport à la version PS4"
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:48 PM
    nicolasgourry ça vient de digital foundry, donc peu de chance d'erreur.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:50 PM
    nicolasgourry version perf PS5*

    Faut bien le souligner si on veut faire un vrai comparo.
    Les textures en mode qualité PS5 sont largement au dessus des textures perf PS5. J'en sais quelques chose, j'ai cette version
    brook1 posted the 01/21/2026 at 01:51 PM
    jenicris Le carnage que ça va être pour Rebirth, j'ai peur pour la partie 3, tout le monde me dit que ça aura pas d'impact sur le jeu la version Switch 2, mais je suis pas rassuré
    jenicris posted the 01/21/2026 at 01:57 PM
    brook1 pour l'ambition du jeu oui clairement

    Après la lead plateform reste la PS5. Donc osef si la version Switch 2 est a la ramasse
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:00 PM
    Rebirth à besoin de la PS5 Pro pour garder une grosse résolution et du 60 FPS
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 02:00 PM
    nicolasgourry Le travail sur les textures est comparable à la version PS5 et constitue une amélioration par rapport à la version PS4"

    Square Enix a respecté les joueurs de la Switch 2
    edgar posted the 01/21/2026 at 02:02 PM
    Beau boulot de la part de Square-Enix, le jeu tourne nickel-chrome et c’est le principal.

    D’ailleurs je suis curieux de voir s’il aura du succès, notamment au Japon, même si je pense que ça arrive un peu tard pour « exploser » les compteurs.
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 02:04 PM
    Si sur Switch 2 les textures sont comparables a la version PS5 comme le dit DF, je suis pas étonné du choix de la GKC a 90Go. Decision logique
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 02:05 PM
    jenicris
    Plateforme lead c'est PC
    Plateforme lead 100% salon PS5/XSX
    Plateforme lead Hybride NS2
    Donc après tout dépend de l'usage.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 02:06 PM
    aeris442 J aurai preferé des texture PS4 et 64 go en cartouch..
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:07 PM
    nicolasgourry nop la plateforme lead (il y en a une pour chaque jeu) c'est la PS5, ça été dit plusieurs fois.
    Pour d'autres jeux ça sera le PC et ainsi de suite.
    cyr posted the 01/21/2026 at 02:08 PM
    jenicris elle ce trouve où cette image dans le jeux? J'ai fait la demo, et je vois pas pourquoi on passe de ça a ça...quelque chose nous échappe.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 02:09 PM
    jenicris tu sors ca d'ou "Plateforme Lead" ? Lead quoi ? technique ? portable ? il y a des criteres objectifs, ou c'est toi qui decide ?
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 02:10 PM
    cyr
    https://www.digitalfoundry.net/features/final-fantasy-7-remake-switch-2-a-ps5ps4-hybrid-boosted-with-dlss
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 02:11 PM
    cyr : dans la vidéo ils disent que ça concerne uniquement quelques textures à des endroits bien précis, toutes les autres sont identiques ou très proches de celles sur PS5.
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 02:12 PM
    edgar FF ca bide au Japon sur PS5, ca bidera aussi sur Switch 2 malgré tout les efforts de SE.

    Ca fait plusieurs années que l'image de la licence est écornée la bas
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:13 PM
    cyr tu t'es pas dit que ça venait peu être pas de la démo ? Je connais le jeu contrairement a toi

    hypermario les multiples interview de Hamaguchi et compagnie. Oui la PS5 a toujours été lead dev et tout ce qui gravite autour et la 3 (avant même la sortie de Rebirth) idem vu que le dev a commencé y a 3 ans

    Mais bon faut juste connaître son sujet
    cyr posted the 01/21/2026 at 02:18 PM
    tripy73 jenicris alors pourquoi tu tes arrêté sur cette image ne particulier si le reste est mieux?

    Dans quel but?

    Surtout que pour le coup, je comprend pas pourquoi la version switch2 est aussi lourd si le jeux ressemble a la version ps4.....
    hypermario posted the 01/21/2026 at 02:18 PM
    jenicris Ok donc lead dev, il faut juste etre clair.
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 02:19 PM
    Lead sur ps5 mais mobilité sur switch 2 bon apres Ça se joue sur les details, pas trop grave sauf pour les débiles. Le plus important est de savoir si le jeu sortira en GKC ou en physique.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:19 PM
    cyr va sur Neogaf (par ex) y en a des tas de ce genre. C'est une parmi d'autres

    Mais bon normal que ça te contrarie
    rogeraf posted the 01/21/2026 at 02:20 PM
    Moi je comprends pas là. En me basant sur ma démo switch 2 et version PS4 PRO. La version PS4 PRO serait en 1620p natif et la version switch 2 serait en 1080p ... Sur mon vidéo projecteur j'ai quasi le meme resultat, une belle image plutot nette ... La je comprends pas le soit disant "1080p" de la switch 2
    edgar posted the 01/21/2026 at 02:22 PM
    aeris442 On verra bien demain, mais s’il démarre entre 100 et 200K en première semaine, ça sera déjà très bien.
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:22 PM
    ducknsexe c'est du GKC
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 02:23 PM
    jenicris hypermario on pourrait aussi dire
    Lead d'origine : PS4
    Lead technique : PC
    Lead usage : Switch 2
    gat posted the 01/21/2026 at 02:23 PM
    rogeraf La définition de l’image ne fait pas tout. Je prends toujours l’exemple de Forza Horizon 1 avec le patch 4K sur One X qui reste bien moins abouti graphiquement que le 2 en 1080p.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:24 PM
    nicolasgourry je parle de part 3
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 02:25 PM
    edgar On verra bien demain, mais s’il démarre entre 100 et 200K en première semaine, ça sera déjà très bien.


    FF7 Remake sur Switch 2, au Japon je m'attend a un demarrage au alentours de 40k en premiere semaine. J'ai du mal a l'imaginer faire plus
    cyr posted the 01/21/2026 at 02:28 PM
    jenicris je viens de regarder sur le lien qu'on donner tripy73 ducknsexe , ben on est loin de l'image que tu a poster...

    Tu a choisi la pire image qui soit....mais encore une fois, dans quel but? Si cette image représente 1% du jeux?

    Tu aurais était honnête, tu aurai poster plusieurs images. La tu en post juste 1, pour laisser croire que le jeux est intégralement comme ça....
    Ce qui laisserai sous entendre que digital foundry raconte du pipeau....
    Mais encore une fois, pourquoi le jeux sur switch2 est plus lourd que la version ps4?
    rogeraf posted the 01/21/2026 at 02:29 PM
    gat tu parles du Forza 1 version 360, ah mais la ca pique ! Les graphismes de FF7 c'est quand même propre même aujourd'hui après quelques années. Apres sur mon vidéo proj, un jeu en 1620p upscale par mon vidéo proj en 4K ne peut pas avoir le meme rendu qu'un jeu en 1080p upscale par mon vp en 4K. Ca se voit sur l'aliasing principalement, donc je trouve qu'il y a un truc bizarre ... On m'aurait la switch 2 a la résolution 1620p que j'y aurais cru.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:35 PM
    cyr c'est pas moi qui fait cette image déjà. De deux y en des tas d'autres.
    Une image égale = un exemple parmi d'autres. Mais je vais pas tout poster. T'es assez grand pour regarder toi même.
    Et deux trois ce comparo en plus c'est face a la version perf. Information encore plus intéressante.
    Ils racontent pas du pipeau car c'est eux qui l'ont mis dans la vidéo.

    Et pour terminer, arrête de faire ton pro-N. Beaucoup te le disent régulièrement et tu continues
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 02:36 PM
    nicolasgourry
    Lead Mobilité Switch 2
    Lead DLSS leger switch 2
    Lead Extra rafraichissant Switch 2
    Lead FF7 futur bide au japon Switch 2

    ouroboros4 encore une douille.



    La switch 2 tu l aime ou tu la quitte, nous ont l aime
    forte posted the 01/21/2026 at 02:36 PM
    jenicris Je kifferai toujours ces comparos totalement aux fraises JAMAIS de la vie c'est aussi flou sur PS4
    gat posted the 01/21/2026 at 02:36 PM
    rogeraf La grosse diff’ entre la version PS4 et PS5, c’est le framerate. Niveau graphismes, ça reste très proches et ça joue surtout sur la netteté de l’image mais rien de fou non plus. Même sur un PC de la NASA, pas certain qu’il y ait un énorme écart.

    Pour rappel, le titre est très bien optimisé sur Steam Deck depuis sa sortie.

    Sur Rebirt en revanche…
    Mais bon, le jeu a clairement un autre scope.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:37 PM
    forte la version PS4 j'en gardais un beau souvenir mais en réalité il est bien moins beau que dans mes souvenirs
    edgar posted the 01/21/2026 at 02:37 PM
    aeris442 Sérieux si peu que ça ?

    Ça reste tout de même une très grosse licence, certes pas autant que DQ et MH, mais quand même.

    Réponse demain.
    lz posted the 01/21/2026 at 02:38 PM
    cyr : dans quel but?

    Eh bien dans le but de Monsieur jenicris et de tous les pro S, qui consiste à dire que la Switch 2 est une grosse merde, qui vaut 300 balles grand max, qui est moins puissante qu'une PS4, et à peine plus puissante qu'une Wii U, VOILA LEUR OBJECTIF MATIN MIDI ET SOIR À CES GENS LÀ QUI NE N'ONT QUE ÇA À FOUTRE
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 02:39 PM
    jenicris
    La Switch 2 fait mieux que la version PS4 (la base), la version PS5 est au-dessus (logique), mais ce n'est tout simplement pas le même usage.
    Poster un screenshot qui est l’exception pas la règle, c'est oublier que le jeu tourne dans la paume de la main avec des assets de la version Intergrade et tu peux le faire tourner sur ta TV toujours avec une version supérieur à la PS4.
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:40 PM
    lz merci pour ce résumé de ouin ouin
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:41 PM
    edgar la semaine prochaine pour les chiffres FF7 au japon, vu que le jeu sort demain

    lz comment ça vous contrarie la réalité c'est ouf
    Faut arrêter d'être autant pro-N

    Personne n'a dit ce que tu dis.

    nicolasgourry comme j'ai dit c'est un ex. Et c'est pas le seul. Le jeu fait 70h
    Tu crois vraiment qu'il y a que cette image?
    shambala93 posted the 01/21/2026 at 02:41 PM
    30 fps au secours !
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 02:41 PM
    cyr : tu sais très bien la raison pour laquelle certains font le focus sur ce genre d'éléments

    Bref, pour moi la seule chose à retenir c'est que plus de joueurs vont pouvoir accéder au jeu sur sa plateforme principale/unique (Xbox aussi) et que peu importe sur quel support on joue, chacun pourra profiter d'une version en adéquation avec le hardware cible.

    hypermario nicolasgourry : non pas lead dev, technique, usage, etc., ces termes ne correspondent pas à ça, dans le domaine de la programmation/dév de programmes (logiciels/app/jeux), on utilise le terme Lead Platform pour indiquer quel est le support de destination principal d'un projet et qui fait que tu vas l'optimiser en premier lieu/utiliser les spécificités de celui-ci (il l'évoque dans ce vieil article ), les autres versions seront alors considérées comme des portages de celle-ci même si elles sortent le même jour.

    Et pour info lead dev c'est le terme qui définit la personne qui dirige (lead) l'équipe de développeurs ou encore le tech lead qui lui va être en charge de l'équipe technique qui pose sur un projet.
    lz posted the 01/21/2026 at 02:43 PM
    ouroboros4 : parce que c'est juste la pure vérité, et que ça fait des mois et des mois que vous passez votre temps à critiquer cette console là où ça n'a pas lieu d'être. Et je dis bien là où ça n'a pas lieu d'être : c'est à dire son hardware et son prix en gros.

    Pour le reste, la politique de Nintendo niveau prix des jeux, des accessoires, quantité/qualité des jeux, des annonces ... là OUI il y a clairement matière à critiquer
    senseisama posted the 01/21/2026 at 02:43 PM
    jenicris même bien pire. Je viens de regarder en détail sur mon 4k et globalement il se rapproche plus de la version ps4 que la ps5.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:44 PM
    tripy73 lead platform elle l'est aussi, c'est le terme est d'ailleurs plus adéquat
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:44 PM
    lz quand on nous bassine pendant des mois qu'elle fera jeu égale avec la PS5 elle qu'elle écrasera tout. Ça marche dans les deux sens
    lz posted the 01/21/2026 at 02:45 PM
    jenicris "Personne n'a dit ce que tu dis"

    Ne sois pas hypocrite, c'est ce que toi et d'autres pensent tout bas

    Mais rappelons qu'une portable est en préparation chez Sony. Donc la PS Vita 2, elle a intérêt à faire les jeux dans leur version PS5, en 4k 60 fps bien sûr !!!
    pcverso posted the 01/21/2026 at 02:45 PM
    Alors c'est qui qui a la plus grosse ?
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 02:46 PM
    Les pro S placer un ventilateur a côté de vous, c'est indiqué se rapproche de la version ps5 pas qu elle est au dessus de la ps5
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:46 PM
    lz tu lis dans les pensées t'es fort
    pcverso posted the 01/21/2026 at 02:47 PM
    lz et pour moins de 500€
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:48 PM
    lz ya absolument rien de officiel
    Tu affabules
    lz posted the 01/21/2026 at 02:49 PM
    ouroboros4 : tu sais très bien qu'il n'y a que des illuminés qui ont vu la Vierge Nintendo pour croire que la Switch 2 rivalise techniquement avec la PS5. Aucune portable sortie aujourd'hui n'en n'est capable
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:50 PM
    ouroboros4 même mieux, certains disaient qu'elle ferait mieux car elle a une architecture plus moderne
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 02:50 PM
    senseisama : tu devrais changer d'écran 4k alors Blague à part, la grosse majorité des effets visuels, modèle 3D et textures proviennent de la version Intergrade donc PS5.

    jenicris : je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par "plus qu'adéquat", j'ai juste parlé du terme que certains détourne de son sens premier. Après je sais bien que c'est les machines Sony qui sont lead platerform pour les différents épisodes de ce remake de FF7.
    lz posted the 01/21/2026 at 02:50 PM
    ouroboros4 : effectivement rien d'officiel, m'enfin il y a quand même beaucoup de rumeurs à ce sujet ^^
    gat posted the 01/21/2026 at 02:51 PM
    Vous êtes des oufs. Vous méritez un article « GIFS »
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 02:52 PM
    pcverso la PS5 a la plus grosse... console (littéralement) si je compare à la Switch 2...je sors
    senseisama posted the 01/21/2026 at 02:52 PM
    tripy73 il y a des similitudes avec la ps5 et des fois la ps4. En gros la switch 2 n'a jamais mieux porté son nom qu'aujourd'hui. Elle switch entre les 2 version
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:53 PM
    tripy73 pour la plateforme principale, qui sert de base au développement du jeu. Lead platform est plus adéquat et en rapport avec les diverses interviews.
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:53 PM
    lz en attendant cela s'est vue. Donc bon parfois faut pas être toujours m'avais joueurs.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 02:54 PM
    tripy73 Donc oui Lead dev : cad que c'est sur cette plateforme que le jeux est pensé et adapté apres sur les autres.
    hyoga57 posted the 01/21/2026 at 02:55 PM
    jenicris J’y joue en ce moment sur PS4 et le rendu est plus net que sur ton screen.

    Dans les comparos, ils ne rendent jamais honneur aux vieilles versions. Et tu as souvent des screens qui rendent le jeu bien plus moche qu’il ne l’est en réalité.
    jenicris posted the 01/21/2026 at 02:56 PM
    hyoga57 c'est pas faux non plus. Après les mecs s'amusent a zoom je sais pas combien de fois
    forte posted the 01/21/2026 at 02:57 PM
    hyoga57 Oui oui, c'est pour influencer les simples d'esprits. Et ca a commencé avec les remaster PS2/GC sur consoles HD. Les gens ont oublié à quel point c'était fin et beau sur CRT avec RGB. Mort de rire ce flou sur FF7. J'ai aussi fait le jeu sur PS4, avec l'écran adapté, et c'est très net.
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 02:58 PM
    En tout cas que les joueurs Switch 2 en profitent le jeu est excellent.
    Histoire de pas être totalement mauvaise langue
    gat posted the 01/21/2026 at 03:00 PM
    ouroboros4 Ils s’en battent les baloches du jeu. Et ce sera la même pour RE9 et autres jeux tiers. Tu verras qu’ils ne parleront que des comparos
    jenicris posted the 01/21/2026 at 03:01 PM
    gat ouroboros4 les joueurs Switch 2 vont bien s'amuser oui tout de même.
    Ca reste un super jeu
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 03:02 PM
    edgar Pour les joueurs japonais FF c'est devenu has been / ringard. Yoshi-p, le producteur d'FF16, en parle dans cette interview qu'il a accordé au Figaro en 2023 :

    https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/comment-final-fantasy-xvi-veut-redorer-le-blason-de-cette-saga-culte-du-jeu-video-20230621

    tripy73 posted the 01/21/2026 at 03:03 PM
    jenicris : ben en fait le terme est pas juste plus adéquat par rapport aux autres propositions, vu que c'est le seul terme qui correspond à utiliser quand tu parles de la plateforme principale pour le dév d'un jeu/prog.

    hypermario : oui j'ai compris ce que tu voulais dire, mais justement lead dev ne correspond pas à ta description, si tu bosses avec une équipe de dév et que tu parles de lead plateform tout le monde comprend que tu parles du support auquel est destiné ton projet, alors que si tu parles de Lead dev ils vont penser que tu parles du responsable de l'équipe de dév.

    Les mots ont un sens et si tu veux être compris par ceux qui les maîtrises, il faut savoir employer les bons, un peu comme ceux qui disent que l'IA est un outil alors qu'il s'agit de la technologie qui permet de créer des outils qui l'utilisent (ChatGPT, Gemini, Sora, etc.)
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 03:03 PM
    jenicris parfaitement
    senseisama posted the 01/21/2026 at 03:03 PM
    ouroboros4 jenicris mais pas plus d'1h30 en portable hein
    jenicris posted the 01/21/2026 at 03:04 PM
    tripy73 ouais le seul
    51love posted the 01/21/2026 at 03:05 PM
    Je me souvenais pas que les textures étaient aussi pauvres sur PS4

    Ce qui manque a cette version S2 c'est vraiment une fluidité sup a 30fps, mais vu son CPU ça sera mort pr du 60fps, ici, comme pr la majorité des AAA tiers.

    Mais un mode 40FPS ça serait pas de refus.

    C'est déjà un miracle qu'une console portable affiche une image généralement bcp plus proche de ce que fait une PS5 plutôt qu'une PS4 sur ce début de gen, et encore ici, et c'est bien la seule portable du marché à pouvoir le faire.

    Grâce au DLSS notamment, on dirait une nouvelle fois que le jeu tourne en 1440p plutôt qu'en 1080p ya qu'à voir la qualité d'image sur Serie S qui est nettement inférieure a résolution équivalente

    Vraiment de la magie cette techno.
    pcverso posted the 01/21/2026 at 03:06 PM
    senseisama faut savoir si c'est équivalent ps4 ca peux aller a 3h
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 03:08 PM
    ouroboros4
    "Quand on nous bassine pendant des mois qu'elle fera jeu égale avec la PS5 elle qu'elle écrasera tout" je ne sais pas qui c'est "on", mais la Switch 2 fera jamais jeu égal avec la PS5, c'est logique, deux consoles qui ont pas la même conception, après "elle écrasera tout" il parle de quoi de la puissance ou des ventes, seul l'avenir le dira.
    senseisama tu as fait la meilleur définition "il y a des similitudes avec la ps5 et des fois la ps4. En gros la switch 2 n'a jamais mieux porté son nom qu'aujourd'hui. Elle switch entre les 2 version" c'est ça, pour une hybride de 2025, c'est ce qui se fait de mieux, après, tu veux jouer la version 100% salon optimisé pour, bah PS5/XSX à l'heure actuelle et hors catégorie PC (sauf pour les exclusivités à une console).
    hyoga57 posted the 01/21/2026 at 03:09 PM
    forte Vrai pour les jeux PS2 et Game Cube. J’ai halluciné à l’époque avec des comparos de jeux avec leurs remasters.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 03:10 PM
    tripy73 "si tu bosses avec une équipe de dév"
    On est sur un forum de JV...
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 03:11 PM
    senseisama stop je veux plus d'embrouilles
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 03:15 PM
    hypermario : J'ai parlé d'équipe de dév pour contextualiser l'utilisation de ce terme, en quoi le fait d'être sur un forum JV t'empêche d'utiliser les bons termes ?

    Si je te montre une image de pomme et que j'appelle ça une poire ça te dérange pas ? Bon ouais on travail pas chez un épicier et ce sont toutes les deux des fruits donc on s'en fout
    forte posted the 01/21/2026 at 03:15 PM
    hyoga57 Le pire sont ceux qui tombent dans le panneau
    senseisama posted the 01/21/2026 at 03:31 PM
    nicolasgourry
    zephon posted the 01/21/2026 at 03:31 PM
    forte les comparo PS2/GC sont fait sur des écrans plat LCD récent sans les branchements d'origine donc forcement ils arrivent à avoir une image à chier qui bavent sur les jeux de cette gen alors que brancher même en péritel sur une cathodique et t'as une finesse d'image d'époque. Le seul intérêt des remaster c'est d'y jouer sur une tv récente sans bidouiller une console ou acheter le jeux avec le prix actuelle de la rétro.

    FF12 PS2 et Tales of GC sont encore parfait qu'à l'époque (bon pour ff12 ont a eu du coup la version amélioré jap avec le zodiac job system)
    forte posted the 01/21/2026 at 03:56 PM
    zephon Oui, c'est pour ca que je dis bien "sur CRT en RGB". Au grand jamais tu mets une console péritel sur un écran HD au risque de te brûler les yeux, URTOUT si EN PLUS t'es au composite dégueulasse de base.

    Je vais faire mon putain d'élitiste mais quand je vois des gens se la jouer néo rétro à jouer à Devil May Cry PS2 fucking 50hz Pal sur un écran 4k en mode étiré DES ENFERS, mais MEC, si tu veux jouer à DMC sur un écran récent, prends le remaster, il est fait POUR CA.

    Et j'en ai des tas des exemples comme ca.
    cyr posted the 01/21/2026 at 03:58 PM
    lz tripy73 vous inquiétez pas, je sais parfaitement où ils veulent en venir.

    C'est juste qu'ils se permettent dans arrêt de traiter les autres de pro N, mais eux non ils ne sont pas pro s....

    Malheureusement ça changera jamais.

    Mais au moins qu'ils aient les couilles de le dire clairement.
    Et pour des mec qui n'ont pas la switch2, ils sont vraiment a chaque fois présent sur tous ce qui touche a la switch2.

    Mais c'est la faute a sony, a les faire crever la dalle
    ...heureusement pour eux qu'ils y a les tiers...

    (Mais si la switch2 a un soutien plus important niveau tiers , et les exclu nintendo......je vais rien dire, parce qu'ils on peur de ça.)
    hypermario posted the 01/21/2026 at 04:04 PM
    tripy73 le context etait de savoir Plateforme lead definissait quoi, j'ai donc juste rajouté le term Dev pour comprendre que l'on parle que c'est la plateforme sur laquel le dev a été pensé.

    Venir s'immisser dans une conversation pour etaler son vocabulaire IT n'avait aucun sens, on cherchait juste a se mettre d'accord sur que voulais dire pour lui Plateforme lead.

    Merci de ne pas poluer des conversations qui ne te concernait pas, si tu ne prend meme pas la peine de comprendre le context.

    Je sais ce qu'est un Lead Dev. Merci.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 04:07 PM
    cyr Gamekyo ca devient vraiement triste c'est jour ci...
    gat posted the 01/21/2026 at 04:13 PM
    hypermario Dit le mec avec Mario en avatar. T’es littéralement trop con et naïf ou tu le fais exprès ? Surtout en quotant Poupée de cyr qui est l’un des sbires de Big N sur le site
    oreillesal posted the 01/21/2026 at 04:24 PM
    La Switch 2, un monstre de poche

    Dire que les médisants parlaient d'une console inférieure à la PS4.
    Finalement on est sur une console qui tient dans les mains à mi-chemin entre une PS4 et une PS5, qui fait tourner les jeux du moment.
    Le choix du roi, pour 450 balles.

    Évidemment qu'il faut s'attendre à des torrents de larmes et une odeur de sueur après un tel retour à la réalité.

    Prochain rendez-vous avec Resident Evil 9
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 04:25 PM
    cyr tu parles de couilles mais la dernière fois ça empêchait pas de parler sur moi avec Aerith sans même me citer n'est ce pas ?
    En parlant d'assumer fait en de même avec ton côté fanboy Nintendo. Merci.

    hypermario effectivement. Quand à toujours la même bande de 4 personnes qui viennent troller sans arrêt.
    Ou l'autre qui est banni sans arrêt et revient avec un VPN
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 04:26 PM
    oreillesal le jeu du moment qui aura bientôt 6 ans
    jenicris posted the 01/21/2026 at 04:30 PM
    cyr pour la fin de ton com, si tu penses cela pour cela pour la PS5, alors la Switch 2...

    C'est d'ailleurs exactement ce qu'on te reproche.
    Tu critiques certaines plateformes mais tu acceptes pas les critiques pour la Switch 2
    hypermario posted the 01/21/2026 at 04:34 PM
    gat Les insultes on peut ? " T’es littéralement trop con et naïf "
    Allez, je vais faire une reponse a ta hauteur :
    => C'est celui qui dit qui est


    Ca commence bien faire quand meme. Shanks
    gat posted the 01/21/2026 at 04:48 PM
    hypermario Ouin ouin
    T’as sorti quasi les mêmes mots à d’autres donc évite d’invoquer le Divin Chauve. Surtout que c’était une question. Sois un homme, un vrai
    hypermario posted the 01/21/2026 at 04:49 PM
    gat Je suis en effet un homme, par contre toi derriere ton clavier a faire le ronflant, tu es bien pitoyable.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 04:51 PM
    C'est toi le "Divin Chauve" Shanks ?
    oreillesal posted the 01/21/2026 at 04:52 PM
    ouroboros4 la concurrence n'a pas fait beaucoup mieux depuis, ça reste dans les standards du moment.

    Faut voir que vous en êtes à comparer la Switch 2 avec la PS5, ça en dit long
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 04:54 PM
    oreillesal Sur consoles Nintendo oui forcément
    Sur les autres consoles on a déjà fait bien mieux depuis longtemps.
    ça en dit long sur l'expérience

    Et sinon c'est vous qui faite le comparatif avec la PS5, pas nous
    gat posted the 01/21/2026 at 04:56 PM
    hypermario Impossible. « Ces allumettes disent que tu mens. »

    Si tu as la ref, je te considère comme un vrai
    hypermario posted the 01/21/2026 at 05:01 PM
    gat Je me fou de ta consideration, toi et ta vie miserable.
    oreillesal posted the 01/21/2026 at 05:01 PM
    ouroboros4 on va retrouver la même équipe sous les com' de la version Switch 2 de RE9 "may cay vou ki komparè"

    Succulent.
    ouroboros4 posted the 01/21/2026 at 05:03 PM
    oreillesal On attend déjà l'excuse de la version portable
    hypermario posted the 01/21/2026 at 05:04 PM
    oreillesal A chaque News ou Comparo NS2, c'est le defilé des attardés..
    Domage que l'on ne puisse pas bloquer la visu sur certain profile...
    gat posted the 01/21/2026 at 05:26 PM
    hypermario Tu dis ça parce que t’es en colère.
    rendan posted the 01/21/2026 at 05:28 PM
    Oreillesal +10000000 La Switch 2 regale Et on est pas prêt pour la suite Laissons les râler comme des fillettes ces rageux de la Switch 2 avec leur comparo/screenshots trafiqués et débiles pour se rassurer eux meme
    51love posted the 01/21/2026 at 05:55 PM
    hyoga57
    Dans les comparos, ils ne rendent jamais honneur aux vieilles versions. Et tu as souvent des screens qui rendent le jeu bien plus moche qu’il ne l’est en réalité.


    Effectivement il y a souvent un biais à ce niveau, vu qu'on cherche à montrer les différences, on verra surtout les points les plus frappants (et généralement ce sont des améliorations), nous laissant croire à tort qu'avant tout était nul.

    Petit exemple assez marrant avec les benchs du DLSS.
    La V2 a vraiment rendue la techno très intéressante, que ce soit la qualité d'image comme les performances, c'était un bond énorme avec la V1 et un vrai game changer pour les GPU, la gestion de la mémoire, l'anti aliasing, etc...
    La V3 a amené son lot d'amélioration, mais regarder les comparos on pouvait croire que la V2 était vraiment naze vu toutes les améliorations misent en avant...
    La V4 est arrivée avec un joli lot d'amélioration et rebelote, la V3 semblait a la ramasse...

    Dans les faits pourtant, dès la V2, dans 99% des scénarios, c'était une techno déjà de très bonne qualité, tout à fait viable et avec assez peu de défaut.
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 06:17 PM
    hypermario : je t'ai cité mais aussi Nicolas qui partait dans tous les sens avec du Lead tech ou autre, maintenant j'aime bien appeler un chat un chat et si ça te chafouine que je t'ai repris sur ton terme erroné j’y peux rien. Perso quand quelqu'un m'apporte une information que je ne connais pas ou me reprends sur une chose que je ne maîtrise pas, j'ai plutôt tendance à le remercier que de remettre en cause son intervention, mais libre à toi de réagir comme tu veux
    hypermario posted the 01/21/2026 at 06:52 PM
    tripy73 Sais tu lires ? tu etais hors context et hors conversation alors ne viens pas nous faire des lecons de Mr je sais tout.
    Je maitrise très bien le sujet, c'est mon Métier, alors ta condescendance, mets toi la ou je pense.
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 07:16 PM
    tripy73 On n'est pas sur le même plan.
    Tu parles de la machine qui sert de référence à Square Enix (le Lead Platform), alors que la base réelle du projet est sur PS4.
    Moi, je parlais de la version la mieux optimisée, le "leader" pour chaque catégorie : PC, 100% Salon ou Hybride.
    On peut s'écharper sur les termes techniques, mais l'important est de comprendre le contexte de la conversation.
    cyr posted the 01/21/2026 at 07:44 PM
    ouroboros4 parce que tu crois que je vois pas, qu'entre vous 4, vous rigoler toujours ensemble sans me citer ?

    Je me mets juste a votre niveau..par contre y en a un que je vois plus. Un Z comme Zorro. Petit indice.

    Bref je peux parfaitement comprendre votre rancœur, vu que sony et exclu sur ps5.....ben c'est vraiment, vraiment Light.

    Aucun jeux naughty dog, et moulte licence absente....un kilzone.....

    Mais heureusement, heureusement qu'il y a eu astro bot.


    A oui j'oubliais, les exclu c'est le passé, l'avenir c'est le multi.

    Mais oublié pas que les PlayStation, avait deja toute les licences tiers, et a côté une ribambelle de licences maison. C'est ça qui faisait la force . Apres qu'on aime ou pas, c'est chacun qui juge..


    Mais bordel, il y a eu quoi sur ps5 , et a quoi sert la ps5 pro....et le casque VR alors? 2 fois il on fait le coup, et on dit jamais 2 sans 3.

    L'écran lcd de la switch2 vous l'aimez pas, mais on vous pas entendu pour le ps portal et sont ecran lcd...


    Bref rien n'est parfait nul part, mais désoler de le dire, la switch2, elle reprend le concept de la switch, mais elle ouvre des portes aux tiers.

    Après ce que j'aime pas sur la switch2, comme je l'ai dit, plusieurs fois, l'autonomie, et le type de carte sd express.... pour le même prix, j'aurais put acheter une 2 to en micro sd.....


    Après vu que les jeux ps5/xbox série utilise le ssd magique, bien évidemment ue Nintendo devais passer un cap


    Car oui,si Nintendo n'avait pas consulté les tiers, on aurai pas a utiliser les carte miro sd express......

    C'est belle et bien les tiers qui on voulu ça pour porter leur jeux rapidement sur switch2.....

    Et quand tu vois le soutien de capcom, avoir des jeux tiers qui sorte en même que les autres version, ça fait depuis la gamecube qu'on a plus vue ça.

    Je pourrais continuer toute la soirée si tu veux, mais vos manigance organisé se voit tellement, que c'est même plus drôle.
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 08:24 PM
    hypermario : cette mauvaise foi sérieux... Comme je l'ai dit c'était une réponse destinée à toi et Nicolas. Maintenant si c'est ton métier tu devrais savoir faire la différence entre lead dev et lead plateform qui n'ont strictement rien à voir.

    nicolasgourry : le terme lead platform a été utilisé la première fois dans cet article pour parler de la version lead platform de FF7 Part 3 et qui est la PS5 et ta réponse à son comm était juste totalement délirante, Plate-forme Lead PC, etc.

    Je voulais juste être sympa en indiquant ce que signifie vraiment le terme Lead Platform, mais apparemment ça vous plaît pas qu'on apporte une correction à une erreur que vous faites, bref next.
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 08:33 PM
    tripy73
    C'est pas une question d'être sympa ou pas, mais la façon dont tu utilises le notion de "leader".
    Le “lead platform” désigne la machine de référence pour le développement chez Square Enix, alors que moi je parle de la version la mieux optimisée pour chaque type de joueur : PC, 100 % salon, hybride.
    Comprendre ça, c’est remettre le débat à sa vraie dimension "philosophique"
    tripy73 posted the 01/21/2026 at 09:01 PM
    nicolasgourry : LA ”Lead Platform” pas LE et relis toi tu parlais bien de terme technique en réponse au terme technique employé par Jenicris, ton délire philosophique n’a aucun rapport avec la discussion. Et ce n'est pas une question de la façon dont moi j'utilise la notion de leader, mais le terme technique qui n'a rien à voir avec le mot leader même s’ils ont la même racine. Bref, va demander à Gemini il t'aidera peut-être à comprendre la différence.
    chreasy97 posted the 01/21/2026 at 09:11 PM
    jenicris La Switch 2 n'est pas et ne sera jamais une PS5.
    La PS5 est utilisée pour la comparaison car c'est simplement la génération actuelle.

    Aucun jeu Switch 2 n'aura une qualité d'image similaire en tout point au mode performance de la PS5. Si c'est la cas, cela signifie forcement un travail baclé sur PS5 ou un dèveloppement avec la Switch 2 en lead.
    hypermario posted the 01/21/2026 at 09:13 PM
    tripy73 Oui je sais faire la difference mais ce n'etait pas le sujet ici.
    nicolasgourry posted the 01/21/2026 at 09:22 PM
    tripy73
    Oui, je comprends, "Lead Platform" est le terme technique officiel et je le respecte totalement.
    Ce que je voulais juste souligner, c’est que dans la pratique, pour quelqu’un qui joue en portable, la Switch 2 devient la "version leader" dans le sens de référence, car on ne peut pas vraiment faire ça avec la PS5. De même, hors console 100 % salon, c’est plutôt le PC qui devient la "leader" du marché dans sa catégorie.
    On ne parle pas ici de puissance brute ni d’optimisation technique de base, mais de ce qui est le plus adapté selon le contexte du lieu de jeu.
    Tout ça est parti de ça "Après la lead platform reste la PS5. Donc osef si la version Switch 2 est à la ramasse".
    Sur la première partie, je suis d'accord, mais la seconde n'est pas juste. Les versions PC/XSX/Switch 2 ne sont pas "à la ramasse", car chaque support excelle dans ce qu'il peut proposer. C'est ça la nuance.
    light posted the 01/21/2026 at 11:02 PM
    Elle vient de sortir et on va se taper cette console de merde pendant 8 ans
    Jpp
    aeris586 posted the 01/21/2026 at 11:35 PM
    cyr Non mais les pro-S ils font pitié

    Faut se rendre compte du truc : ils passent leurs journée a commenter tout les articles d'un jeu Switch 2 qui sont sensé avoir retourné depuis 6 ans sur PS4, non mais ils ont que ca a foutre serieusement ??
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 12:05 AM
    aeris442 Imagine le truc : un gars qui se fait bannir tellement il casse les couilles à tout le monde, même l'admin, il se fait bannir et revient avec un VPN pour continuer à faire chier les autres.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 12:27 AM
    cyr Bref je peux parfaitement comprendre votre rancœur, vu que sony et exclu sur ps5.....ben c'est vraiment, vraiment Light. Aucun jeux naughty dog, et moulte licence absente…... un kilzone.....
    Mais heureusement, heureusement qu'il y a eu astro bot. A oui j'oubliais, les exclu c'est le passé, l'avenir c'est le multi. Mais oublié pas que les PlayStation, avait deja toute les licences tiers, et a côté une ribambelle de licences maison. C'est ça qui faisait la force . Apres qu'on aime ou pas, c'est chacun qui juge.. Mais bordel, il y a eu quoi sur ps5 , et a quoi sert la ps5 pro....et le casque VR alors? 2 fois il on fait le coup, et on dit jamais 2 sans 3. L'écran Icd de la switch2 vous l'aimez pas, mais on vous pas entendu pour le ps portal et sont ecran Icd...

    Ce démembrement des pro-S

    Ca tire a balles reelles !

    Ton constat est cruel mais tres juste
    ziggourat posted the 01/22/2026 at 07:45 AM
    Ce que je trouve le plus intéressant dans l'histoire c'est que personne ne parle de la version Series.

    Tous les regards sont tournés vers la version Switch 2. Ça prouve une fois de plus que malheureusement, Xbox récupère de plus en plus l'étiquette du troisième constructeur, le dernier de la classe

    Sinon très content, je l'avais fait sur ps4 a l'époque, je me le referai en version portable au calme sur ma Switch 2.

    Et oui, on le sait depuis le début que ce n' est pas une ps5, mais que la console est capable de faire mieux que la ps4 pro. Pour ma part c'est le principal, si la version RD2 sur Switch 2 est aussi belle que sur ps4 pro, bordel pour moi ça prouvera qu'elle sera capable de faire des choses suffisantes pour le grand public.

    Bref, perso je suis content de la machine, elle a un belle avenir devant elle.
    supasaiyajin posted the 01/22/2026 at 08:01 AM
    À écouter les pro N, seule la Switch se fait critiquer. Genre Microsoft, ils n'en ont jamais pris plein la gueule ici. Et PlayStation, entre sa stratégie GaaS foireuse qui a conduit au flop de Concord, le positionnement tarifaire de la PS5 Pro, son calendrier de sorties first discutable, et j’en passe… Et quand tu as les mêmes zigotos de pro N, constamment dans la provoc, certains bannis à plusieurs reprises, vous fermez les yeux bizarrement
    metroidvania posted the 01/22/2026 at 08:26 AM
    Game key card = pas d'achat. Tant pis pour eux.
    senseisama posted the 01/22/2026 at 02:46 PM
    ouroboros4 oreillesal il devrait s'appeler yeuxsale hahaha
    senseisama posted the 01/22/2026 at 02:49 PM
    ouroboros4 aeris666 Imagine le truc : un gars qui se fait bannir tellement il casse les couilles à tout le monde, même l'admin, il se fait bannir et revient avec un VPN pour continuer à faire chier les autres

    Il s'est déjà fait banni? Il m'a l'air gentil pourtant. Fanboy têtu mais gentil
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 02:52 PM
    senseisama oh oui. Et plusieurs fois d'ailleurs
    Il utilise un VPN pour revenir et continuer faire chier les autres
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 02:56 PM
    senseisama Il s'est déjà fait banni? Il m'a l'air gentil pourtant. Fanboy têtu mais gentil

    Comme tu peux le constater toi meme je suis une personne tres gentille

    Je reviens car tout ces bans sont complètement injustes
    senseisama posted the 01/22/2026 at 03:07 PM
    aeris666 nan sérieux on smarre avec aeris. L'échange est agréable qu'on soit fanboy de sony ou Nintendo le principal c'est le respect, la rigolade. Contrairement a d'autres qui prennent tout a cœur
    senseisama posted the 01/22/2026 at 03:08 PM
    ouroboros4
    oreillesal posted the 01/22/2026 at 06:46 PM
    senseisama "hihihi"
    Le niveau, à l'image de tes posts incessants.

    Je me délecte de ton tout le sel que tu produit
    senseisama posted the 01/22/2026 at 06:58 PM
    oreillesal le fameux " je me délecte" vu la tronche et le pseudo je m'attends absolument rien de t'es commentaires de vantard, ptit peteux. Toi tu es le genre d'être humain qu'on écrabouille en voiture et qu'on se rend de nous même au commissariat avec un grands sourires et en disant au flic "je viens d'écraser un énergumène de la société, svp mettez moi en taule"
    oreillesal posted the 01/22/2026 at 10:14 PM
    senseisama tu es plus salé que la mer morte, chiale
    hypermario posted the 01/22/2026 at 10:31 PM
    oreillesal Finalement c'est lui qui vient de se faire Ban
