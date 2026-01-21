-Le travail sur les textures est comparable à la version PS5 et constitue une amélioration par rapport à la version PS4.
-Cependant, de nombreux éléments texturés restent proches de ceux de la PS4.
-La qualité des ombres et le pop-in des personnages sont similaires à la version PS4.
-L’éclairage est proche de celui de la version PS5, à l’exception de certains effets volumétriques affichés en plus basse résolution.
-Sur Nintendo Switch 2, Final Fantasy 7 Remake Intergrade tourne en 1080p lorsqu’elle est en mode docké.
-La résolution est plus nette et plus propre que sur PS4, et rivalise souvent avec la version PS5 en mode performance.
-Le jeu semble utiliser une version allégée de DLSS.
-Un problème de dithering peut apparaître sous certaines conditions d’éclairage.
-La fréquence d’images en gameplay est stable à 30 FPS, avec de légères baisses lors des transitions de scène.
-Les temps de chargement sont nettement améliorés par rapport à la PS4.
-En mode portable, la résolution semble tourner autour de 720p, avec un certain Dynamic Resolution Scaling (DRS).
-Le rendu est ensuite upscalé à 1080p via DLSS, mais les patterns de dithering sont amplifiés en mode portable.
-Les graphismes restent globalement similaires entre les modes docké et portable.
15'18'' : "It's quite remarkable to see a game of this scale running with such clarity on a handheld machine." / "While it doesn't hit the 60 frames per second of the PS5, the stability of the 30 FPS and the addition of DLSS make this a far superior experience to the original PS4 version." / "DLSS is really the secret sauce here; it allows the Switch 2 to deliver an image that looks much higher than its actual internal resolution would suggest." / "For Nintendo users who have been waiting to play this title, this is a port without major compromises that honors Square Enix's original vision."
NintendoEverything
Traduction : "Il est assez remarquable de voir un jeu de cette envergure tourner avec une telle clarté sur une machine portable." / "Bien qu'il n'atteigne pas les 60 images par seconde de la PS5, la stabilité du 30 FPS et l'apport du DLSS en font une expérience bien supérieure à la version PS4 originale." / "Le DLSS est vraiment la botte secrète ici ; il permet à la Switch 2 de délivrer une image qui semble beaucoup plus haute que sa résolution interne réelle ne le suggère." / "Pour les utilisateurs de Nintendo qui attendaient de jouer à ce titre, c'est un portage sans compromis majeur qui honore la vision originale de Square Enix."
C'est prometteur pour la version Switch 2 de Rebirth et du 3ème.
Le fait qu'il fonctionne aussi bien sur une console d'1cm d'epaisseur et qui consomme que 7W est incroyable
c'est étrange comme image
Car quand vous zoomez sous l'image de l'affiche chocobo, le sol "flou" de la version PS4 ressemble au "flou" de la version Switch 2, alors que le sol est plus net sous l'affiche du chocobo de la version Switch 2, donc à se demander si l'image du dessous n'est pas la version PS4 et non Switch 2 !
Sachant que "Le travail sur les textures est comparable à la version PS5 et constitue une amélioration par rapport à la version PS4"
Faut bien le souligner si on veut faire un vrai comparo.
Les textures en mode qualité PS5 sont largement au dessus des textures perf PS5. J'en sais quelques chose, j'ai cette version
Après la lead plateform reste la PS5. Donc osef si la version Switch 2 est a la ramasse
Square Enix a respecté les joueurs de la Switch 2
D’ailleurs je suis curieux de voir s’il aura du succès, notamment au Japon, même si je pense que ça arrive un peu tard pour « exploser » les compteurs.
Plateforme lead c'est PC
Plateforme lead 100% salon PS5/XSX
Plateforme lead Hybride NS2
Donc après tout dépend de l'usage.
Pour d'autres jeux ça sera le PC et ainsi de suite.
https://www.digitalfoundry.net/features/final-fantasy-7-remake-switch-2-a-ps5ps4-hybrid-boosted-with-dlss
Ca fait plusieurs années que l'image de la licence est écornée la bas
hypermario les multiples interview de Hamaguchi et compagnie. Oui la PS5 a toujours été lead dev et tout ce qui gravite autour et la 3 (avant même la sortie de Rebirth) idem vu que le dev a commencé y a 3 ans
Mais bon faut juste connaître son sujet
Dans quel but?
Surtout que pour le coup, je comprend pas pourquoi la version switch2 est aussi lourd si le jeux ressemble a la version ps4.....
Mais bon normal que ça te contrarie
Lead d'origine : PS4
Lead technique : PC
Lead usage : Switch 2
FF7 Remake sur Switch 2, au Japon je m'attend a un demarrage au alentours de 40k en premiere semaine. J'ai du mal a l'imaginer faire plus
Tu a choisi la pire image qui soit....mais encore une fois, dans quel but? Si cette image représente 1% du jeux?
Tu aurais était honnête, tu aurai poster plusieurs images. La tu en post juste 1, pour laisser croire que le jeux est intégralement comme ça....
Ce qui laisserai sous entendre que digital foundry raconte du pipeau....
Mais encore une fois, pourquoi le jeux sur switch2 est plus lourd que la version ps4?
Une image égale = un exemple parmi d'autres. Mais je vais pas tout poster. T'es assez grand pour regarder toi même.
Et deux trois ce comparo en plus c'est face a la version perf. Information encore plus intéressante.
Ils racontent pas du pipeau car c'est eux qui l'ont mis dans la vidéo.
Et pour terminer, arrête de faire ton pro-N. Beaucoup te le disent régulièrement et tu continues
Lead Mobilité Switch 2
Lead DLSS leger switch 2
Lead Extra rafraichissant Switch 2
Lead FF7 futur bide au japon Switch 2
ouroboros4 encore une douille.
La switch 2 tu l aime ou tu la quitte, nous ont l aime
Pour rappel, le titre est très bien optimisé sur Steam Deck depuis sa sortie.
Sur Rebirt en revanche…
Mais bon, le jeu a clairement un autre scope.
Ça reste tout de même une très grosse licence, certes pas autant que DQ et MH, mais quand même.
Réponse demain.
La Switch 2 fait mieux que la version PS4 (la base), la version PS5 est au-dessus (logique), mais ce n'est tout simplement pas le même usage.
Poster un screenshot qui est l’exception pas la règle, c'est oublier que le jeu tourne dans la paume de la main avec des assets de la version Intergrade et tu peux le faire tourner sur ta TV toujours avec une version supérieur à la PS4.
Personne n'a dit ce que tu dis.
nicolasgourry comme j'ai dit c'est un ex. Et c'est pas le seul. Le jeu fait 70h
Tu crois vraiment qu'il y a que cette image?
Bref, pour moi la seule chose à retenir c'est que plus de joueurs vont pouvoir accéder au jeu sur sa plateforme principale/unique (Xbox aussi) et que peu importe sur quel support on joue, chacun pourra profiter d'une version en adéquation avec le hardware cible.
hypermario nicolasgourry : non pas lead dev, technique, usage, etc., ces termes ne correspondent pas à ça, dans le domaine de la programmation/dév de programmes (logiciels/app/jeux), on utilise le terme Lead Platform pour indiquer quel est le support de destination principal d'un projet et qui fait que tu vas l'optimiser en premier lieu/utiliser les spécificités de celui-ci (il l'évoque dans ce vieil article ), les autres versions seront alors considérées comme des portages de celle-ci même si elles sortent le même jour.
Et pour info lead dev c'est le terme qui définit la personne qui dirige (lead) l'équipe de développeurs ou encore le tech lead qui lui va être en charge de l'équipe technique qui pose sur un projet.
Pour le reste, la politique de Nintendo niveau prix des jeux, des accessoires, quantité/qualité des jeux, des annonces ... là OUI il y a clairement matière à critiquer
Mais rappelons qu'une portable est en préparation chez Sony. Donc la PS Vita 2, elle a intérêt à faire les jeux dans leur version PS5, en 4k 60 fps bien sûr !!!
jenicris : je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par "plus qu'adéquat", j'ai juste parlé du terme que certains détourne de son sens premier. Après je sais bien que c'est les machines Sony qui sont lead platerform pour les différents épisodes de ce remake de FF7.
Dans les comparos, ils ne rendent jamais honneur aux vieilles versions. Et tu as souvent des screens qui rendent le jeu bien plus moche qu’il ne l’est en réalité.
Histoire de pas être totalement mauvaise langue
Ca reste un super jeu
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/comment-final-fantasy-xvi-veut-redorer-le-blason-de-cette-saga-culte-du-jeu-video-20230621
hypermario : oui j'ai compris ce que tu voulais dire, mais justement lead dev ne correspond pas à ta description, si tu bosses avec une équipe de dév et que tu parles de lead plateform tout le monde comprend que tu parles du support auquel est destiné ton projet, alors que si tu parles de Lead dev ils vont penser que tu parles du responsable de l'équipe de dév.
Les mots ont un sens et si tu veux être compris par ceux qui les maîtrises, il faut savoir employer les bons, un peu comme ceux qui disent que l'IA est un outil alors qu'il s'agit de la technologie qui permet de créer des outils qui l'utilisent (ChatGPT, Gemini, Sora, etc.)
Ce qui manque a cette version S2 c'est vraiment une fluidité sup a 30fps, mais vu son CPU ça sera mort pr du 60fps, ici, comme pr la majorité des AAA tiers.
Mais un mode 40FPS ça serait pas de refus.
C'est déjà un miracle qu'une console portable affiche une image généralement bcp plus proche de ce que fait une PS5 plutôt qu'une PS4 sur ce début de gen, et encore ici, et c'est bien la seule portable du marché à pouvoir le faire.
Grâce au DLSS notamment, on dirait une nouvelle fois que le jeu tourne en 1440p plutôt qu'en 1080p ya qu'à voir la qualité d'image sur Serie S qui est nettement inférieure a résolution équivalente
Vraiment de la magie cette techno.
"Quand on nous bassine pendant des mois qu'elle fera jeu égale avec la PS5 elle qu'elle écrasera tout" je ne sais pas qui c'est "on", mais la Switch 2 fera jamais jeu égal avec la PS5, c'est logique, deux consoles qui ont pas la même conception, après "elle écrasera tout" il parle de quoi de la puissance ou des ventes, seul l'avenir le dira.
senseisama tu as fait la meilleur définition "il y a des similitudes avec la ps5 et des fois la ps4. En gros la switch 2 n'a jamais mieux porté son nom qu'aujourd'hui. Elle switch entre les 2 version" c'est ça, pour une hybride de 2025, c'est ce qui se fait de mieux, après, tu veux jouer la version 100% salon optimisé pour, bah PS5/XSX à l'heure actuelle et hors catégorie PC (sauf pour les exclusivités à une console).
On est sur un forum de JV...
Si je te montre une image de pomme et que j'appelle ça une poire ça te dérange pas ? Bon ouais on travail pas chez un épicier et ce sont toutes les deux des fruits donc on s'en fout
FF12 PS2 et Tales of GC sont encore parfait qu'à l'époque (bon pour ff12 ont a eu du coup la version amélioré jap avec le zodiac job system)
Je vais faire mon putain d'élitiste mais quand je vois des gens se la jouer néo rétro à jouer à Devil May Cry PS2 fucking 50hz Pal sur un écran 4k en mode étiré DES ENFERS, mais MEC, si tu veux jouer à DMC sur un écran récent, prends le remaster, il est fait POUR CA.
Et j'en ai des tas des exemples comme ca.
Venir s'immisser dans une conversation pour etaler son vocabulaire IT n'avait aucun sens, on cherchait juste a se mettre d'accord sur que voulais dire pour lui Plateforme lead.
Merci de ne pas poluer des conversations qui ne te concernait pas, si tu ne prend meme pas la peine de comprendre le context.
Je sais ce qu'est un Lead Dev. Merci.
Dire que les médisants parlaient d'une console inférieure à la PS4.
Finalement on est sur une console qui tient dans les mains à mi-chemin entre une PS4 et une PS5, qui fait tourner les jeux du moment.
Le choix du roi, pour 450 balles.
Évidemment qu'il faut s'attendre à des torrents de larmes et une odeur de sueur après un tel retour à la réalité.
Prochain rendez-vous avec Resident Evil 9
Faut voir que vous en êtes à comparer la Switch 2 avec la PS5, ça en dit long
Sur les autres consoles on a déjà fait bien mieux depuis longtemps.
ça en dit long sur l'expérience
Et sinon c'est vous qui faite le comparatif avec la PS5, pas nous
Effectivement il y a souvent un biais à ce niveau, vu qu'on cherche à montrer les différences, on verra surtout les points les plus frappants (et généralement ce sont des améliorations), nous laissant croire à tort qu'avant tout était nul.
Petit exemple assez marrant avec les benchs du DLSS.
La V2 a vraiment rendue la techno très intéressante, que ce soit la qualité d'image comme les performances, c'était un bond énorme avec la V1 et un vrai game changer pour les GPU, la gestion de la mémoire, l'anti aliasing, etc...
La V3 a amené son lot d'amélioration, mais regarder les comparos on pouvait croire que la V2 était vraiment naze vu toutes les améliorations misent en avant...
La V4 est arrivée avec un joli lot d'amélioration et rebelote, la V3 semblait a la ramasse...
Dans les faits pourtant, dès la V2, dans 99% des scénarios, c'était une techno déjà de très bonne qualité, tout à fait viable et avec assez peu de défaut.
Je maitrise très bien le sujet, c'est mon Métier, alors ta condescendance, mets toi la ou je pense.
Tu parles de la machine qui sert de référence à Square Enix (le Lead Platform), alors que la base réelle du projet est sur PS4.
Moi, je parlais de la version la mieux optimisée, le "leader" pour chaque catégorie : PC, 100% Salon ou Hybride.
On peut s'écharper sur les termes techniques, mais l'important est de comprendre le contexte de la conversation.
nicolasgourry : le terme lead platform a été utilisé la première fois dans cet article pour parler de la version lead platform de FF7 Part 3 et qui est la PS5 et ta réponse à son comm était juste totalement délirante, Plate-forme Lead PC, etc.
Je voulais juste être sympa en indiquant ce que signifie vraiment le terme Lead Platform, mais apparemment ça vous plaît pas qu'on apporte une correction à une erreur que vous faites, bref next.
C'est pas une question d'être sympa ou pas, mais la façon dont tu utilises le notion de "leader".
Le “lead platform” désigne la machine de référence pour le développement chez Square Enix, alors que moi je parle de la version la mieux optimisée pour chaque type de joueur : PC, 100 % salon, hybride.
Comprendre ça, c’est remettre le débat à sa vraie dimension "philosophique"
La PS5 est utilisée pour la comparaison car c'est simplement la génération actuelle.
Aucun jeu Switch 2 n'aura une qualité d'image similaire en tout point au mode performance de la PS5. Si c'est la cas, cela signifie forcement un travail baclé sur PS5 ou un dèveloppement avec la Switch 2 en lead.
Oui, je comprends, "Lead Platform" est le terme technique officiel et je le respecte totalement.
Ce que je voulais juste souligner, c’est que dans la pratique, pour quelqu’un qui joue en portable, la Switch 2 devient la "version leader" dans le sens de référence, car on ne peut pas vraiment faire ça avec la PS5. De même, hors console 100 % salon, c’est plutôt le PC qui devient la "leader" du marché dans sa catégorie.
On ne parle pas ici de puissance brute ni d’optimisation technique de base, mais de ce qui est le plus adapté selon le contexte du lieu de jeu.
Tout ça est parti de ça "Après la lead platform reste la PS5. Donc osef si la version Switch 2 est à la ramasse".
Sur la première partie, je suis d'accord, mais la seconde n'est pas juste. Les versions PC/XSX/Switch 2 ne sont pas "à la ramasse", car chaque support excelle dans ce qu'il peut proposer. C'est ça la nuance.
Tous les regards sont tournés vers la version Switch 2. Ça prouve une fois de plus que malheureusement, Xbox récupère de plus en plus l'étiquette du troisième constructeur, le dernier de la classe
Sinon très content, je l'avais fait sur ps4 a l'époque, je me le referai en version portable au calme sur ma Switch 2.
Et oui, on le sait depuis le début que ce n' est pas une ps5, mais que la console est capable de faire mieux que la ps4 pro. Pour ma part c'est le principal, si la version RD2 sur Switch 2 est aussi belle que sur ps4 pro, bordel pour moi ça prouvera qu'elle sera capable de faire des choses suffisantes pour le grand public.
Bref, perso je suis content de la machine, elle a un belle avenir devant elle.
