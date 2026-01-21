15'18'' : "It's quite remarkable to see a game of this scale running with such clarity on a handheld machine." / "While it doesn't hit the 60 frames per second of the PS5, the stability of the 30 FPS and the addition of DLSS make this a far superior experience to the original PS4 version." / "DLSS is really the secret sauce here; it allows the Switch 2 to deliver an image that looks much higher than its actual internal resolution would suggest." / "For Nintendo users who have been waiting to play this title, this is a port without major compromises that honors Square Enix's original vision."



Traduction : "Il est assez remarquable de voir un jeu de cette envergure tourner avec une telle clarté sur une machine portable." / "Bien qu'il n'atteigne pas les 60 images par seconde de la PS5, la stabilité du 30 FPS et l'apport du DLSS en font une expérience bien supérieure à la version PS4 originale." / "Le DLSS est vraiment la botte secrète ici ; il permet à la Switch 2 de délivrer une image qui semble beaucoup plus haute que sa résolution interne réelle ne le suggère." / "Pour les utilisateurs de Nintendo qui attendaient de jouer à ce titre, c'est un portage sans compromis majeur qui honore la vision originale de Square Enix."

NintendoEverything

-Le travail sur les textures est comparable à la version PS5 et constitue une amélioration par rapport à la version PS4.-Cependant, de nombreux éléments texturés restent proches de ceux de la PS4.-La qualité des ombres et le pop-in des personnages sont similaires à la version PS4.-L’éclairage est proche de celui de la version PS5, à l’exception de certains effets volumétriques affichés en plus basse résolution.-Sur Nintendo Switch 2, Final Fantasy 7 Remake Intergrade tourne en 1080p lorsqu’elle est en mode docké.-La résolution est plus nette et plus propre que sur PS4, et rivalise souvent avec la version PS5 en mode performance.-Le jeu semble utiliser une version allégée de DLSS.-Un problème de dithering peut apparaître sous certaines conditions d’éclairage.-La fréquence d’images en gameplay est stable à 30 FPS, avec de légères baisses lors des transitions de scène.-Les temps de chargement sont nettement améliorés par rapport à la PS4.-En mode portable, la résolution semble tourner autour de 720p, avec un certain Dynamic Resolution Scaling (DRS).-Le rendu est ensuite upscalé à 1080p via DLSS, mais les patterns de dithering sont amplifiés en mode portable.-Les graphismes restent globalement similaires entre les modes docké et portable.