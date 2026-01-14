L'ancien PDG d'Activision, Bobby Kotick, affirme dans un document juridique que les ventes de Call of Duty en 2025 étaient inférieures de 60 % à celles de 2024.
« COD devrait enregistrer des ventes inférieures de plus de 60 % à celles de l'année dernière en raison de la forte concurrence de titres comme Battlefield, ce qui anéantit l'argument désormais caduc de la FTC… concernant le manque de concurrence dans la catégorie des jeux d'action à la première personne. »
A voir ce que cela donnera dans les prochaines années...
https://x.com/charlieINTEL/status/2011264751980958001
le jeu pese 300Go faut arreter et si on ajoute warzone 400Go c'est du grand n'importe quoi
c'est qu'il a raison ...
"Et puis c'est de la faute à la switch si les ventes sont mauvaise, il fallait le sortir dessus "
Les financiers sont passés par là après…
Non c'est une licences , qui ne plaît plus , et les Kévin boutonneux sont sur smartphone maintenant.....et les autres on grandi....
Le dernier call of que j'ai acheté, c'était sur ps4.....l'année dernière via le gamepass j'ai essayer. J'ai fait un peu du solo, et principalement du zombie....0 partie en multi......
Bref la communauté m'a fait fuir.
T'es systématiquement à côté de la plaque.