profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 585
visites since opening : 1241104
ouroboros4 > blog
Call of Duty : des chiffres de ventes inférieures de 60% en 2025 par rapport à 2024 ?
L'ancien PDG d'Activision, Bobby Kotick, affirme dans un document juridique que les ventes de Call of Duty en 2025 étaient inférieures de 60 % à celles de 2024.

« COD devrait enregistrer des ventes inférieures de plus de 60 % à celles de l'année dernière en raison de la forte concurrence de titres comme Battlefield, ce qui anéantit l'argument désormais caduc de la FTC… concernant le manque de concurrence dans la catégorie des jeux d'action à la première personne. »


A voir ce que cela donnera dans les prochaines années...

https://x.com/charlieINTEL/status/2011264751980958001
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/14/2026 at 02:39 PM by ouroboros4
    comments (14)
    skuldleif posted the 01/14/2026 at 02:43 PM
    j'aime bien le zombie en mode survie de temps en temps , cela dit
    le jeu pese 300Go faut arreter et si on ajoute warzone 400Go c'est du grand n'importe quoi
    romgamer6859 posted the 01/14/2026 at 02:44 PM
    Ils ont ce qu'ils méritent.
    tyler33 posted the 01/14/2026 at 02:45 PM
    sa présence dans le gamepass a du aussi bien jouer non?
    zekk posted the 01/14/2026 at 02:57 PM
    Mettre ça sur le dos de Battlefield me parait un peu facile
    tyler33 posted the 01/14/2026 at 03:02 PM
    zekk yep, gamepass, le jeu est pas bon et puis bon, warzone en soit est le plus gros concurrent du Call of annuel
    kikoo31 posted the 01/14/2026 at 03:08 PM
    si ça vient du mec le plus innocent de la terre notre saint Bobby Kotick
    c'est qu'il a raison ...
    maxx posted the 01/14/2026 at 03:30 PM
    Peu de temps avant sa sortie on apprenait que le leadership d'Activision n'avait pas peur de BF parce que COD est "Too big too fail"... Bref, cette année c'est pas une réussite COD c'est tout.
    kidicarus posted the 01/14/2026 at 03:45 PM
    En étant dans le gamepass, il faut comprendre qu'il y aura moins de vente sur pc et xbox, donc il ne reste que le marché de la ps5. Et c'est là qu'on devrait regarder pour analyser la véritable baisse des ventes.

    "Et puis c'est de la faute à la switch si les ventes sont mauvaise, il fallait le sortir dessus "
    jenicris posted the 01/14/2026 at 03:50 PM
    Logique
    darksector posted the 01/14/2026 at 05:31 PM
    À l'époque où Spencer avait encore la main, il avait dit que ça en était fini des sorties annuelles et qu’ils prendraient leur temps pour sortir un cod…

    Les financiers sont passés par là après…
    walterwhite posted the 01/14/2026 at 07:53 PM
    Microsoft a eu le nez creux pour le rachat d’ABK, avant ça, COD explosait tout, aujourd’hui la pente est abrupte.
    cyr posted the 01/15/2026 at 06:03 AM
    walterwhite ouais enfin les ventes de call of n'etais plus les même avant la rachats.

    Non c'est une licences , qui ne plaît plus , et les Kévin boutonneux sont sur smartphone maintenant.....et les autres on grandi....

    Le dernier call of que j'ai acheté, c'était sur ps4.....l'année dernière via le gamepass j'ai essayer. J'ai fait un peu du solo, et principalement du zombie....0 partie en multi......
    cyr posted the 01/15/2026 at 06:05 AM
    Toute façon je joue plus en multi...les derniers call off avec les double saut etc. Le lag en ligne, les campeurs. Ceux qui joue pas vraiment......

    Bref la communauté m'a fait fuir.
    walterwhite posted the 01/15/2026 at 12:49 PM
    cyr Qu'est-ce que tu baragouines, regarde les ventes de COLD WAR, MW1,2 et COLD WAR.

    T'es systématiquement à côté de la plaque.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo