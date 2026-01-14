L'ancien PDG d'Activision, Bobby Kotick, affirme dans un document juridique que les ventes de Call of Duty en 2025 étaient inférieures de 60 % à celles de 2024.« COD devrait enregistrer des ventes inférieures de plus de 60 % à celles de l'année dernière en raison de la forte concurrence de titres comme Battlefield, ce qui anéantit l'argument désormais caduc de la FTC… concernant le manque de concurrence dans la catégorie des jeux d'action à la première personne. »A voir ce que cela donnera dans les prochaines années...