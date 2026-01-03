Je regarde de temps en temps des video de réparation ou tentative de réparation de consoles, cartouche de jeux.....
Mais cette vidéo là....perso 100 dollard pour une consoles HS en pièce détachées, je trouve ça bien chère.
A la limite pour récupérer certaines pièces, comme la coque ou le ventilo pourquoi pas, mais pour le reste, déchetterie
https://youtu.be/a7_I3jthHsw?si=TYxkeoDi93pn9Qy5
posted the 01/03/2026 at 04:33 PM by cyr
C'est des gens qui demonte leurs consoles pour les nettoyer et qui demonte trop loin car ils n'ont pas les connaissances pour faire ca et nique tout.
Les vrais fuites de metal liquide sans avoir bidouiller sa console sont tres peu frequentes.