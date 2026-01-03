profile
cyr > blog
les joie du métal liquide
Je regarde de temps en temps des video de réparation ou tentative de réparation de consoles, cartouche de jeux.....
Mais cette vidéo là....perso 100 dollard pour une consoles HS en pièce détachées, je trouve ça bien chère.
A la limite pour récupérer certaines pièces, comme la coque ou le ventilo pourquoi pas, mais pour le reste, déchetterie

https://youtu.be/a7_I3jthHsw?si=TYxkeoDi93pn9Qy5
    posted the 01/03/2026 at 04:33 PM by cyr
    comments (8)
    suzukube posted the 01/03/2026 at 04:41 PM
    On reparle encore de cette histoire de Metal Liquid ? Ma PS5 Pro est verticale xD !
    senseisama posted the 01/03/2026 at 04:56 PM
    Oh le troll purééééé
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 05:32 PM
    senseisama tu a supprimé ton article ?
    cyr posted the 01/03/2026 at 05:55 PM
    ducknsexe oui
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 05:57 PM
    cyr Bon reflexe, il c'est rendu compte de son troll !
    marcelpatulacci posted the 01/03/2026 at 06:09 PM
    la PS5 debout provoque vraiment ça ?
    senseisama posted the 01/03/2026 at 06:10 PM
    ducknsexe ouais. Trop de rageux.
    ghouledheleter posted the 01/03/2026 at 07:46 PM
    marcelpatulacci non du tiut c'est faux.
    C'est des gens qui demonte leurs consoles pour les nettoyer et qui demonte trop loin car ils n'ont pas les connaissances pour faire ca et nique tout.
    Les vrais fuites de metal liquide sans avoir bidouiller sa console sont tres peu frequentes.
