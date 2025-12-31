profile
Quel studio vous faisait rêver avant, mais plus aujourd’hui ?
Il y a des studios qui, à une époque, faisaient acheter une console ou précommander les yeux fermés… et qui aujourd’hui laissent plutôt indifférent, voire méfiant.

Quelques exemples qui reviennent souvent :

Blizzard : de Warcraft III à Diablo II, c’était une référence absolue. Aujourd’hui, entre Diablo IV tiède, Overwatch 2 et les polémiques internes, la magie a clairement disparu.

BioWare : Baldur’s Gate, Mass Effect, Dragon Age Origins… puis Anthem et des projets en errance. Difficile de reconnaître le studio d’avant.

Ubisoft : capable de sortir des Prince of Persia, Splinter Cell ou Rayman mémorables, mais aujourd’hui englué dans la formule open world et les jeux-service.

Konami : autrefois synonyme de Metal Gear, Silent Hill, Castlevania… désormais surtout connu pour les pachinkos et des retours très timides.

Square Enix (pour certains) : toujours talentueux, mais avec une production jugée plus inégale et très orientée remakes / AAA calibrés.

À l’inverse, certains studios ont réussi à garder (ou retrouver) leur aura avec le temps.

    posted the 12/31/2025 at 09:52 AM by julie54
    comments (49)
    gamerdome posted the 12/31/2025 at 10:03 AM
    Nintendo, de la NES à la Gamecube.
    vyse posted the 12/31/2025 at 10:07 AM
    Nintendo, Rare,rétro studio, naughty dog ..bref des que les têtes pensantes se cassent
    ouroboros4 posted the 12/31/2025 at 10:08 AM
    Nintendo et SE.
    Ok SE fait encore de bon jeux mais ça devient rare.
    shirou posted the 12/31/2025 at 10:10 AM
    Blizzard, SE
    l3andr3 posted the 12/31/2025 at 10:14 AM
    SE
    jenicris posted the 12/31/2025 at 10:20 AM
    Nintendo a mon avis. J'aime beaucoup leurs jeux mais ils font quasi plus de jeux aussi marquant qu'autrefois

    Blizzard également
    zekk posted the 12/31/2025 at 10:20 AM
    Malgré le très bon SMTV Atlus
    jenicris posted the 12/31/2025 at 10:22 AM
    zekk c'est vrai que Atlus qu'elle déception ces derniers temps. Metaphor en tête
    shinz0 posted the 12/31/2025 at 10:22 AM
    SE depuis très longtemps
    Malgré quelques bons jeux
    51love posted the 12/31/2025 at 10:23 AM
    La plupart.

    Vu les temps de production de chaque jeu, la baisse de la prise de risque global, les deceptions, il y a très peu de studios qui arrivent vraiment à impressionner encore de nos jours.

    Je prends les bons jeux au cas par cas, les studios derrières, les constructeurs, je m'en contre fous.

    Parmis ceux qui ont le plus chuté effectivement dans mon estime depuis longtemps Konami, SquareEnix, d'accord avec ta liste. Je rajouterai Rareware.

    Plus récemment, les studios PlayStation qui enchaînent majoritairement des projets popcorns grands public sans grande saveur et/ou des GaaS morts nés.

    Les constructeurs sont pas en grandes formes, entre un Nintendo qui est en mode easy money depuis la Wii quasi systématique (les jeux sont rarement mieux que sympathique), et Microsoft qui en dehors de Forza Horizon est un fantôme.
    zekk posted the 12/31/2025 at 10:25 AM
    jenicris et Au delà de ça, hors Vanillawavre, Depuis longtemps, ils ne prennent quasiment plus aucun risque... leurs jeux suivent toujours les même schémas et se répètent, j'ai déjà eu + de mal avec persona 5 qu'avec ses prédécesseurs, mais Metafor ça été la goute d'eau.

    Certains se font fort critiquer, mais pour autant, ils prennent des risques et essayent des choses
    chreasy97 posted the 12/31/2025 at 10:28 AM
    Clairement Square-enix et Ubisoft, les deux ont ruinés leurs jeux à cause du programme DEI.

    Mais Square (ou plutôt tout le Japon) l'a compris et actuellement fait le ménage du coté des USA et londres.
    jenicris posted the 12/31/2025 at 10:29 AM
    zekk clairement, c'est depuis quand leur dernier grand jeu déjà ? Persona 5 et et ça remonte.

    Y a SMTV mais bon on en parle moins.
    C'est pas comme a l'époque ou ils enchaînaient les hits.

    Rare aussi ne sont plus que l'ombre de eux même.
    Konami commence a revenir mais pendant des années juste après MGSV ils avaient plus que le nom.
    blackninja posted the 12/31/2025 at 10:29 AM
    Rare
    pouchka posted the 12/31/2025 at 10:35 AM
    SE, douche froide.
    momotaros posted the 12/31/2025 at 10:39 AM
    Square Enix, comme beaucoup, j'ai découvert les RPG dans les années 90 avec leurs jeux, aujourd'hui je joue quasiment qu'à leurs remaster/remake.
    derno posted the 12/31/2025 at 10:45 AM
    rare...c'est vraiment eux la plus grosse descente que j'ai vécu, c'étaient les rois du monde et aujourd'hui c'est à peine s'il existent au point qu'on pourraient les croirent fermés.
    kikoo31 posted the 12/31/2025 at 10:46 AM
    Sega
    Game Freak


    chreasy97 Game Freak aussi a eu droit à son DEI
    aeris504 posted the 12/31/2025 at 10:48 AM
    Squaresoft

    J’inclus pas Enix
    adamjensen posted the 12/31/2025 at 10:51 AM
    En ce qui concerne aujourd'hui, et non le passé :

    - Capcom vaut encore le coup. (Resident Evil, Onimusha, et Nouvelles Licenses)
    - Sega aussi. (Like a Dragon/Yakuza, Persona/Shin Megami Tensei, Metaphor, et Nouvelles licenses)
    - Konami (pas pour l'instant, j'attends encore de voir.)
    - Square Enix vaut encore le coup pour (Les Nier et les Remakes de FF7)
    - Ubisoft ne vaut plus rien depuis des temps oubliées.
    - Bioware, le Vrai, est mort depuis longtemps et ne vaut plus rien non plus aujourd'hui.
    - Obsidian, pareil.
    - Blizzard, rien à foutre.
    - CD Prodjekt, ca sens mauvais pour la suite.
    - Naugthy Dog, ne vaut plus rien et est devenu un studio merdique après The Last Of Us 1.
    - Remedy, une sorte de blague, avec un potentiel gâché.
    - Santa Monica, ne vaut plus rien depuis que la première trilogie des God Of War est fini.
    - Kojima Production, de la merde. Rien de bon n'a été fait après MGS 4.

    Après, il y en a encore d'autres, des bons et des mauvais, mais on va dire que là, ca suffira.
    choroq posted the 12/31/2025 at 10:55 AM
    Square enix, pour sure.
    Konami, dans ma jeunesse top 3 (contra, goemon, metal gear, etc...).
    Naughty dogs, après les jaks.

    Bon les gouts et les couleurs.
    kidicarus posted the 12/31/2025 at 11:03 AM
    Konami dans son ensemble que j'ai connu au temps de la NES, après la snes je les trouvais moins percutant à chaque génération mais sortait quand même des titres qui sortaient du lot chaque génération, mais même ça a disparu.

    Depuis son retour au game au début de la switch, je trouve qu'il revient à petit pas bien assuré.
    jf17 posted the 12/31/2025 at 11:03 AM
    Square enix
    Konami pour MGS
    Et surtout cybeconnect2
    guiguif posted the 12/31/2025 at 11:04 AM
    Nintendo
    pcverso posted the 12/31/2025 at 11:08 AM
    Square enix , sony et bethesda
    rbz posted the 12/31/2025 at 11:13 AM
    nintendo
    malroth posted the 12/31/2025 at 11:15 AM
    Nintendo aussi. malheureusement le succes de certaines bouzes comme les derniers pokemon ou autre les ont pousser à continuer à faire de la bouze tant que ça se vends chez les casuals.
    shambala93 posted the 12/31/2025 at 11:20 AM
    Bioware mais en réalité ça ne veut rien dire.

    Les devs qui nous ont fait rêver y’a 10/15/30 ans ne sont certainement plus dans ces dits studios.
    jenicris posted the 12/31/2025 at 11:21 AM
    Avant on sortait un Mario 64, les Galaxy, même Odyssey...et maintenant Bananza
    J'espère que le prochain Mario relèvera le niveau.
    taiko posted the 12/31/2025 at 11:36 AM
    Je crois que Bungie n'a pas été cité dans les commentaires.

    Il y en a tellement...
    kakazu posted the 12/31/2025 at 11:48 AM
    Crytek. Depuis crysis 1 c'est le vide sidéral
    judebox posted the 12/31/2025 at 11:52 AM
    Blizzard et Ubisoft en tête.
    Ensuite Nintendo cet année et Bethesda ces dernières années.
    neptonic posted the 12/31/2025 at 11:56 AM
    Nintendo: la définition de la facilité $$$ et du manque cruel d'ambition
    Bioware: lol ?
    akinen posted the 12/31/2025 at 11:58 AM
    Square enix et blizzard.

    J’attends plus rien de bon chez eux
    natedrake posted the 12/31/2025 at 12:04 PM
    Level-5. Qu'ils nous ressortent des Dark Cloud/Chronicles/Rogue Galaxy, comme au temps de la PS2.
    marchand2sable posted the 12/31/2025 at 12:08 PM
    KONAMI Ils font plus rien en interne ou presque...

    KOJIMA PRODUCTIONS Perso, hype -5000 pour la licence Death Stranding. Passer de MGS à ça quel désastre…

    FROM SOFTWARE Toujours le même style de jeu qui tourne en boucle, alors qu’on attend un retour de Tenchu ou un Sekiro 2 (l’histoire n’est clairement pas finie a la fin 4). Pire encore, on a maintenant du multi à la Nightreign, ou le jeu exclusif Nintendo Switch 2 dont j’ai déjà oublié le nom...
    natedrake posted the 12/31/2025 at 12:16 PM
    jamrock Comme c'est étonnant.
    jamrock posted the 12/31/2025 at 12:16 PM
    Sony et Square Enix.
    jenicris posted the 12/31/2025 at 12:17 PM
    marchand2sable c'est vrai que les souls ça commence a devenir lourdingue
    churos45 posted the 12/31/2025 at 12:23 PM
    Ubisoft, Naughty Dog, Santa Monica Studio
    aeris504 posted the 12/31/2025 at 12:23 PM
    marchand2sable Fromsoft a sorti un Armored Core en 2023 hein
    zekk posted the 12/31/2025 at 12:25 PM
    aeris504 wouaaaah un jeu pas soul sur une dizaine d'année trooop bien
    spazer posted the 12/31/2025 at 12:28 PM
    Konami, à l'époque de La Snes, juste le meilleur studio au monde dans les années 90.
    aeris504 posted the 12/31/2025 at 12:30 PM
    2015 : Monster Hunter Diary
    2018 : Déraciné (jeu VR)
    2019 : Sekiro
    2023 : Armored Core

    Dire que Fromsoft fait que des souls like c’est avoir la memoire selective
    hyoga57 posted the 12/31/2025 at 12:35 PM
    aeris504 Tu oublies tout le spam sur les Souls depuis une quinzaine d’années comme l’a dit Zekk.
    hyoga57 posted the 12/31/2025 at 12:37 PM
    Sinon, Microsoft et Nintendo de mon côté qui déçoivent non stop.

    En tiers, Atlus et Bandai Namco qui enchaînent les fails.
    marchand2sable posted the 12/31/2025 at 12:38 PM
    aeris504

    Les 3/4 de leurs sorties sont des Souls-like il faut être franc. On retrouve même des codes des Souls-like dans Sekiro et Armored Core, malgré le fait que ce ne soient pas des Souls-like. J’aimerais les voir sur un jeu qui casse complètement leurs habitudes, mais de A à Z, et je suis sûr qu’ils peuvent faire un bon truc, voire un excellent truc.

    Mais leur fanbase est horrible je m’en rappellerai toujours comment ça a beuglé sur Sekiro injustement parce que ce n’était pas un Souls-like à sa sortie… J’ai l’impression qu’ils sont piégés par leur propre communauté.

    jenicris

    Oui trop c'est trop. Je suis sûr qu’ils peuvent faire d’excellents jeux en cassant complètement les codes des Souls. Je n’achèterai plus aucun jeu de leur part si c’est un Souls-like, même si Sony sort un Bloodborne 2 par je ne sais quel miracle.
    zekk posted the 12/31/2025 at 12:47 PM
    marchand2sable

    Mais leur fanbase est horrible


    La preuve en est le premier commentaire pour remettre en question l'avis d'un autre, c’est le sien et comme par hasard concernant ce studio
    icebergbrulant posted the 12/31/2025 at 12:49 PM
    jamrock Sony te faisait rêver avant ?!
    C’est une révélation choc...
    Ou serait-ce un poisson de décembre ?!

    -Nintendo faisait rêver jusqu’à la Gamecube, après ils sont partis en couille et le "public non exigeant" a suivi comme des petits moutons car c’est trop fun de jouer avec une télécommande ou de jouer dans son lit ou aux chiottes

    -Sony jusqu'à la PS2, après c’est + compliqué

    -Naughty Dog qui faut dodo alors qu’ils ont de l’or dans les mains

    -Square Enix qui n’arrive plus à sortir un Final Fantasy numéroté de qualité optimale depuis le 10
