Il y a des studios qui, à une époque, faisaient acheter une console ou précommander les yeux fermés… et qui aujourd’hui laissent plutôt indifférent, voire méfiant.
Quelques exemples qui reviennent souvent :
Blizzard
: de Warcraft III à Diablo II, c’était une référence absolue. Aujourd’hui, entre Diablo IV tiède, Overwatch 2 et les polémiques internes, la magie a clairement disparu.
BioWare
: Baldur’s Gate, Mass Effect, Dragon Age Origins… puis Anthem et des projets en errance. Difficile de reconnaître le studio d’avant.
Ubisoft
: capable de sortir des Prince of Persia, Splinter Cell ou Rayman mémorables, mais aujourd’hui englué dans la formule open world et les jeux-service.
Konami
: autrefois synonyme de Metal Gear, Silent Hill, Castlevania… désormais surtout connu pour les pachinkos et des retours très timides.
Square Enix
(pour certains) : toujours talentueux, mais avec une production jugée plus inégale et très orientée remakes / AAA calibrés.
À l’inverse, certains studios ont réussi à garder (ou retrouver) leur aura avec le temps.
Ok SE fait encore de bon jeux mais ça devient rare.
Blizzard également
Malgré quelques bons jeux
Vu les temps de production de chaque jeu, la baisse de la prise de risque global, les deceptions, il y a très peu de studios qui arrivent vraiment à impressionner encore de nos jours.
Je prends les bons jeux au cas par cas, les studios derrières, les constructeurs, je m'en contre fous.
Parmis ceux qui ont le plus chuté effectivement dans mon estime depuis longtemps Konami, SquareEnix, d'accord avec ta liste. Je rajouterai Rareware.
Plus récemment, les studios PlayStation qui enchaînent majoritairement des projets popcorns grands public sans grande saveur et/ou des GaaS morts nés.
Les constructeurs sont pas en grandes formes, entre un Nintendo qui est en mode easy money depuis la Wii quasi systématique (les jeux sont rarement mieux que sympathique), et Microsoft qui en dehors de Forza Horizon est un fantôme.
Certains se font fort critiquer, mais pour autant, ils prennent des risques et essayent des choses
Mais Square (ou plutôt tout le Japon) l'a compris et actuellement fait le ménage du coté des USA et londres.
Y a SMTV mais bon on en parle moins.
C'est pas comme a l'époque ou ils enchaînaient les hits.
Rare aussi ne sont plus que l'ombre de eux même.
Konami commence a revenir mais pendant des années juste après MGSV ils avaient plus que le nom.
Game Freak
chreasy97 Game Freak aussi a eu droit à son DEI
J’inclus pas Enix
- Capcom vaut encore le coup. (Resident Evil, Onimusha, et Nouvelles Licenses)
- Sega aussi. (Like a Dragon/Yakuza, Persona/Shin Megami Tensei, Metaphor, et Nouvelles licenses)
- Konami (pas pour l'instant, j'attends encore de voir.)
- Square Enix vaut encore le coup pour (Les Nier et les Remakes de FF7)
- Ubisoft ne vaut plus rien depuis des temps oubliées.
- Bioware, le Vrai, est mort depuis longtemps et ne vaut plus rien non plus aujourd'hui.
- Obsidian, pareil.
- Blizzard, rien à foutre.
- CD Prodjekt, ca sens mauvais pour la suite.
- Naugthy Dog, ne vaut plus rien et est devenu un studio merdique après The Last Of Us 1.
- Remedy, une sorte de blague, avec un potentiel gâché.
- Santa Monica, ne vaut plus rien depuis que la première trilogie des God Of War est fini.
- Kojima Production, de la merde. Rien de bon n'a été fait après MGS 4.
Après, il y en a encore d'autres, des bons et des mauvais, mais on va dire que là, ca suffira.
Konami, dans ma jeunesse top 3 (contra, goemon, metal gear, etc...).
Naughty dogs, après les jaks.
Bon les gouts et les couleurs.
Depuis son retour au game au début de la switch, je trouve qu'il revient à petit pas bien assuré.
Konami pour MGS
Et surtout cybeconnect2
Les devs qui nous ont fait rêver y’a 10/15/30 ans ne sont certainement plus dans ces dits studios.
J'espère que le prochain Mario relèvera le niveau.
Il y en a tellement...
Ensuite Nintendo cet année et Bethesda ces dernières années.
Bioware: lol ?
J’attends plus rien de bon chez eux
KOJIMA PRODUCTIONS Perso, hype -5000 pour la licence Death Stranding. Passer de MGS à ça quel désastre…
FROM SOFTWARE Toujours le même style de jeu qui tourne en boucle, alors qu’on attend un retour de Tenchu ou un Sekiro 2 (l’histoire n’est clairement pas finie a la fin 4). Pire encore, on a maintenant du multi à la Nightreign, ou le jeu exclusif Nintendo Switch 2 dont j’ai déjà oublié le nom...
2018 : Déraciné (jeu VR)
2019 : Sekiro
2023 : Armored Core
Dire que Fromsoft fait que des souls like c’est avoir la memoire selective
En tiers, Atlus et Bandai Namco qui enchaînent les fails.
Les 3/4 de leurs sorties sont des Souls-like il faut être franc. On retrouve même des codes des Souls-like dans Sekiro et Armored Core, malgré le fait que ce ne soient pas des Souls-like. J’aimerais les voir sur un jeu qui casse complètement leurs habitudes, mais de A à Z, et je suis sûr qu’ils peuvent faire un bon truc, voire un excellent truc.
Mais leur fanbase est horrible je m’en rappellerai toujours comment ça a beuglé sur Sekiro injustement parce que ce n’était pas un Souls-like à sa sortie… J’ai l’impression qu’ils sont piégés par leur propre communauté.
jenicris
Oui trop c'est trop. Je suis sûr qu’ils peuvent faire d’excellents jeux en cassant complètement les codes des Souls. Je n’achèterai plus aucun jeu de leur part si c’est un Souls-like, même si Sony sort un Bloodborne 2 par je ne sais quel miracle.
Mais leur fanbase est horrible
La preuve en est le premier commentaire pour remettre en question l'avis d'un autre, c’est le sien et comme par hasard concernant ce studio
C’est une révélation choc...
Ou serait-ce un poisson de décembre ?!
-Nintendo faisait rêver jusqu’à la Gamecube, après ils sont partis en couille et le "public non exigeant" a suivi comme des petits moutons car c’est trop fun de jouer avec une télécommande ou de jouer dans son lit ou aux chiottes
-Sony jusqu'à la PS2, après c’est + compliqué
-Naughty Dog qui faut dodo alors qu’ils ont de l’or dans les mains
-Square Enix qui n’arrive plus à sortir un Final Fantasy numéroté de qualité optimale depuis le 10