Il y a des studios qui, à une époque, faisaient acheter une console ou précommander les yeux fermés… et qui aujourd’hui laissent plutôt indifférent, voire méfiant.Quelques exemples qui reviennent souvent :: de Warcraft III à Diablo II, c’était une référence absolue. Aujourd’hui, entre Diablo IV tiède, Overwatch 2 et les polémiques internes, la magie a clairement disparu.: Baldur’s Gate, Mass Effect, Dragon Age Origins… puis Anthem et des projets en errance. Difficile de reconnaître le studio d’avant.: capable de sortir des Prince of Persia, Splinter Cell ou Rayman mémorables, mais aujourd’hui englué dans la formule open world et les jeux-service.: autrefois synonyme de Metal Gear, Silent Hill, Castlevania… désormais surtout connu pour les pachinkos et des retours très timides.(pour certains) : toujours talentueux, mais avec une production jugée plus inégale et très orientée remakes / AAA calibrés.À l’inverse, certains studios ont réussi à garder (ou retrouver) leur aura avec le temps.