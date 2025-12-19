accueil
279
Solde Steam
Les soldes d'hiver sont là!
Qu'avez vous acheté en cette fin d'année avec votre 13ème mois?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/19/2025 at 10:51 PM by skk
skk
comments (
15
)
5120x2880
posted
the 12/19/2025 at 10:59 PM
J'ai acheté 100% Orange Juice pour le moment, c'est tout.
skk
posted
the 12/19/2025 at 11:02 PM
Perso j'ai pris rift of the necrodancer, AC unity et Tainted Grall.
5120x2880
Ca va, tu auras encore de quoi offrir des cadeaux à Noel du coup
5120x2880
posted
the 12/19/2025 at 11:29 PM
skk
Je connais d'autres jeux de la licence, traduction française, 10 000 avis positifs, gratos, même si c'est pas mon style, j'ai pris.
kakazu
posted
the 12/19/2025 at 11:34 PM
Le remake de dead space a 10 euros
shanks
posted
the 12/20/2025 at 12:53 AM
The Witcher 3 à 2,99€, c'est quand même une sacré offre même malgré l'âge
pcverso
posted
the 12/20/2025 at 03:47 AM
Je me suis pris ace combat 7, splinter cell chaos théorie pour la sd et outher world 2 pour mon pc fixe
madmovies
posted
the 12/20/2025 at 07:04 AM
J'ai donné 5 euros à GOG
nyseko
posted
the 12/20/2025 at 07:29 AM
Je n'ai pas de 13ième mois et je n'ai acheté qu'un jeu sur Nintendo Switch en solde et sinon pour le PC je me contente des jeux offerts par EGS
malroth
posted
the 12/20/2025 at 09:32 AM
Ya atomic hearts gold edition (jeu + les 4 dlc) à 22€
Vous avez un avis sur le jeu ? (Le 4eme dlc sort bientot apparament)
pcverso
posted
the 12/20/2025 at 11:14 AM
malroth
perso jai adoré ca fait très bioshoc avec de bonne énigme et des combat fun en intérieur par contre dans le mon ouvert la discrétion est conseillé.
malroth
posted
the 12/20/2025 at 11:43 AM
pcverso
c'est ce que j'ai lu, mais du coup si tu ne combat pas en mode ouvert, comment t'obtiens des ressources pour ameliorer le perso ?
ou alors c'est dans les donjons (missions) que ça se fait ?
parceque pas fan du systeme des monstres qui pop à l'infini en monde ouvert si on attaque
pcverso
posted
the 12/20/2025 at 12:12 PM
malroth
disons que le jeu comporte des caméra en monde ouvert et que c'est elle le vrai souci et les abeille de réparation mais tu peux aussi les détruire pour ne pas qu'elle répare. Le monde ouvert n'est pas chiant il demande juste de réfléchir et pas fonce sur son objectif bêtement
pcverso
posted
the 12/20/2025 at 12:22 PM
malroth
est le monde ouvert doit être explorer il a trop de petit truc a découvrir dedans
malroth
posted
the 12/20/2025 at 06:20 PM
pcverso
merci pour le retour, je vais le prendre du coup mais je le commencerai que quand le 4eme dlc sortira, comme ça je fais tout d'un coup sans m'arreter ^^
thauvinho
posted
the 12/20/2025 at 09:56 PM
Des petits jeux pour jouer en portable, Dispatch, Bramble, Doki Doki lc+, Escape from Duckov, Road 96, Seasons after fall.
Et pour les plus gros jeux, God of war Ragnarok, Avowed, Outer World 2.
J'ai de quoi faire
