Rob Reiner est décédé

(1947 - 2025 / 78 ans)

C'était le réalisateur de :



Nomination : Oscar du meilleur film en 1993 pour Des hommes d'honneur.

    posted the 12/16/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    bladagun posted the 12/16/2025 at 01:05 PM
    Juste avant noel...RIP, j'espère que papa noël décollera quand meme avec un en moins.
    noishe posted the 12/16/2025 at 01:11 PM
    Il a été assassiné avec sa femme Michelle Singer. Ils ont été poignardés à mort. Le principal suspect est leur fils de 32 ans, Nick Reiner. C'est une situation absolument terrible. Qu'ils reposent en paix.
    azerty posted the 12/16/2025 at 01:11 PM
    Sa femme et lui, peut être par leur fils...
    potion2swag posted the 12/16/2025 at 01:16 PM
    Ca aurait été une bonne occasion pour Trump de la fermer d'ailleurs.
    micheljackson posted the 12/16/2025 at 01:27 PM
    Il n'est pas que "décédé", il vient d'être assassiné par son fils.
    Pus oublier Spinal Tap... franchement...
    marcelpatulacci posted the 12/16/2025 at 01:31 PM
    RIP lui et sa femme.

    Le fils est le seul suspect pour l'instant.

    Cette merde sur pattes de Trump a confirmé que ce dernier avait vraiment de la diarrhée a la place du sang. Aucun respect, limite il se marre de la mort du couple pour lâché a la fin un sobre "mais bon qu'ils reposent en paix quoi, ch'ui obligé de le dire car ch'ui président". Faut plus étre surpris par ce con, mais pour cette tragédie on pouvait espéré qu'il ferme sa gueule.
    zephon posted the 12/16/2025 at 01:31 PM
    micheljackson et spinal tap 2
    zephon posted the 12/16/2025 at 01:35 PM
    marcelpatulacci ils pouvaient pas se blairer dans la vie ni dans la mort apparemment
    nicolasgourry posted the 12/16/2025 at 01:41 PM
    zephon
    "Don Bacon, un élu républicain qui ne se présentera pas à sa réélection en 2026, a déclaré à CNN s'attendre "à entendre quelque chose comme ça de la part d'un mec bourré dans un bar, pas du président des Etats-Unis".
    https://www.franceinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/les-propos-de-donald-trump-sur-le-cineaste-assassine-rob-reiner-indignent-jusque-dans-son-camp_7681363.html
    zephon posted the 12/16/2025 at 01:42 PM
    nicolasgourry la sacro sainte "liberté d'expression" thisiz amerika
