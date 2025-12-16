accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."

nicolasgourry
nicolasgourry
Rob Reiner est décédé
(1947 - 2025 / 78 ans)
C'était le réalisateur de :
Nomination : Oscar du meilleur film en 1993 pour Des hommes d'honneur.
Le monde
posted the 12/16/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments (10)
10
)
bladagun
posted
the 12/16/2025 at 01:05 PM
Juste avant noel...RIP, j'espère que papa noël décollera quand meme avec un en moins.
noishe
posted
the 12/16/2025 at 01:11 PM
Il a été assassiné avec sa femme Michelle Singer. Ils ont été poignardés à mort. Le principal suspect est leur fils de 32 ans, Nick Reiner. C'est une situation absolument terrible. Qu'ils reposent en paix.
azerty
posted
the 12/16/2025 at 01:11 PM
Sa femme et lui, peut être par leur fils...
potion2swag
posted
the 12/16/2025 at 01:16 PM
Ca aurait été une bonne occasion pour Trump de la fermer d'ailleurs.
micheljackson
posted
the 12/16/2025 at 01:27 PM
Il n'est pas que "décédé", il vient d'être assassiné par son fils.
Pus oublier Spinal Tap... franchement...
marcelpatulacci
posted
the 12/16/2025 at 01:31 PM
RIP lui et sa femme.
Le fils est le seul suspect pour l'instant.
Cette merde sur pattes de Trump a confirmé que ce dernier avait vraiment de la diarrhée a la place du sang. Aucun respect, limite il se marre de la mort du couple pour lâché a la fin un sobre "mais bon qu'ils reposent en paix quoi, ch'ui obligé de le dire car ch'ui président". Faut plus étre surpris par ce con, mais pour cette tragédie on pouvait espéré qu'il ferme sa gueule.
zephon
posted
the 12/16/2025 at 01:31 PM
micheljackson
et spinal tap 2
zephon
posted
the 12/16/2025 at 01:35 PM
marcelpatulacci
ils pouvaient pas se blairer dans la vie ni dans la mort apparemment
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 01:41 PM
zephon
"Don Bacon, un élu républicain qui ne se présentera pas à sa réélection en 2026, a déclaré à CNN s'attendre "à entendre quelque chose comme ça de la part d'un mec bourré dans un bar, pas du président des Etats-Unis".
https://www.franceinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/les-propos-de-donald-trump-sur-le-cineaste-assassine-rob-reiner-indignent-jusque-dans-son-camp_7681363.html
zephon
posted
the 12/16/2025 at 01:42 PM
nicolasgourry
la sacro sainte "liberté d'expression" thisiz amerika
citer un membre
