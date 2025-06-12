profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2
guiguif
guiguif
guiguif > blog
all
Metroid Prime 4: Attention à votre sauvegarde...


Attention, faites une copie de votre sauvegarde sur un autre slot et ne sauvegardez surtout pas après le boss de fin si vous ne voulez pas perdre votre sauvegarde.

Car oui en 2025, Retro Studio ont eu la TRÈS BONNE IDÉE de permettre de sauvegarder sa partie après les crédits de fin et que cette sauvegarde... NE SERVE A RIEN à part te locker ta partie et te relancer sur un NG !
Je pensais bêtement pouvoir reprendre ma save avant le combat final pour continuer d'explorer un peu (même si j'ai fait le 100% des objets, me manquait des cristaux) et... non.

Certains diront que c'etait deja le cas avant, j'en avais pas le souvenir (juste fait le premier Prime) et ça reste une idée de merde en 2025.
Le pire c'est que le mode Hard débloqué une fois le jeu terminé est lançable sur un slot vide, donc je ne comprend pas l’intérêt de locker une sauvegarde de jeu fini à part pour faire chier.
    posted the 12/06/2025 at 07:36 PM by guiguif
    comments (17)
    jofe posted the 12/06/2025 at 07:39 PM
    Je suis safe, j'ai pas l'intention de 100% cette daube. Après 4h de jeu je suis déjà à bout tellement le level-design est inexistant.
    burningcrimson posted the 12/06/2025 at 07:40 PM
    Je me demande si certains devs jouent aux jeux vidéos. Incroyable, on dirait que l'on régresse au lieu de s'améliorer.
    jenicris posted the 12/06/2025 at 07:49 PM
    5120x2880 posted the 12/06/2025 at 07:51 PM
    C'est bon, ils ont juste voulu faire une ref à NieR Automata (sauf que rien ne prévient avant pour la copie).
    natedrake posted the 12/06/2025 at 08:13 PM
    Merci pour l'info.
    ducknsexe posted the 12/06/2025 at 08:15 PM
    Je crois que c'était deja le cas sur metroid dread
    forte posted the 12/06/2025 at 08:23 PM
    Ca tombe bien je save toujours sur une autre sauvegarde.
    wickette posted the 12/06/2025 at 08:29 PM
    Le jeu t’a plu ?

    Moi ce que j’ai vu m’a tellement refroidi, surtout le délire avec les cristaux vert du desert (vide)

    Quand le metacritic c’est des 10 partout et quelques 0 en genre ça va etre difficile d’avoir des avis objectifs
    mercure7 posted the 12/06/2025 at 08:33 PM
    jofe Clair que c'est la honte.

    Quand tu penses que Metroid est la série qui a donné naissance aux "metroidvania" avec SotN, et aujourd'hui, on a une vieille daube avec la majeure partie du jeu en mode "tout droit / couloirs", avec une cutscene tous les 3 pas et des npcs de l'enfer régulièrement collés à ton cul . . . Incroyable !

    Y a un peu de backtracking à la fin, mais franchement, qui peut mettre 17/20 (ou pire 10/10 !) à un tel jeu ?

    Tu enlèves le skin Metroid, mais PERSONNE n'y jouerait. . .
    zekk posted the 12/06/2025 at 09:01 PM
    mercure7 jofe ha ouais, le jeu vous a vraiment bien déçu !
    evasnake posted the 12/06/2025 at 09:08 PM
    Les graphismes ne leurs suffisaient, fallait aussi revenir en arrière sur les sauvegardes

    (merci pour l'info du coup, tu m'évites une grosse betise)
    forte posted the 12/06/2025 at 09:13 PM
    Y'a eu le même drama pour Bloodborne ?
    guiguif posted the 12/06/2025 at 09:15 PM
    wickette J'en ferais un article demain, mais ouais j'ai plutôt apprécié même si il se fait atomiser par le premier alors qu'il a 20 ans.
    Et concernant les cristaux vert dans le desert vide: je rappelle que j'ai aimé Forspoken

    forte Dans BB ya un NG+, là ya rien, on te lock ta save sans aucun intérêt.
    forte posted the 12/06/2025 at 09:18 PM
    forte Dans BB si tu save après avoir fini le jeu, tu ne peux plus retourner sur ta partie, quand tu recharges ta save, c'est direct le NG+.
    aozora78 posted the 12/06/2025 at 09:21 PM
    Ajoutons aux critiques au-dessus, que le jeu coute 60 boules pour 10 heures de jeu avec des graphismes mid pour un jeu majoritairement couloir et une pseudo zone open ultra gimmick pour rien... ajoute à ça le gros ventre mou du jeu... j'adore l'ambiance des Metroid et le côté lent avec les musiques mais ça marche déjà quand t'as pas des PNJ qui te collent au cul ou te parles (c'est pas tout le temps mais quand même) et surtout ça marche quand les trucs qui se passent et les puzzles sont intéressants et appant dans l'ambiance.

    Tu retires le nom Metroid et tu remplaces Samus par un random mec en armure et le jeu prendrais bien plus cher dans la gueule.

    forte les Souls de toute façon tu ne vois pas tout dans ta première run et c'est un plaisir de découvrir et redécouvrir les zones avec un build différent (sorts, puissances et armes) en découvrant des PNJ que tu as loupé. Car en plus des trucs que tu as vaincus parfois sur un coup de chance dans ta première run, pas dit que tu y arrives facilement en NG+ et donc tu dois t'améliorer. C'est pas juste un oublie ou une négligence, c'est la philosophie du jeu de t'inviter à explorer et comprendre mieux l'univers du jeu.

    Là c'est quoi l'excuse? Tous les puzzles et les gimmicks de gameplay + les personnages osef tu es obligé de te les retapper en connaissant déjà tous. A moins que tu kiffes scanner tous les objets et ennemis du jeu pour pas grand chose, je ne vois pas l'interet.
    losz posted the 12/06/2025 at 09:26 PM
    aozora78 Il a exactement la même durée de vie que les autres épisodes, je vois pas le soucis, c'est un bon point pour moi.
    guiguif posted the 12/06/2025 at 09:29 PM
    forte Tu t'es quoté...

    Certes, mais ça ne change pas que tu gardes ton persos, ton matos et tes stats, ce qui n'est pas le cas ici vu ou le jeu te supprimes purement et simplement ta save.
