Attention, faites une copie de votre sauvegarde sur un autre slot et ne sauvegardez surtout pas après le boss de fin si vous ne voulez pas perdre votre sauvegarde.
Car oui en 2025, Retro Studio ont eu la TRÈS BONNE IDÉE de permettre de sauvegarder sa partie après les crédits de fin et que cette sauvegarde... NE SERVE A RIEN à part te locker ta partie et te relancer sur un NG !
Je pensais bêtement pouvoir reprendre ma save avant le combat final pour continuer d'explorer un peu (même si j'ai fait le 100% des objets, me manquait des cristaux) et... non.
Certains diront que c'etait deja le cas avant, j'en avais pas le souvenir (juste fait le premier Prime) et ça reste une idée de merde en 2025.
Le pire c'est que le mode Hard débloqué une fois le jeu terminé est lançable sur un slot vide, donc je ne comprend pas l’intérêt de locker une sauvegarde de jeu fini à part pour faire chier.
Moi ce que j’ai vu m’a tellement refroidi, surtout le délire avec les cristaux vert du desert (vide)
Quand le metacritic c’est des 10 partout et quelques 0 en genre ça va etre difficile d’avoir des avis objectifs
Quand tu penses que Metroid est la série qui a donné naissance aux "metroidvania" avec SotN, et aujourd'hui, on a une vieille daube avec la majeure partie du jeu en mode "tout droit / couloirs", avec une cutscene tous les 3 pas et des npcs de l'enfer régulièrement collés à ton cul . . . Incroyable !
Y a un peu de backtracking à la fin, mais franchement, qui peut mettre 17/20 (ou pire 10/10 !) à un tel jeu ?
Tu enlèves le skin Metroid, mais PERSONNE n'y jouerait. . .
(merci pour l'info du coup, tu m'évites une grosse betise)
Et concernant les cristaux vert dans le desert vide: je rappelle que j'ai aimé Forspoken
forte Dans BB ya un NG+, là ya rien, on te lock ta save sans aucun intérêt.
Tu retires le nom Metroid et tu remplaces Samus par un random mec en armure et le jeu prendrais bien plus cher dans la gueule.
forte les Souls de toute façon tu ne vois pas tout dans ta première run et c'est un plaisir de découvrir et redécouvrir les zones avec un build différent (sorts, puissances et armes) en découvrant des PNJ que tu as loupé. Car en plus des trucs que tu as vaincus parfois sur un coup de chance dans ta première run, pas dit que tu y arrives facilement en NG+ et donc tu dois t'améliorer. C'est pas juste un oublie ou une négligence, c'est la philosophie du jeu de t'inviter à explorer et comprendre mieux l'univers du jeu.
Là c'est quoi l'excuse? Tous les puzzles et les gimmicks de gameplay + les personnages osef tu es obligé de te les retapper en connaissant déjà tous. A moins que tu kiffes scanner tous les objets et ennemis du jeu pour pas grand chose, je ne vois pas l'interet.
Certes, mais ça ne change pas que tu gardes ton persos, ton matos et tes stats, ce qui n'est pas le cas ici vu ou le jeu te supprimes purement et simplement ta save.