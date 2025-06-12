Attention, faites une copie de votre sauvegarde sur un autre slot et ne sauvegardez surtout pas après le boss de fin si vous ne voulez pas perdre votre sauvegarde.Car oui en 2025, Retro Studio ont eu la TRÈS BONNE IDÉE de permettre de sauvegarder sa partie après les crédits de fin et que cette sauvegarde... NE SERVE A RIEN à part te locker ta partie et te relancer sur un NG !Je pensais bêtement pouvoir reprendre ma save avant le combat final pour continuer d'explorer un peu (même si j'ai fait le 100% des objets, me manquait des cristaux) et... non.Certains diront que c'etait deja le cas avant, j'en avais pas le souvenir (juste fait le premier Prime) et ça reste une idée de merde en 2025.Le pire c'est que le mode Hard débloqué une fois le jeu terminé est lançable sur un slot vide, donc je ne comprend pas l’intérêt de locker une sauvegarde de jeu fini à part pour faire chier.