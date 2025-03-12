profile
First Press Games => Chained Echoes et action légale
Bonjour à tous,

Ce n'est pas la première fois que le sujet revient sur Gamekyo.
Comme certains d'entre vous, j'ai précommandé Chained Echoes il y a maintenant presque 3 ans.
L'espoir aujourd'hui s'amenuise de recevoir un jour mon précieux sésame et j'avais quelques questions:

- Est-ce que quelqu'un a reçu le jeu Chained Echoes ou un autre jeu de chez eux?
- Est-ce que quelqu'un a déjà intenté une action contre eux?
- Est-ce que quelqu'un a des nouvelles plus récentes de leur part ou de leur situation?

Merci beaucoup à tout le monde.
    posted the 12/03/2025 at 01:22 PM by commandermargulis
    comments (5)
    olex posted the 12/03/2025 at 01:38 PM
    Oui j'ai déjà reçu des jeux de chez eux (deux pour être précis, Ginga Force et Natsuki Chronicles) après 1 an et demi d'achat. Après, ça date de début 2023, et j'avoue ne pas avoir recommandé depuis, car leurs jeux suivants m'intéressaient pas.
    guiguif posted the 12/03/2025 at 01:43 PM
    Je me souviens de ton article, ça fait deja deux ans, le temps passe vite
    kiryukazuma posted the 12/03/2025 at 01:45 PM
    Hello je suis dans le même cas. J'avoue que je sais pas quoi faire ... ils m'ont répondu que ça arrivait ... mais comment les croire
    noishe posted the 12/03/2025 at 01:45 PM
    Seules les versions PS4 sont sorties, fin 2024 (mais bien sûr ils sont loin d'avoir envoyé toutes les copies). First Press Games est basé en Allemagne, j'avais lu y'a quelques mois qu'un allemand avait tenté une procédure judiciaire individuelle contre eux mais qu'il n'avait pour l'instant pas de réponse. Certains jeux se font attendre sur Switch depuis 2019 (il me semble le collector de Psychotic Adventures Origins, y'en a probablement d'autres).


    La news la plus récente concernant Chained Echoes date de juillet, avec des raisons très bancales sur leur retard : changement de partenaire, conditions météorologies non favorables pour l'impression du packaging qui doit respecter un code couleur précis... Oui, oui.
    judebox posted the 12/03/2025 at 02:08 PM
    Si un jour des personnes arrivent à l'avoir celui-là, il va rapporter une blinde à la revente
