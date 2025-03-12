Bonjour à tous,
Ce n'est pas la première fois que le sujet revient sur Gamekyo.
Comme certains d'entre vous, j'ai précommandé Chained Echoes il y a maintenant presque 3 ans.
L'espoir aujourd'hui s'amenuise de recevoir un jour mon précieux sésame et j'avais quelques questions:
- Est-ce que quelqu'un a reçu le jeu Chained Echoes ou un autre jeu de chez eux?
- Est-ce que quelqu'un a déjà intenté une action contre eux?
- Est-ce que quelqu'un a des nouvelles plus récentes de leur part ou de leur situation?
Merci beaucoup à tout le monde.
posted the 12/03/2025 at 01:22 PM by commandermargulis
La news la plus récente concernant Chained Echoes date de juillet, avec des raisons très bancales sur leur retard : changement de partenaire, conditions météorologies non favorables pour l'impression du packaging qui doit respecter un code couleur précis... Oui, oui.