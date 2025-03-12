Bonjour à tous,



Ce n'est pas la première fois que le sujet revient sur Gamekyo.

Comme certains d'entre vous, j'ai précommandé Chained Echoes il y a maintenant presque 3 ans.

L'espoir aujourd'hui s'amenuise de recevoir un jour mon précieux sésame et j'avais quelques questions:



- Est-ce que quelqu'un a reçu le jeu Chained Echoes ou un autre jeu de chez eux?

- Est-ce que quelqu'un a déjà intenté une action contre eux?

- Est-ce que quelqu'un a des nouvelles plus récentes de leur part ou de leur situation?



Merci beaucoup à tout le monde.