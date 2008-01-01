Le 4 novembre, The Binding of Isaac: Repentance+ a été annoncé sur la page Steam du jeu pour une sortie au 1er trimestre 2026 sur NS2.J’étais passé à côté de cette news, qui va permettre aux possesseurs de la dernière console de Nintendo de mettre enfin la main sur ce roguelike légendaire au contenu énormissime.Le jeu sera complet et comprendra le mode multijoueur en ligne jusqu’à quatre joueurs dans l’intégralité des modes disponibles. Une description des items déjà récupérés sera également présente.La précommande est dispo sur le store de Nicalis et, au vu de la cover de la boîte, le jeu entier semble présent sur la cartouche.Le prix 61,95€