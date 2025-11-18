« Je pense que l'industrie s'oriente vers les PC et que les entreprises s'orientent vers l'ouverture plutôt que vers la fermeture », les consoles ne vont pas disparaître, mais le jeu vidéo se déplace vers les PC. a déclaré M. Zelnick à l'émission « Squawk Box » de CNBC. « Mais si vous définissez la console comme un bien matériel et non comme un système, alors le concept d'un jeu très riche auquel vous jouez pendant de nombreuses heures sur un grand écran ne disparaîtra jamais. »