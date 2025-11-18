profile
Strauss Zelnick ( PDG de TakeTwo ) : Les consoles ne vont pas disparaître, mais le jeu vidéo se déplace vers les PC


Le PDG Strauss Zelnick a déclaré lundi que, même si les consoles de jeux ne sont pas appelées à disparaître, l'industrie s'orientera vers les PC au cours de la prochaine décennie.

« Je pense que l'industrie s'oriente vers les PC et que les entreprises s'orientent vers l'ouverture plutôt que vers la fermeture », les consoles ne vont pas disparaître, mais le jeu vidéo se déplace vers les PC. a déclaré M. Zelnick à l'émission « Squawk Box » de CNBC. « Mais si vous définissez la console comme un bien matériel et non comme un système, alors le concept d'un jeu très riche auquel vous jouez pendant de nombreuses heures sur un grand écran ne disparaîtra jamais. »


M. Zelnick a déclaré que la répartition actuelle entre les consoles et les appareils mobiles est à peu près égale sur le marché, mais que les appareils mobiles connaissent une croissance plus rapide que les consoles.

    posted the 11/18/2025 at 08:26 PM by negan
