Dans une déclaration à Kotaku, Nintendo a précisé que la désactivation de Dock (tiers) est involontaire de leur part, et que ce n'était pas le but de cette MAJ
Certains constructeurs ont publié des mises à jour firmware pour corriger le tir, c'est mon cas avec mon câble AOLION qui fonctionne à nouveau après MAJ
Il n'y a que le chargeur de pad PS5 que j'ai pris d'un autre constructeur mais validé par Sony (Nintendo devrait faire la même pour leurs docks)
Car on peut avoir plusieurs TV chez soi donc ca peut etre utile d'avoir des dock supplementaire.
Puis ca peut etre pratique pour un enfant de parents divorcé. Il a un dock chez papa un dock chez maman, donc il a juste a trimballer sa Switch 2 seule de chez l'un a chez l'autre si il veut jouer en mode TV
Nintendo prend toujours soin des enfants avec des parents divorcé pour que leur gosses joue au jeu fantastique de nintendo.
Best ever console hybride et nul par ailleurs