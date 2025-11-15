profile
suzukube
123
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3559
visites since opening : 7180705
suzukube > blog
all
[Switch 2] Blocage de docks tiers : une erreur involontaire, selon Nintendo
Dans une déclaration à Kotaku, Nintendo a précisé que la désactivation de Dock (tiers) est involontaire de leur part, et que ce n'était pas le but de cette MAJ



Certains constructeurs ont publié des mises à jour firmware pour corriger le tir, c'est mon cas avec mon câble AOLION qui fonctionne à nouveau après MAJ
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/nintendo-reagit-a-la-mise-a-jour-de-la-switch-2-qui-bloque-les-docks-tiers/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/15/2025 at 07:19 PM by suzukube
    comments (5)
    battossai posted the 11/15/2025 at 07:25 PM
    Quelque soit la marque je privilégie l'officiel au niveau des périphériques, peut être un peu plus cher mais niveau garantie ça peut éviter des surprises je pense.
    Il n'y a que le chargeur de pad PS5 que j'ai pris d'un autre constructeur mais validé par Sony (Nintendo devrait faire la même pour leurs docks)
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 07:29 PM
    Hum les switch 2 ne sont pas censé etre vendu avec les dock officiels ? Pourquoi acheter un dock tiers ?
    ouroboros4 posted the 11/15/2025 at 07:52 PM
    Oui bien sur
    aeris74 posted the 11/15/2025 at 07:59 PM
    ducknsexe Hum les switch 2 ne sont pas censé etre vendu avec les dock officiels ? Pourquoi acheter un dock tiers ?

    Car on peut avoir plusieurs TV chez soi donc ca peut etre utile d'avoir des dock supplementaire.

    Puis ca peut etre pratique pour un enfant de parents divorcé. Il a un dock chez papa un dock chez maman, donc il a juste a trimballer sa Switch 2 seule de chez l'un a chez l'autre si il veut jouer en mode TV
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 08:03 PM
    aeris74 Tout s explique, la switch 2 a donc était créer pour un multi-usage, multi-dock.
    Nintendo prend toujours soin des enfants avec des parents divorcé pour que leur gosses joue au jeu fantastique de nintendo.

    Best ever console hybride et nul par ailleurs
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo