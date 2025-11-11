accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
279
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
marcus62
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
3
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
saibot
,
asus
dexterr62
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
79
visites since opening :
99451
dexterr62
> blog
Steam Deck OLED 1 To où la future Ayn Odin 3 ?
Quelle machine me conseillez-vous pour jouer aux jeux rétro ? La Steam Deck OLED 1 To où Ayn Odin 3 ?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/11/2025 at 08:27 PM by
dexterr62
comments (
13
)
altendorf
posted
the 11/11/2025 at 08:30 PM
Steam Deck si tu aimes l'écosystème Valve/Steam ou Ayn Odin si tu aimes l'écosystème Android
protos
posted
the 11/11/2025 at 08:58 PM
Steam deck si tu veux plus de versatilité. Sinon achète toi un switch lite pis fais la hacker
hibito
posted
the 11/11/2025 at 09:02 PM
AYN ODIN te permettra d'émuler facilement.
arquion
posted
the 11/11/2025 at 09:10 PM
hibito
pas certain...
liquidus
posted
the 11/11/2025 at 09:14 PM
Le Steam Deck reste une super machine, mais il commence clairement à accuser son âge. Pour l’émulation, c’est parfait, tout tourne sans souci et si tu peux de satisfaire des jeux en 720/800p. Par contre, dès qu’on part sur des jeux récents ou un peu gourmands, on sent vite les limites. A toi de voir selon ce que tu veux en faire.
shambala93
posted
the 11/11/2025 at 09:21 PM
Steam deck c’est top surtout si t’envisages GeForce now.
kakazu
posted
the 11/11/2025 at 09:27 PM
Si c'est que pour du rétro je recommanderai plus une retroid pocket. La 5 était monstrueuse. La G2 a l'air tout aussi bien
pokute
posted
the 11/11/2025 at 09:41 PM
Le steam deck est vraiment parfait pour du retro et de l'émulation, c'est un système vraiment complet et bien fait
hibito
posted
the 11/11/2025 at 10:22 PM
arquion
la version 2 était déjà un monstre pour l'émulation jusqu'à la PS2
nyseko
posted
the 11/12/2025 at 07:42 AM
Tout dépend ou tu veux jouer en retrogaming, pour le Steam Deck, oublis les transports en commun et tout voyage en train et avion, elle est juste trop encombrante.
Ensuite tout dépend de ce que tu veux émuler, si c'est pour de la 8bits et 16bits, on peut trouver mieux pour moins chère, si c'est pour aller jusqu'à la GameCube, il faut aussi se demander à quels jeux tu veux jouer parce qu'il y en a de moins en moins qui n'ont pas eu un remaster ou pseudo remake.
En option à prendre en considération, il y a la Nintendo Switch Lite qui de base à une énorme ludothèque de retro gaming, déjà largement de quoi faire et avec une puce, les possibilités sont encore plus importante.
Mais de toute façon les deux questions importantes restent "
pour jouer où ?
" (ce qui conditionne la taille de la console "portable") et "
pour jouer à quoi ?
" (ce qui conditionne sa puissance).
Mais là entre tes deux choix, il n'y a pas photo, la Ayn Odin 3 est bien plus petite et légère que le Steam Deck, tu pourras facilement toujours l'avoir dans ton sac voir ta poche (de manteau en hivers).
rogeraf
posted
the 11/12/2025 at 09:56 AM
Steam Deck Oled. Prends la version 512 gigas, et une carte mémoire derrière d'1 Tera (ca te reviendra a moins cher). Steam Deck pour leur SAV (européen), Ayn Odin tu vas galérer si tu as un pb ...
Sinon tu peux hack la switch en occasion, elle émule bcp de machines aussi (ca peut te couter moins de 200 euros)
Tiens nous au courant de ta future acquisition
yantacha
posted
the 11/12/2025 at 02:37 PM
Comme on te l'a dit plus haut tout depend de ton usage personnel, si tu veux faire beaucoup de jeu PC et surtout de gros jeux Steam deck oled, si c'est pour des jeux PC 2D avec certains en 3D, des jeux android, l'Ayn odin 3 est tres bien...
Pour l'emulation les deux sont excellentes tu trouveras des tutos sur youtube mais je pense qu'il y en a plus pour android (surtout si tu te debrouilles en anglais tu en as une quantite...). Apres si tu te deplaces souvent l"Odin serait plus pratique de part sa taille qu'un Deck. L'emulation android fait beaucoup de progres et les Wii U, Switch, Ps 3 tournent pas mal (surtout la switch, plus que les 2 autres).
Je te dirais pour te faire un idee plus precise aussi regarde des videos youtube sur l'emulation et l'ecosysteme et les jeux qui t'interesse (pour l'odin 3 (comme elle est pas encore sortie, regarde des videos sur le snapdragon 8 elite).
Apres si l'oled n'est pas le critere majeur de ton achat, tu as aussi la Konkr Pocket fit d' Aya neo tu trouveras pas mal de videos dessus (elle a un snapdragon G3 Gen3 qui est vraiment pas mal) et elle a de tres bonnes perfs sur les emulateurs et jeux, il existe 2 versions la Pocket fit ( G3 Gen3) et la Pocket fit Elite (snapdragon 8 elite).
dexterr62
posted
the 11/12/2025 at 07:07 PM
Merci à tous pour vos contributions, vous m'avez éclairè, je vais prendre la steam
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ensuite tout dépend de ce que tu veux émuler, si c'est pour de la 8bits et 16bits, on peut trouver mieux pour moins chère, si c'est pour aller jusqu'à la GameCube, il faut aussi se demander à quels jeux tu veux jouer parce qu'il y en a de moins en moins qui n'ont pas eu un remaster ou pseudo remake.
En option à prendre en considération, il y a la Nintendo Switch Lite qui de base à une énorme ludothèque de retro gaming, déjà largement de quoi faire et avec une puce, les possibilités sont encore plus importante.
Mais de toute façon les deux questions importantes restent "pour jouer où ?" (ce qui conditionne la taille de la console "portable") et "pour jouer à quoi ?" (ce qui conditionne sa puissance).
Mais là entre tes deux choix, il n'y a pas photo, la Ayn Odin 3 est bien plus petite et légère que le Steam Deck, tu pourras facilement toujours l'avoir dans ton sac voir ta poche (de manteau en hivers).
Sinon tu peux hack la switch en occasion, elle émule bcp de machines aussi (ca peut te couter moins de 200 euros)
Tiens nous au courant de ta future acquisition
Pour l'emulation les deux sont excellentes tu trouveras des tutos sur youtube mais je pense qu'il y en a plus pour android (surtout si tu te debrouilles en anglais tu en as une quantite...). Apres si tu te deplaces souvent l"Odin serait plus pratique de part sa taille qu'un Deck. L'emulation android fait beaucoup de progres et les Wii U, Switch, Ps 3 tournent pas mal (surtout la switch, plus que les 2 autres).
Je te dirais pour te faire un idee plus precise aussi regarde des videos youtube sur l'emulation et l'ecosysteme et les jeux qui t'interesse (pour l'odin 3 (comme elle est pas encore sortie, regarde des videos sur le snapdragon 8 elite).
Apres si l'oled n'est pas le critere majeur de ton achat, tu as aussi la Konkr Pocket fit d' Aya neo tu trouveras pas mal de videos dessus (elle a un snapdragon G3 Gen3 qui est vraiment pas mal) et elle a de tres bonnes perfs sur les emulateurs et jeux, il existe 2 versions la Pocket fit ( G3 Gen3) et la Pocket fit Elite (snapdragon 8 elite).