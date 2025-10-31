profile
shanks
all
Le Mario Kart-like oublié va faire son retour
Jeux Video


Street Racer Collection le 17 novembre.
Réunira les versions Snes, Megadrive, MS-Dos et GB.

Culte à mes yeux mais je sais que c'était de la daube, juste qu'à l'époque, on mangeait ce qu'on avait

Et le monde n'oubliera pas que son mode bonus est juste l'ancêtre de Rocket League

    mithrandir
    posted the 10/31/2025 at 09:44 AM by shanks
    comments (11)
    nicolasgourry posted the 10/31/2025 at 09:46 AM
    A l'époque je trouvais que c'était la meilleur alternative à Mario Kart ^^
    suikoden posted the 10/31/2025 at 09:46 AM
    Oh le premier jeu Saturn que j'ai (pas) eu que mon cousin m'avait pris jusqu'à ce que finalement je demenage et qu'on m'offre...une PS1 (mais du coup j'ai pris Suikoden ♥️ suite a la reprise de Street Racer)

    Quand je pense qu'il pouvait se jouer a 10 de memoire sur Saturn xD
    J'imagine meme pas la taille des ecrans
    skuldleif posted the 10/31/2025 at 09:56 AM
    Un des premiers jeux auquel j'ai jouer de ma vie , la mamie au maroc qui me l'avait pris sur snes avec Aladin starfox street fighter, la PS2 était déjà sortie mais je m'en foutais ( en étais je même conscient? Je ne crois pas )c'était génial
    beyondgood074 posted the 10/31/2025 at 10:12 AM
    Je pensais déjà à Wacky Wheels, mais je suis peut-être trop vieux...
    rogeraf posted the 10/31/2025 at 10:13 AM
    Ca nous rajeunis pas
    J'adorais l'episode Snes en son temps
    mithrandir posted the 10/31/2025 at 10:17 AM
    La vache les souvenirs, je l'ai poncé sur Snes et PS1 !
    taiko posted the 10/31/2025 at 10:20 AM
    Je me souviens que je l'attendais à fond dans les magazines de presse... Et finalement je crois ne jamais y avoir joué...
    hypermario posted the 10/31/2025 at 10:21 AM
    Wow les souvenir, il etait trop bien !

    Il devrait attaaquer Rocket League en proces pour copie
    neetsen posted the 10/31/2025 at 10:24 AM
    J'adorais ce jeu
    bien plus que Mario Kart

    pourvu l'âme soit respectée
    kikoo31 posted the 10/31/2025 at 10:37 AM
    beyondgood074 Wacky wheels putain ce jeu excellent

    j'ai 40 ans ou quoi ??
    dooku posted the 10/31/2025 at 10:44 AM
    La version Saturn de mémoire au top aussi
