Street Racer Collection le 17 novembre.
Réunira les versions Snes, Megadrive, MS-Dos et GB.
Culte à mes yeux mais je sais que c'était de la daube, juste qu'à l'époque, on mangeait ce qu'on avait
Et le monde n'oubliera pas que son mode bonus est juste l'ancêtre de Rocket League
posted the 10/31/2025 at 09:44 AM by shanks
Quand je pense qu'il pouvait se jouer a 10 de memoire sur Saturn xD
J'imagine meme pas la taille des ecrans
J'adorais l'episode Snes en son temps
Il devrait attaaquer Rocket League en proces pour copie
bien plus que Mario Kart
pourvu l'âme soit respectée
j'ai 40 ans ou quoi ??