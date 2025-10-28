profile
Kirby Air Riders
2
Likers
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5962
visites since opening : 10018409
nicolasgourry > blog
all
Masahiro Sakurai a-t-il voulu faire passer un message ?
En Aout 2012, Satoru Iwata, l'ancien président de Nintendo (qui est décédé), avait déclaré à Otaku.

And one thing Nintendo has determined as a company policy, what we are not going to do is create a full game and then say, ‘let's hold this back for DLC.' That's not our plan. We're definitely not doing that. It's an extreme example, but I think there are examples of games where you get that initial purchase — the very core part of the game — and everything else around it is all DLC. However, if you do that I believe customers will have no motivation to go out and buy the retail package to begin with.
Traduction : Et une chose que Nintendo a déterminée comme étant une politique d'entreprise, c'est que nous ne créerons pas un jeu complet pour ensuite le réserver à du contenu téléchargeable. Ce n'est pas notre plan. Nous ne ferons certainement pas cela. C'est un exemple extrême, mais je pense qu'il existe des jeux où l'on achète le jeu de base et où tout le reste est du contenu téléchargeable. Cependant, si vous faites cela, je pense que les clients n'auront aucune motivation pour acheter le produit dans le commerce.
NintendoLife


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masahiro Sakurai, le directeur du jeu Super Smash Bros. Ultimate, avec du DLC en pagaille, à déclaré lors du Nintendo Direct (23/10/2025) consacré à Kirby Air Riders, lors du mot de la fin :


(à 1'28'41'')

"Il y a beaucoup de contenu !...
Pour info : Aucun DLC est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne pévois pas d'en faire une série au long court"
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/28/2025 at 10:25 AM by nicolasgourry
    comments (17)
    zekk posted the 10/28/2025 at 10:30 AM
    Mouais, sauf que Nintendo s'est engouffré dans la brêche et limite + que les deux autres constructeurs...

    Air riders fait plus exemple d'exception pour le coup
    giru posted the 10/28/2025 at 10:45 AM
    Je pense pas que ça soit un "message". C'est juste que ça n'aurait pas spécialement de sens pour Kirby Air Riders... c'est un jeu "one and done" comme on dit. Ils ne vont pas revenir sur le développement dans les mois à venir, Sakurai va simplement passer à un autre projet (Smash j'espère).

    Kirby Air Riders n'existe probablement que parce que Sakurai le veut (j'imagine un deal avec Nintendo qui lui demande un nouveau Smash et lui qui fait valider le feu vert sur Kirby Air Riders dans la foulée). Je pense que Nintendo sont pressés de le voir bosser sur Smash, donc pas de temps pour un DLC Kirby.
    randyofmana posted the 10/28/2025 at 10:46 AM
    zekk C'est ça. En 2012, effectivement, Nintendo était encore dans la position du "on fera jamais de DLC". Puis il y a eu FE Awakening, et plein d'autres ont suivi... Je vois plutôt l'annonce de Sakurai pour Air Riders comme un petit miracle, mais on verra d'abord si la promesse tiens sur la longueur...
    jeanouillz posted the 10/28/2025 at 10:47 AM
    C'est fou de voir a quel point l'actuel Nintendo trahis la vision de Satoru Iwata qui lui respectait les joueurs...
    Quel travestissement...
    burningcrimson posted the 10/28/2025 at 10:50 AM
    jeanouillz +1 Iwata et Reggie n'étaient pas parfaits mais au moins ils respectaient les joueurs. J'ai hâte de voir si Nintendo va ruiner Smash 6 avec leur nouvelle politique... Respect à Sakurai en tout cas
    nicolasgourry posted the 10/28/2025 at 11:05 AM
    giru Ce que tu dis, c'est le non dit, c'est le sous entendu de Sakurai.
    badeuh posted the 10/28/2025 at 11:05 AM
    Pour moi le vrai message est adressé à l'équipe de Mario Kart World : "Qu'avez-vous fait de vos journées pour rendre une copie si pauvre ?"

    Car que l'on aime ou pas son Kirby Airiders, il y a du taf, des options dns tous les sens.

    Perso je ne comprennais pas la présence de ce jeu lorsque la switch 2 a été présentée, et maintenant j'attends le test pour confirmer mon achat.
    nicolasgourry posted the 10/28/2025 at 11:09 AM
    badeuh on peut le voir comme ça, même si je pense que ça va au delà de ça (mais il peut aussi parler indirectement de Mario Kart World).
    badeuh posted the 10/28/2025 at 11:15 AM
    nicolasgourry Tu as raison sur le fait que ça aille au delà de MKW, car DKB et plus récemment Pokémon ZA (et bientot le prochain Hyrule wariors) sont vendus incomplets.
    Est ce grave ? ça dépendra des titres mais il a raison de dire que ça nuit à l'industrie.

    Après pour MKW, j'espère vraiment que le jeu recevra 8 à 16 circuits gratuitement, car sinon le prix majoré aura du mal à passer.
    kikoo31 posted the 10/28/2025 at 11:16 AM
    jeanouillz Qui respecte les joueurs maintenant ? à part les indés
    noishe posted the 10/28/2025 at 11:21 AM
    giru Kirby Air Riders n'existe probablement que parce que Sakurai le veut (j'imagine un deal avec Nintendo qui lui demande un nouveau Smash et lui qui fait valider le feu vert sur Kirby Air Riders dans la foulée). Je pense que Nintendo sont pressés de le voir bosser sur Smash, donc pas de temps pour un DLC Kirby.

    Sakurai a mentionné dans le Direct précédent que la demande vient de Shinya Takahashi, qui a fait une grosse requête à Sakurai (lorsqu'il bossait sur les DLC de Smash) pour qu'il développe ce Kirby Air Riders. C'est donc 100% un projet poussé par Nintendo et non Sakurai, ce qui ne l'a pas empêché de donner son maximum pour le développement.
    nicolasgourry posted the 10/28/2025 at 11:22 AM
    badeuh ça va delà de Nintendo, Iwata parlait de manière général,mais comme c'était le président de Nintendo, le contraste est plus fort.
    Disons que le soucis, c'est qu'avec le DLC quand c'est "gratuit" (enfin tu le payes en fait, mais disons que tu repayes pas), les acheteurs tolèrent, alors que quand c'est payant, donc le sens que c'est pas prévu dans le jeu de base, là ça passe moins bien.
    Donc c'est toute la question des DLC qui est posé, sur la notion même du jeu complet à la sortie, comme le dit Sakurai.
    zekk posted the 10/28/2025 at 11:34 AM
    kikoo31 pas grande monde, mais de là a faire un article en parlant de la vision de cette vision alors que Nintendo ne la respecte plus du tout, c'est un peu cocasse
    tripy73 posted the 10/28/2025 at 12:02 PM
    zekk : il ne parle pas de tous les DLC mais de contenu d'un jeu terminé et dont une partie du contenu serait volontairement retiré pour le vendre via un DLC et hormis pour le dernier Pokemon dont les pratiques commerciales sont géré par la Pokemon Company (Nintendo se charge uniquement de l’édition et du marketing), il ne semble pas que Nintendo est déjà fait ce genre de pratique, mais si tu as un exemple n'hésite pas à le donner
    zekk posted the 10/28/2025 at 12:05 PM
    tripy73 Désolé mais pour moi, ça va ensemble... hormis des gros DLCcomme ceux de The Witcher ou Cyberpunk, les autres ça reste à discussion pour moi, mais un développeur ne va jamais dire que c'est du contenu amputé à la version de base

    et l'article pointe clairement cette phrase : Aucun DLC est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne pévois pas d'en faire une série au long court

    donc oui on parle bien de DLC
    tripy73 posted the 10/28/2025 at 12:30 PM
    zekk : c'est pourtant assez simple de repérer les DLC qui ont été développé après la sortie d'un jeu, tu n'es pas obligé d'attendre qu'un développeur le dise ouvertement pour le savoir.

    Après je ne parlais pas de la déclarationde Sakurai mais celle d’Iwata qui donnait son avis sur des DLC qui seraient du contenu supprimé du jeu complet pour être vendu à part, comme on en voit chez les autres constructeurs/éditeurs qui te vendent des éditions deluxe dans lesquelles tu as des skins exclusifs et donc supprimé de la version de base ou vendu à part.
    zekk posted the 10/28/2025 at 12:35 PM
    tripy73 et moi je réponds à l'article en général, facile de prendre que ce qui vous arrange l'article va dans ce sens, normal que mes propos aillent dans celui-là

    de plus dans ses propos il parle d'exemple extrême sur ce que tu cites, ça sous entend quand même que sa critique est plus large que ça
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo