And one thing Nintendo has determined as a company policy, what we are not going to do is create a full game and then say, ‘let's hold this back for DLC.' That's not our plan. We're definitely not doing that. It's an extreme example, but I think there are examples of games where you get that initial purchase — the very core part of the game — and everything else around it is all DLC. However, if you do that I believe customers will have no motivation to go out and buy the retail package to begin with.

Traduction : Et une chose que Nintendo a déterminée comme étant une politique d'entreprise, c'est que nous ne créerons pas un jeu complet pour ensuite le réserver à du contenu téléchargeable. Ce n'est pas notre plan. Nous ne ferons certainement pas cela. C'est un exemple extrême, mais je pense qu'il existe des jeux où l'on achète le jeu de base et où tout le reste est du contenu téléchargeable. Cependant, si vous faites cela, je pense que les clients n'auront aucune motivation pour acheter le produit dans le commerce.

NintendoLife

En Aout 2012, Satoru Iwata, l'ancien président de Nintendo (qui est décédé), avait déclaré à Otaku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masahiro Sakurai, le directeur du jeu Super Smash Bros. Ultimate, avec du DLC en pagaille, à déclaré lors du Nintendo Direct (23/10/2025) consacré à Kirby Air Riders, lors du mot de la fin :(à 1'28'41'')"Il y a beaucoup de contenu !...Pour info : Aucun DLC est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne pévois pas d'en faire une série au long court"