« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
En Aout 2012, Satoru Iwata, l'ancien président de Nintendo (qui est décédé), avait déclaré à Otaku.
And one thing Nintendo has determined as a company policy, what we are not going to do is create a full game and then say, ‘let's hold this back for DLC.' That's not our plan. We're definitely not doing that. It's an extreme example, but I think there are examples of games where you get that initial purchase — the very core part of the game — and everything else around it is all DLC. However, if you do that I believe customers will have no motivation to go out and buy the retail package to begin with.
Traduction : Et une chose que Nintendo a déterminée comme étant une politique d'entreprise, c'est que nous ne créerons pas un jeu complet pour ensuite le réserver à du contenu téléchargeable. Ce n'est pas notre plan. Nous ne ferons certainement pas cela. C'est un exemple extrême, mais je pense qu'il existe des jeux où l'on achète le jeu de base et où tout le reste est du contenu téléchargeable. Cependant, si vous faites cela, je pense que les clients n'auront aucune motivation pour acheter le produit dans le commerce. NintendoLife
Air riders fait plus exemple d'exception pour le coup
Kirby Air Riders n'existe probablement que parce que Sakurai le veut (j'imagine un deal avec Nintendo qui lui demande un nouveau Smash et lui qui fait valider le feu vert sur Kirby Air Riders dans la foulée). Je pense que Nintendo sont pressés de le voir bosser sur Smash, donc pas de temps pour un DLC Kirby.
Quel travestissement...
Car que l'on aime ou pas son Kirby Airiders, il y a du taf, des options dns tous les sens.
Perso je ne comprennais pas la présence de ce jeu lorsque la switch 2 a été présentée, et maintenant j'attends le test pour confirmer mon achat.
Est ce grave ? ça dépendra des titres mais il a raison de dire que ça nuit à l'industrie.
Après pour MKW, j'espère vraiment que le jeu recevra 8 à 16 circuits gratuitement, car sinon le prix majoré aura du mal à passer.
Sakurai a mentionné dans le Direct précédent que la demande vient de Shinya Takahashi, qui a fait une grosse requête à Sakurai (lorsqu'il bossait sur les DLC de Smash) pour qu'il développe ce Kirby Air Riders. C'est donc 100% un projet poussé par Nintendo et non Sakurai, ce qui ne l'a pas empêché de donner son maximum pour le développement.
Disons que le soucis, c'est qu'avec le DLC quand c'est "gratuit" (enfin tu le payes en fait, mais disons que tu repayes pas), les acheteurs tolèrent, alors que quand c'est payant, donc le sens que c'est pas prévu dans le jeu de base, là ça passe moins bien.
Donc c'est toute la question des DLC qui est posé, sur la notion même du jeu complet à la sortie, comme le dit Sakurai.
et l'article pointe clairement cette phrase : Aucun DLC est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne pévois pas d'en faire une série au long court
donc oui on parle bien de DLC
Après je ne parlais pas de la déclarationde Sakurai mais celle d’Iwata qui donnait son avis sur des DLC qui seraient du contenu supprimé du jeu complet pour être vendu à part, comme on en voit chez les autres constructeurs/éditeurs qui te vendent des éditions deluxe dans lesquelles tu as des skins exclusifs et donc supprimé de la version de base ou vendu à part.
de plus dans ses propos il parle d'exemple extrême sur ce que tu cites, ça sous entend quand même que sa critique est plus large que ça