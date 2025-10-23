accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Kirby Air Riders
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Bandai Namco
genre :
course
[ND] Kirby Air Riders Direct 2
Suivez ce Kirby Air Riders Direct 2 d'environ 60 minutes présenté par Masahiro Sakurai, le directeur du jeu, qui révèle de nouveaux détails sur ce jeu à venir sur Nintendo Switch 2.
posted the 10/23/2025 at 01:30 PM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments (
14
)
nicolasgourry
posted
the 10/23/2025 at 01:30 PM
Il a commencé il y a 30 Minutes ^^
ducknsexe
posted
the 10/23/2025 at 01:33 PM
Oh putain je l avais complètement oublié celui-la. Vite vite une issue pour s évader.
newtechnix
posted
the 10/23/2025 at 01:34 PM
Le Mario Kart Killer et le Sonic Kart Killer....confiance en Sakurai pour un vrai de jeu de course over the top
akinen
posted
the 10/23/2025 at 01:34 PM
Merci, tout le monde s’en fiche visiblement. Moi aussi un peu même si je le trouve très joli
shinz0
posted
the 10/23/2025 at 01:59 PM
newtechnix
ça a l'air plus alléchant que Mario Kart World
ducknsexe
posted
the 10/23/2025 at 02:04 PM
Je ne comprend toujours pas ce que cest comme type de jeu. Cest pas vraiment un jeu de kart.
Shanks
si tu oeux nous faire un résumé des nouveautés en page d accueil
nicolasgourry
posted
the 10/23/2025 at 02:07 PM
Déjà il dit clairement qu'il y aura pas de DLC
shanks
posted
the 10/23/2025 at 02:22 PM
ducknsexe
ce sera fait
drybowser
posted
the 10/23/2025 at 02:42 PM
Allez je vais regarder en accéléré voir si ya des trucs intéressants
Mais ptdr comment tout le monde l a zappé ce ND, preuve que tout le monde s'en branle vraiment de ce jeu !
nicolasgourry
posted
the 10/23/2025 at 02:45 PM
drybowser
déjà il y une "démo" qui est prévu.
drybowser
posted
the 10/23/2025 at 02:49 PM
Nicolasgourry
ha merci pour l info j ignorais ! Je la téléchargerai peut être du coup , c'est tout con mais le peu que je viens de regarder me donne plus envie que Mario kart world !! Pourtant à la base je suis pas fan du tout de Kirby , mais là le jeu semble plus beau plus fluide plus rapide plus pechu vien plus complet (normal c'est Sakurai) bref plus tout !
Seul truc que je capte pas c'est qu'il n y a que 18 circuits en tout et pour tout ça me semble vraiment très faible
nicolasgourry
posted
the 10/23/2025 at 02:51 PM
drybowser
https://www.gematsu.com/2025/10/kirby-air-riders-details-new-features-modes-and-customization-global-test-ride-demo-announced
Tu as les horaires de la démo.
Comme il a dit qu'il y aura pas de DLC, j'espère que le jeu est complet.
cyr
posted
the 10/23/2025 at 02:57 PM
akinen
il est joli
Mais c'est pas ça qui va attirer du monde.
sandman
posted
the 10/23/2025 at 03:01 PM
j'ai du mal à comprendre la stratégie de développer ce jeu alors que mario kart, même si certains disent qu'il est pas terrible, reste et restera le produit d'appel pour vendre des switch 2. kirby air riders n'est qu'un jeu de niche, et même s'il est excellent voir mieux que mario kart, ca vendra pas énormement de jeux et ca va même flopper... Tu peux pas sortir pas 2 jeux de course arcade en quelques mois en espérant qu'on va jouer aux 2...
