name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[NS2] Star Wars Outlaws / 40 Minutes Gameplay


Avec l'Édition Gold de Star Wars Outlaws, obtenez le jeu de base et le Season Pass, qui comprend :
Pack histoire Star Wars Outlaws : Wild Card
Pack histoire Star Wars Outlaws : A Pirate's Fortune
Mission exclusive « Le pari de Jabba »
Pack personnage Raid de Kessel
Pack Héritage du Chasseur
Pack Ronin du Cartel



Date de sortie : 4 Septembre 2025
https://www.youtube.com/watch?v=bhNIf6ZWTwQ&t
    posted the 09/01/2025 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    nuage posted the 09/01/2025 at 01:19 PM
    4 septembre

    Déjà ?

    Sinon le jeu ne m’intéresse pas mais ça semble correct malgré la qualité moyenne de la vidéo.
    pharrell posted the 09/01/2025 at 01:30 PM
    Au moins c'est fluide... un peu décevant quand même je m'attendais à mieux.

    Après si tu veux la qualité opti tu sais que c'est pas sur Switch 2 qu'il faut aller.
    aragami posted the 09/01/2025 at 01:39 PM
    La qualité de la video est juste immonde... Faut trouver un lien en 1440 p au minima.
    donpandemonium posted the 09/01/2025 at 02:10 PM
    On est loin de la catastrophe annoncée... Le jeu est fluide à 30 fps, la résolution est certes très basse, comme les textures en ultra low, mais certaines parties du Ray Tracing sont bel et bien là ( on peut voir les artefact de denoising assez souvent ), l'open world est bien là, les herbes bougent, elles sont visibles d'assez loin...

    C'est plutôt pas mal du tout en réalité. N'oubliez pas que ce jeu est infiniment plus gourmant en ressources qu'un Cyberpunk. C'est l'un des jeux les plus lourds actuellement disponibles, avec Indiana Jones et Hellblade 2.
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 02:27 PM
    Je préfère ne pas regarder pour ne pas pleurer du sang , c est ce que veut UBI
    aragami posted the 09/01/2025 at 02:28 PM
    donpandemonium je l'ai acheté sur steam car une petite promo et ce jeu est juste génial...Comme quoi il est important de se forger son propre avis...
    elicetheworld posted the 09/01/2025 at 02:42 PM
    Si ce jeu serait sortie sur PS4 il aurait eu probablement.la même tête c'est pas en faite,c'est juste que certaines personnes oublient que la switch 2,n'est pas une PS5 .et que les qui ont des compromis minimale du genre street 6,est dû au fait que ce genre de jeu est si gourmand que ça.
    Bref c'est honnête comme portable.et la différence bien évident ,n'est pas abyssal non plus
    shambala93 posted the 09/01/2025 at 03:08 PM
    30 fps en 2025, c’est dur.
    hypermario posted the 09/01/2025 at 03:09 PM
    Je trouve ca super propre, je suis rassuré pour le moment.
    cyr posted the 09/01/2025 at 03:36 PM
    shambala93 pourtant va falloir s'y faire, pour gta6..... c'est dur en effet
    cyr posted the 09/01/2025 at 03:38 PM
    shambala93 faut juste comparer avec la version ps4 pour voir les difference
    suikoden posted the 09/01/2025 at 03:43 PM
    shambala93 ca depend des sensibilite. Perso j'ai fais Cyberpunk sur Switch et meme en alternant avec la version Series X (sur laquelle j'ai pas l'extension). je vois la difference mais ça me gene pas outre mesure.

    Tout depend de ce que chacun attends, et aussi de son materiel (ma tele gere bien les jeux en 1080p 30 fps moins que l'ancienne mais suffisamment pour que ce soit propre a regarder)
    hypermario posted the 09/01/2025 at 04:00 PM
    suikoden Completement d'accord, en vrai le 60 fps s'est democratiser apres l'epoque 360/ps3 donc ca ne genez pas la plupart d'entre nous avant.
    donpandemonium posted the 09/01/2025 at 04:21 PM
    Moi je préfère un beau jeu à 30 fps qu'un jeu à 60 fps qui a la gueule de Kirby Air Riders...

    Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblerait ce jeu sur une PS4 : à rien. La PS4 ne peut pas gérer le Ray Tracing. Ni le streaming de polygones.

    Donc ce jeu ne tournerait même pas à 1 fps sur une PS4. Ici, la Switch 2 bouffe la PS4 au petit déjeuner.
    magneto860 posted the 09/01/2025 at 04:23 PM
    Merci pour la vidéo, ça affine un peu mon idée sur le jeu.

    Je n'ai jamais joué d'Assassin's Creed, donc je ne peux comparer la qualité par rapport aux jeux Ubi de même type.

    Mais pour ce qui est du thème / du visuel, il me semble moins propre que les Gardiens de la Galaxie (thème assez similaire, jeu de 2021) et qu'un Ratchet et Clank Rift Appart (ambiance SF qui tire sur le dessin animé, certes). En regardant cette vidéo je suis moins dedans.

    Il est bien évidemment possible de créer une ambiance de dingue sans avoir un visuel emballant (Cloudpunk en est un parfait exemple, qu'est-ce qu'il était bon ce jeu à ce niveau).

    Mais pour du Starwars on pourrait se sentir en droit d'avoir les deux. Au moins sur Switch le jeu semble vendu à 60 balles (prix Fnac), pas à 80 ou à 140 balles. C'est un bon point.
    donpandemonium posted the 09/01/2025 at 04:30 PM
    Ah tiens, un peu hors sujet mais pour ceux que ça intéresse : l'update Switch 2 de No Man Sky a activé le parallax occlusion mapping ( go google si vous savez pas ce que c'est ).

    Au début de la sortie de l'update, ils avaient upgradé les textures, la résolution, le framerate, la distance d'affichage, bref à peu près tout mais n'avaient pas activé le POM. Maintenant il est présent sur tous les sols, comme dans les versions PS5, Xbox serie et PC en ultra.

    Donc on a la ptite Switch 2 qui fait tourner du Parallax Occlusion Mapping sur un open world streamless, avec nuages volumétriques procéduraux, eau avec déformation procédurale volumétrique, éclairage global, le tout en 1080p à 30 fps ( enfin plus ou moins, j'ai rencontré de sacrée saccades sur certaines planètes ). Franchement, ça déchire pas mal je trouve.

    Faudrait que Hello Games aillent faire un petit tour à Kyoto pour expliquer comment marche la Switch 2 à ses propres concepteurs... Accompagné de Shin'en tiens.

    Allez savoir, on aurait peut-être des jeux Switch 2 qui exploiterai la console mieux qu'un moteur Wii U ?...

    ( Oui je suis toujours un peu énervé contre Nintendo et leur méga poil dans la main technique sur leurs moteurs graphiques de 10 ans d'âge... )
    darkwii posted the 09/01/2025 at 04:32 PM
    En tout cas ça peut présager de belles choses pour l avenir quand le hardware de switch 2 sera bien maîtrisé
    cyr posted the 09/01/2025 at 04:36 PM
    donpandemonium le jeux est pas sortie sur ps4? Je pensais que si.
    tripy73 posted the 09/01/2025 at 04:45 PM
    Pas si catastrophique que certains envisageaient, après ça ne rendra pas le jeu meilleur dans tous les cas, mais c'est plutôt rassurant sur ce que la machine peut faire alors que l'optimisation des outils et des moteurs ne font que commencer

    donpandemonium : je me rappelle de la précédente présentation où on avait l'impression que toute la partie Ray Tracing de l'éclairage avait été désactivée, au final elle est bien présente mais forcément plus légère que sur les consoles de salon et PC. En tout cas le Snowdrop a l'air d'être plutôt bien opti pour la Switch 2, surement que le travail déjà effectué sur Switch 1 pour Mario et les Lapins Crétins leur a été utile.

    Pour No Man's Sky en plus de tout ce que tu as listé, il faut aussi souligner le fait que le jeu est basé sur les voxels, ce qui est loin d'être anodin comme on le sait. J'espère juste qu'ils vont réussir à un peu mieux stabiliser le framerate au cours des màj, idem pour Cyberpunk qui peut clairement être amélioré de ce côté là.
    thieum posted the 09/01/2025 at 05:09 PM
    donpandemonium Il est même en 1440p en docké! Et il me semble qu'on peut débloquer le framerate, et dans ce mode il peut y avoir des pics à 60fps ????
    donpandemonium posted the 09/01/2025 at 05:10 PM
    Tripy73 Oui j'ai remarqué qu'ils semblent avoir ajouté quelques features de RT supplémentaires par rapport à la précédente présentation. Tant mieux cela dit. C'est surtout sur le framerate que je suis surpris : il me semble bien stable, en intérieur comme en extérieur. Quand tu sais que sur SteamDeck le jeu tombe à 15 fps voire moins... Pour un rendu globalement similaire voire inférieur ( la résolution sur le SteamDeck est vraiement, VRAIMENT dans les choux... ).

    Et oui pour No Man Sky en plus il y a le système de destruction par voxel. Petit regard en coin sur un singe avec des bananes...
    Bon DK a l'avantage total sur le framerate et la résolution, rendons lui justice sur ça. Mais Hello Games prennent par la Switch 2 pour de la daube en tout cas. Toutes les features graphiques des consoles de salon actuelles sont présentes dessus. Reste plus qu'à optimiser tout ça et surtout le faire passer sur DLSS au lieu de leur FSR 2.0... Ou alors peut-être en FSR 3 ? Et rajouter une frame génération ? Ça doit être faisable.

    Cyr Non non, il aurait jamais pu tourner sur la précédente gen, RT obligatoire sur ce jeu ( sinon tout est gris et sans éclairage, un gars sur Youtube a essayé en modifiant les fichiers, ça ressemble plus ç rien du tout ). Et il y a pleins d'autres technologies qui nécessitent un SSD pour bien marcher et qui auraient été une catastrophe à essayer d'adapter sur une bonne vieille PS4. Non vraiment, pour le coup là la Switch 2 met la PS4 au tapis. C'est là qu'on voit que les Tflops seuls ne démontrent pas tout le potentiel d'une machine. Ces autres composants, ainsi que les technologies embarquées qui peuvent être bien plus modernes, jouent aussi énormément.
    donpandemonium posted the 09/01/2025 at 05:15 PM
    Thieum 1440p t'es sûr ? J'ai plus l'impression d'un 1080p là.

    Pour le framerate débloqué, oui il y est, mais si avant la mise à jour apportant le Parallax Ocllusion Mapping on pouvait atteindre les 50 fps voire plus, depuis qu'ils l'ont ajouté, c'est fini. C'est 30 fps au mieux.

    Sur une planète avec un immense cargo, une balise entourée de fumée volumétrique, avec le POM partout sur le sol, et moi qui creusait comme un gogol pour essayer de récupérer un truc enfoi, la Switch 2 a pratiquement déclaré forfait XD. Elle m'a fait un petit 15/20 fps pendant toute la séquence, je m'attendais presque à ce qu'elle m'envoie un message d'insultes après.
    fdestroyer posted the 09/01/2025 at 05:43 PM
    hypermario Franchement, même l'époque PS4/XONE avait encore énormément de jeux uniquement 30 FPS, même de très gros morceaux comme GOW ou Last Of Us 2 et j'en passe, tous les open World quasiment, bref, je trouve effectivement que cette version de Star Wars est plutôt convaincante, je m'attendais à bien pire selon certains pré-test
    hypermario posted the 09/01/2025 at 06:40 PM
    fdestroyer Je te crois, je n'ai eu que la switch et le PC durant cet gen donc je n'ai pas de ref.
