Déjà ?
Sinon le jeu ne m’intéresse pas mais ça semble correct malgré la qualité moyenne de la vidéo.
Après si tu veux la qualité opti tu sais que c'est pas sur Switch 2 qu'il faut aller.
C'est plutôt pas mal du tout en réalité. N'oubliez pas que ce jeu est infiniment plus gourmant en ressources qu'un Cyberpunk. C'est l'un des jeux les plus lourds actuellement disponibles, avec Indiana Jones et Hellblade 2.
Bref c'est honnête comme portable.et la différence bien évident ,n'est pas abyssal non plus
Tout depend de ce que chacun attends, et aussi de son materiel (ma tele gere bien les jeux en 1080p 30 fps moins que l'ancienne mais suffisamment pour que ce soit propre a regarder)
Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblerait ce jeu sur une PS4 : à rien. La PS4 ne peut pas gérer le Ray Tracing. Ni le streaming de polygones.
Donc ce jeu ne tournerait même pas à 1 fps sur une PS4. Ici, la Switch 2 bouffe la PS4 au petit déjeuner.
Je n'ai jamais joué d'Assassin's Creed, donc je ne peux comparer la qualité par rapport aux jeux Ubi de même type.
Mais pour ce qui est du thème / du visuel, il me semble moins propre que les Gardiens de la Galaxie (thème assez similaire, jeu de 2021) et qu'un Ratchet et Clank Rift Appart (ambiance SF qui tire sur le dessin animé, certes). En regardant cette vidéo je suis moins dedans.
Il est bien évidemment possible de créer une ambiance de dingue sans avoir un visuel emballant (Cloudpunk en est un parfait exemple, qu'est-ce qu'il était bon ce jeu à ce niveau).
Mais pour du Starwars on pourrait se sentir en droit d'avoir les deux. Au moins sur Switch le jeu semble vendu à 60 balles (prix Fnac), pas à 80 ou à 140 balles. C'est un bon point.
Au début de la sortie de l'update, ils avaient upgradé les textures, la résolution, le framerate, la distance d'affichage, bref à peu près tout mais n'avaient pas activé le POM. Maintenant il est présent sur tous les sols, comme dans les versions PS5, Xbox serie et PC en ultra.
Donc on a la ptite Switch 2 qui fait tourner du Parallax Occlusion Mapping sur un open world streamless, avec nuages volumétriques procéduraux, eau avec déformation procédurale volumétrique, éclairage global, le tout en 1080p à 30 fps ( enfin plus ou moins, j'ai rencontré de sacrée saccades sur certaines planètes ). Franchement, ça déchire pas mal je trouve.
Faudrait que Hello Games aillent faire un petit tour à Kyoto pour expliquer comment marche la Switch 2 à ses propres concepteurs... Accompagné de Shin'en tiens.
Allez savoir, on aurait peut-être des jeux Switch 2 qui exploiterai la console mieux qu'un moteur Wii U ?...
( Oui je suis toujours un peu énervé contre Nintendo et leur méga poil dans la main technique sur leurs moteurs graphiques de 10 ans d'âge... )
donpandemonium : je me rappelle de la précédente présentation où on avait l'impression que toute la partie Ray Tracing de l'éclairage avait été désactivée, au final elle est bien présente mais forcément plus légère que sur les consoles de salon et PC. En tout cas le Snowdrop a l'air d'être plutôt bien opti pour la Switch 2, surement que le travail déjà effectué sur Switch 1 pour Mario et les Lapins Crétins leur a été utile.
Pour No Man's Sky en plus de tout ce que tu as listé, il faut aussi souligner le fait que le jeu est basé sur les voxels, ce qui est loin d'être anodin comme on le sait. J'espère juste qu'ils vont réussir à un peu mieux stabiliser le framerate au cours des màj, idem pour Cyberpunk qui peut clairement être amélioré de ce côté là.
Et oui pour No Man Sky en plus il y a le système de destruction par voxel. Petit regard en coin sur un singe avec des bananes...
Bon DK a l'avantage total sur le framerate et la résolution, rendons lui justice sur ça. Mais Hello Games prennent par la Switch 2 pour de la daube en tout cas. Toutes les features graphiques des consoles de salon actuelles sont présentes dessus. Reste plus qu'à optimiser tout ça et surtout le faire passer sur DLSS au lieu de leur FSR 2.0... Ou alors peut-être en FSR 3 ? Et rajouter une frame génération ? Ça doit être faisable.
Cyr Non non, il aurait jamais pu tourner sur la précédente gen, RT obligatoire sur ce jeu ( sinon tout est gris et sans éclairage, un gars sur Youtube a essayé en modifiant les fichiers, ça ressemble plus ç rien du tout ). Et il y a pleins d'autres technologies qui nécessitent un SSD pour bien marcher et qui auraient été une catastrophe à essayer d'adapter sur une bonne vieille PS4. Non vraiment, pour le coup là la Switch 2 met la PS4 au tapis. C'est là qu'on voit que les Tflops seuls ne démontrent pas tout le potentiel d'une machine. Ces autres composants, ainsi que les technologies embarquées qui peuvent être bien plus modernes, jouent aussi énormément.
Pour le framerate débloqué, oui il y est, mais si avant la mise à jour apportant le Parallax Ocllusion Mapping on pouvait atteindre les 50 fps voire plus, depuis qu'ils l'ont ajouté, c'est fini. C'est 30 fps au mieux.
Sur une planète avec un immense cargo, une balise entourée de fumée volumétrique, avec le POM partout sur le sol, et moi qui creusait comme un gogol pour essayer de récupérer un truc enfoi, la Switch 2 a pratiquement déclaré forfait XD. Elle m'a fait un petit 15/20 fps pendant toute la séquence, je m'attendais presque à ce qu'elle m'envoie un message d'insultes après.