Tandis q' un net recul se fait des côté des concurrents,la switch 2 continue son ascension fulgurante.et devient la pour se mois la console la plus vendue . elle occupe donc la première place aussi bien en volume quand valeur.sinon un recul de 47 % pour la PS5 69%. Pour x box et 52 % pour la première switch,par rapport à l' année précédente sur la même période.