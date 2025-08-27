profile
La NS2 franchit le cap des 2 millions au usa
Tandis q' un net recul se fait des côté des concurrents,la switch 2 continue son ascension fulgurante.et devient la pour se mois la console la plus vendue . elle occupe donc la première place aussi bien en volume quand valeur.sinon un recul de 47 % pour la PS5 69%. Pour x box et 52 % pour la première switch,par rapport à l' année précédente sur la même période.
    posted the 08/27/2025 at 02:49 PM by elicetheworld
    comments (7)
    rendan posted the 08/27/2025 at 03:23 PM
    Tout se passe comme prévu
    cyr posted the 08/27/2025 at 03:47 PM
    Mais c'est pour jouer a quoi?
    icebergbrulant posted the 08/27/2025 at 04:01 PM
    Attention, ascension fulgurante ne rime pas avec succès tracé
    Et oui, vous avez vu, ça ne rime pas justement

    Personne le voit pour le moment mais je sens Nintendo inquiet...
    dono56 posted the 08/27/2025 at 04:02 PM
    Cyr je pense que les méthodes de consommation change à cause de l’inflation.
    La console vient de sortir, normal que son catalogue exclusif soit restreint.
    Les jeux vont arriver (surtout qu'on parle de Nintendo), et les gens doivent certainement "étaler" leurs dépenses, moi le premier.
    solarr posted the 08/27/2025 at 04:29 PM
    La NS2 franchit le cap de 50 consoles revendues par jour sur leboncoin.
    Bien sûr, ces stats s'astiquent toutes seules, ne sont pas prises en compte.

    Aussi vite achetée, revendue dans les 2 mois, à des prix fous tels 350 euros avec 2 jeux, ou 380 avec 4 GKC : les GKC n'ont pas bcp de valeur. mais les gens sont bêtes de les revendre à prix discount.

    cyr à pas grand chose (pour l'instant).
    keiku posted the 08/27/2025 at 05:15 PM
    pareil qu'avec la ps5 donc, des ventes record les 3 première année puis une décroissance qui s’accélère bien plus rapidement que les autres console
    cyr posted the 08/27/2025 at 08:20 PM
    keiku sauf que la switch2 a pulvériser tous les record et de loin
    ....


    dono56 étaler les dépenses je suis d'accord. Mais enxore faut il savoir ce qu'il faut étaler....

    Demain on t'annonce qu'en 2 mois va y avoir un mario 3D, un zelda, et un f zéro, faudra prendre sont mal en patience.

    La consoles vient de sortir mais il est urgent de donner une ligne directive clair et défini.

    Je demande pas une vision sur les 6 prochaines années.
    Mais sur les 36 premier mois.....je parle de jeu Nintendo.

    Surtout qu'ils on eu le temps normalement.......
