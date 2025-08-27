Tandis q' un net recul se fait des côté des concurrents,la switch 2 continue son ascension fulgurante.et devient la pour se mois la console la plus vendue . elle occupe donc la première place aussi bien en volume quand valeur.sinon un recul de 47 % pour la PS5 69%. Pour x box et 52 % pour la première switch,par rapport à l' année précédente sur la même période.
Et oui, vous avez vu, ça ne rime pas justement
Personne le voit pour le moment mais je sens Nintendo inquiet...
La console vient de sortir, normal que son catalogue exclusif soit restreint.
Les jeux vont arriver (surtout qu'on parle de Nintendo), et les gens doivent certainement "étaler" leurs dépenses, moi le premier.
Aussi vite achetée, revendue dans les 2 mois, à des prix fous tels 350 euros avec 2 jeux, ou 380 avec 4 GKC : les GKC n'ont pas bcp de valeur. mais les gens sont bêtes de les revendre à prix discount.
cyr à pas grand chose (pour l'instant).
dono56 étaler les dépenses je suis d'accord. Mais enxore faut il savoir ce qu'il faut étaler....
Demain on t'annonce qu'en 2 mois va y avoir un mario 3D, un zelda, et un f zéro, faudra prendre sont mal en patience.
La consoles vient de sortir mais il est urgent de donner une ligne directive clair et défini.
Je demande pas une vision sur les 6 prochaines années.
Mais sur les 36 premier mois.....je parle de jeu Nintendo.
Surtout qu'ils on eu le temps normalement.......