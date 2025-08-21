profile
Hollow Knight Silksong
0
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nindo64
38
Likes
Likers
nindo64
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 429
visites since opening : 875735
nindo64 > blog
all
[Gamescom 2025] Du gameplay pour Hollow Knight Silksong
Vidéos Diverses


Et pour y avoir moi-même joué juste après avoir filmé cette séquence de gameplay, c'est validé. On retrouve un feeling assez similaire au premier jeu, et Hornet à un movset et des aptitudes qui se démarquent un peu du chevalier.

Par contre l'attente pour y jouer dans le salon. Je me suis pointé au stand Nintendo à 9h45, et j'en suis ressorti vers 13h30..

D'ailleurs y en a qui sont à la Gamescom cette année ?
    tags : gamescom hollow knight silksong
    4
    Likes
    Who likes this ?
    gareauxloups, kujiraldine, kali, kevinmccallisterrr
    posted the 08/21/2025 at 01:37 PM by nindo64
    comments (13)
    malroth posted the 08/21/2025 at 01:51 PM
    Par contre comme pour d'autres quites de gros jeux AAA, bah j'ai peur aussi du coté "deja vu" et l'impression d'avoir deja fait le jeu à 80%

    J'avais fini hollow knight à 100% tres fan et charmé par la decouverte, mais la j'ai vraiment peur de perdre tout ça.

    Oui ça sera fun manette en main, mais toute la partie DA, exploration, ennemies...ect bah ça tapera moins.

    D'ailleurs la, les decors, bah tu pe mets le perso du 1 dedans, je verrai quedel et je te dirai "ah c'est surement le 1er HK d'unz zone que j'ai oublié.

    Voila, c'est cette crainte des suites direct que j'ai de plus en plus (ragnarok, spider man 2, horizon 2, zelda totk...ect ect) le ghost of yotei me fait deja souffler alors que j'ai pas le jeu encore ...

    Voila, j'ai cette crainte la

    On verra bien pour Silksong
    azaz posted the 08/21/2025 at 01:51 PM
    plus de 6 ans pour faire un Hollow Knight 1.5 ......hallucinant...
    jacquescechirac posted the 08/21/2025 at 02:22 PM
    azaz l'as tu deja fini ?
    gaeon posted the 08/21/2025 at 02:25 PM
    On peux pas trop se rendre compte à travers 15 minutes de gameplay de ce que ce jeu (qui dépassera sûrement les 30 heures de jeu) peut faire/raconter.

    L'effet 1.5 sera je pense tout de même sûrement présent mais c'est aussi dans une certaine mesure une nécessité après tout. C'est quand même pour beaucoup le roi des Metroidvania, il n'a pas à se réinventer, tout du moins pour l'instant.
    yamine posted the 08/21/2025 at 02:33 PM
    Je suis àla Gamescom en ce moment même .
    Et apparement pour jouer à hollow knight c'est galère.


    Ping moi en privée si tu veux qu'on se capte.
    Je suis a la gamescom aujourd'hui et demain.
    yamine posted the 08/21/2025 at 02:36 PM
    Apparement dans le stand de Microsoft c'est pire encore pour jouer a silksong
    gaeon posted the 08/21/2025 at 02:36 PM
    4 septembre les gens
    yamine posted the 08/21/2025 at 02:40 PM
    Mais du coup nindo64 comment tu as fait pour entrer a la gamescom avant 10h ?
    azaz posted the 08/21/2025 at 02:41 PM
    jacquescechirac non mais j'ai des yeux. Toi non aparemment
    jacquescechirac posted the 08/21/2025 at 02:55 PM
    azaz oui donc, comme d'hab, ça couine pour rien
    akinen posted the 08/21/2025 at 03:41 PM
    Effectivement il est vraiment très beau. Le voir en mouvement me donne envie d’y jouer même si les combats de boss me gonflent
    vyse posted the 08/21/2025 at 09:12 PM
    jacquescechirac c'est un troll perd pas ton temps a lui repondre
    nindo64 posted the 08/21/2025 at 11:50 PM
    malroth Il ressemble beaucoup au premier HK et à première vue c'est vrai que 6 ans d'attente pour un jeu qui a l'air d'être sorti seulement 2-3 ans après ça fait beaucoup. Mais la grande force de cette licence c'est le lore donc je pense qu'on sera servi de ce côté
    gaeon En soit le premier HK n'avait pas réinventé le genre Metroidvania mais il l'a sublimé en tout cas. J'ai vraiment hâte pour Silksong, enfin une date il était temps
    yamine J'ai une accred c'est comme ça que j'ai pu rentrer à 9h au lieu de 10h. C'est pire chez Xbox pour le tester tu dis ? Après vu la hype c'est pas si étonnant de voir autant de gens dessus
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo