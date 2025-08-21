Vidéos Diverses
Et pour y avoir moi-même joué juste après avoir filmé cette séquence de gameplay, c'est validé. On retrouve un feeling assez similaire au premier jeu, et Hornet à un movset et des aptitudes qui se démarquent un peu du chevalier.
Par contre l'attente pour y jouer dans le salon. Je me suis pointé au stand Nintendo à 9h45, et j'en suis ressorti vers 13h30..
D'ailleurs y en a qui sont à la Gamescom cette année ?
posted the 08/21/2025 at 01:37 PM by nindo64
J'avais fini hollow knight à 100% tres fan et charmé par la decouverte, mais la j'ai vraiment peur de perdre tout ça.
Oui ça sera fun manette en main, mais toute la partie DA, exploration, ennemies...ect bah ça tapera moins.
D'ailleurs la, les decors, bah tu pe mets le perso du 1 dedans, je verrai quedel et je te dirai "ah c'est surement le 1er HK d'unz zone que j'ai oublié.
Voila, c'est cette crainte des suites direct que j'ai de plus en plus (ragnarok, spider man 2, horizon 2, zelda totk...ect ect) le ghost of yotei me fait deja souffler alors que j'ai pas le jeu encore ...
Voila, j'ai cette crainte la
On verra bien pour Silksong
L'effet 1.5 sera je pense tout de même sûrement présent mais c'est aussi dans une certaine mesure une nécessité après tout. C'est quand même pour beaucoup le roi des Metroidvania, il n'a pas à se réinventer, tout du moins pour l'instant.
Et apparement pour jouer à hollow knight c'est galère.
Ping moi en privée si tu veux qu'on se capte.
Je suis a la gamescom aujourd'hui et demain.
gaeon En soit le premier HK n'avait pas réinventé le genre Metroidvania mais il l'a sublimé en tout cas. J'ai vraiment hâte pour Silksong, enfin une date il était temps
yamine J'ai une accred c'est comme ça que j'ai pu rentrer à 9h au lieu de 10h. C'est pire chez Xbox pour le tester tu dis ? Après vu la hype c'est pas si étonnant de voir autant de gens dessus