Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
solarr
solarr
Nvidia, de vrais FDP + RTX à son nez mi-cou Edition
Solarr the PC Master
Comme disaient les poètes NTM, "c'est arrivé près d'chez toi, ouais presque sous ton nez".
Le prix pendouille à ton nez mais ni à mi-cou ni à mi-coûts, mais plus loin que Bakou : des USA à Cologne? ça cogne à la GAMESCOM.

2 peintures de Hatsune Miku et vla la FDP RTX Sein mille euros.






NVIDIA bais(s)e de nouveau le prix de ses GeForce FDP RTX 5000 FE

RTX 5070 : 649 € - 629 €
- RTX 5070 Ti : 884 € - 884 €
- RTX 5080 : 1179 € - 1129 €
- RTX 5090 : 2349 € - 2239 €

Y a pas à dire, des vrais frais de porcs ! bref même uniquement dans les FDPorcs, ils sont de vrais FDP. Et ce ne sont pas les habitants de la ville de Putte qui diront le contraire.

Comme dirait le cynique et pouet à ses heures, Gérard Holtz, que je vous invite à entendre ci-dessous (à écouter jusqu'au bout, ça vaut le ku.

    posted the 08/20/2025 at 12:03 PM by solarr
    comments (7)
    rogeraf posted the 08/20/2025 at 12:07 PM
    Nvidia bien qui rira le dernier !
    solarr posted the 08/20/2025 at 12:08 PM
    rogeraf
    ioda posted the 08/20/2025 at 12:17 PM
    Perso je suis team :

    https://www.youtube.com/watch?v=KswHIF-jUE4

    Ca fait du bien d'avoir depuis quelques temps un 3ème concurrent
    solarr posted the 08/20/2025 at 12:31 PM
    ioda c'est sûr. Mais bon, avoir délaissé ke PhysX pour se focus uniquement sur des technos AI est la plus grosse supercherie de ces 15 dernières années.
    Superchérie pour nvidia par contre.

    Quand on constate qu'une ex haut de gamme GTX 580 bat à plates coutures une RTX 5080 sous PhysX dans des scenes complexes de Metro 2033, ça laisse pantois.
    solarr posted the 08/20/2025 at 12:34 PM
    Avec 5 fois moins de transistors, 2x moins de MHz...
    Jusqu'en 2020, tout tournait en 4k natif sur GTX 1080...
    romgamer6859 posted the 08/20/2025 at 12:56 PM
    solarr
    quand tu vois que les super arrivent très vite...
    kakazu posted the 08/20/2025 at 01:01 PM
    ioda Ya ce concurent chinois qui est aussi à suivre a semble prometteur
    https://www.clubic.com/actualite-574446-le-premier-gpu-6-nm-chinois-a-de-la-ressource-les-premieres-fuites-le-prouvent.html
