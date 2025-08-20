Solarr the PC Master

Comme disaient les poètes NTM, "c'est arrivé près d'chez toi, ouais presque sous ton nez".Le prix pendouille à ton nez mais ni à mi-cou ni à mi-coûts, mais plus loin que Bakou : des USA à Cologne? ça cogne à la GAMESCOM.2 peintures de Hatsune Miku et vla la FDP RTX Sein mille euros.NVIDIA bais(s)e de nouveau le prix de ses GeForce FDP RTX 5000 FERTX 5070 : 649 € - 629 €- RTX 5070 Ti : 884 € - 884 €- RTX 5080 : 1179 € - 1129 €- RTX 5090 : 2349 € - 2239 €Y a pas à dire, des vrais frais de porcs ! bref même uniquement dans les FDPorcs, ils sont de vrais FDP. Et ce ne sont pas les habitants de la ville de Putte qui diront le contraire.Comme dirait le cynique et pouet à ses heures, Gérard Holtz, que je vous invite à entendre ci-dessous (à écouter jusqu'au bout, ça vaut le ku.