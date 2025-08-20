Comme disaient les poètes NTM, "c'est arrivé près d'chez toi, ouais presque sous ton nez".
Le prix pendouille à ton nez mais ni à mi-cou ni à mi-coûts, mais plus loin que Bakou : des USA à Cologne? ça cogne à la GAMESCOM.
2 peintures de Hatsune Miku et vla la FDP RTX Sein mille euros.
NVIDIA bais(s)e de nouveau le prix de ses GeForce FDP RTX 5000 FE
Ca fait du bien d'avoir depuis quelques temps un 3ème concurrent
Superchérie pour nvidia par contre.
Quand on constate qu'une ex haut de gamme GTX 580 bat à plates coutures une RTX 5080 sous PhysX dans des scenes complexes de Metro 2033, ça laisse pantois.
Jusqu'en 2020, tout tournait en 4k natif sur GTX 1080...
quand tu vois que les super arrivent très vite...
