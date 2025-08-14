Titre : NEO BERLIN 2087

Genre : Action, RPG

Développement : Elysium Game Studio

Édition : Elysium Game Studio

Platformes: PlayStation 5,Xbox Series X|S,PC

Date de parution : À déterminer

Ce jeu Cyberpunk/Néofuturiste se montre à l'occasion de la Gamescon 2025,avec ce nouveau trailer.Jouable à laET lapersonne, ce titre me fait fortement pensée à DeusEx:Human Revolution que j'avais beaucoup aimé.