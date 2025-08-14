Titre : NEO BERLIN 2087
Genre : Action, RPG
Développement : Elysium Game Studio
Édition : Elysium Game Studio
Platformes: PlayStation 5,Xbox Series X|S,PC
Date de parution : À déterminer
Ce jeu Cyberpunk/Néofuturiste se montre à l'occasion de la Gamescon 2025,avec ce nouveau trailer.
Jouable à la 3e ET la 1e personne, ce titre me fait fortement pensée à DeusEx:Human Revolution que j'avais beaucoup aimé.
Par contre le gameplay et la mocap… C’est pas encore ça mais bon. Si c’est juste du fps, tant pis
jozen15 l'une des voix qu'on entend est celle d'Elias Toufexis, le doubleur de Adam Jensen justement
Perso ça n’emballe pas plus que ça à voir, mais je trouve pas que ça fasse cyberpunk comme ambiance, de ce qu'on voit c'est un peu trop "clean", c'est juste une ambiance futuriste.