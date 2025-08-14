ajouter un titre
[Gamescon'25] Un nouveau trailer pour ce jeu "Cyberpunk"
Titre : NEO BERLIN 2087
Genre : Action, RPG
Développement : Elysium Game Studio
Édition : Elysium Game Studio
Platformes: PlayStation 5,Xbox Series X|S,PC
Date de parution : À déterminer




Ce jeu Cyberpunk/Néofuturiste se montre à l'occasion de la Gamescon 2025,avec ce nouveau trailer.
Jouable à la 3e ET la 1e personne, ce titre me fait fortement pensée à DeusEx:Human Revolution que j'avais beaucoup aimé.



Néo Berlin _ Site officiel
youtube - https://youtu.be/N9bMk3zYmvo
    posted the 08/14/2025 at 08:29 PM by bogsnake
    comments (8)
    akinen posted the 08/14/2025 at 08:34 PM
    Cyberpunk sans drogue, rockeur, zizi, fefesse et tété. J’veux bien

    Par contre le gameplay et la mocap… C’est pas encore ça mais bon. Si c’est juste du fps, tant pis
    bogsnake posted the 08/14/2025 at 08:36 PM
    Bah non pas juste FPS mais TPS aussi.
    aozora78 posted the 08/14/2025 at 09:02 PM
    Cyberlin
    jozen15 posted the 08/14/2025 at 09:17 PM
    je suis d'accord, Ça fait plus penser à un Deus Ex qu’à un Cyberpunk.
    torotoro59 posted the 08/14/2025 at 09:18 PM
    Ah le jeu avec la femme canard...
    altendorf posted the 08/14/2025 at 09:52 PM
    Il y a encore du taff... J'espère qu'ils vont se faire aider par un éditeur car sinon cela va bien flop. Beaucoup trop ambitieux.
    roivas posted the 08/14/2025 at 09:52 PM
    torotoro59 a toi aussi tu trouve que c'est abusé sa bouche?? XD
    jozen15 l'une des voix qu'on entend est celle d'Elias Toufexis, le doubleur de Adam Jensen justement

    Perso ça n’emballe pas plus que ça à voir, mais je trouve pas que ça fasse cyberpunk comme ambiance, de ce qu'on voit c'est un peu trop "clean", c'est juste une ambiance futuriste.
    pcsw2 posted the 08/14/2025 at 10:33 PM
    Dans ma wishlist steam depuis l'annonce , fps et bullet time je ne peux refuser
