L'info provient de billbil-kun de Dealabs, probablement le plus fiable de tous les leakers aujourd'hui.
Les deux déclinaisons de la console, la Xbox Ally et la Xbox Ally X, respectivement à 599€ et 899€, seront donc disponibles le 16 octobre 2025.
L'ouverture des précommandes se fera le mercredi 20 août 2025, date de début de la Gamescom, probablement après la conférence Xbox qui se tiendra à 15h heure française.
On se souviendra qu'un certain Silksong est censé être jouable day 1 lors de la sortie de la console. A moins d'un report, une sortie le 16 octobre (ou avant) semble actée pour Silksong