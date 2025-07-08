L'info provient de billbil-kun de Dealabs, probablement le plus fiable de tous les leakers aujourd'hui.Les deux déclinaisons de la console, la Xbox Ally et la Xbox Ally X, respectivement à 599€ et 899€, seront donc disponibles le 16 octobre 2025.L'ouverture des précommandes se fera le mercredi 20 août 2025, date de début de la Gamescom, probablement après la conférence Xbox qui se tiendra à 15h heure française.On se souviendra qu'un certain Silksong est censé être jouable day 1 lors de la sortie de la console. A moins d'un report, une sortie le 16 octobre (ou avant) semble actée pour Silksong