profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
noishe
4
Likes
Likers
noishe
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 14
visites since opening : 41329
noishe > blog
[LEAK] Date de sortie de la ROG Xbox Ally


L'info provient de billbil-kun de Dealabs, probablement le plus fiable de tous les leakers aujourd'hui.

Les deux déclinaisons de la console, la Xbox Ally et la Xbox Ally X, respectivement à 599€ et 899€, seront donc disponibles le 16 octobre 2025.
L'ouverture des précommandes se fera le mercredi 20 août 2025, date de début de la Gamescom, probablement après la conférence Xbox qui se tiendra à 15h heure française.

On se souviendra qu'un certain Silksong est censé être jouable day 1 lors de la sortie de la console. A moins d'un report, une sortie le 16 octobre (ou avant) semble actée pour Silksong
https://www.dealabs.com/magazine/rog-xbox-ally-on-connait-enfin-la-date-exacte-de-sortie-60340
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/07/2025 at 03:41 PM by noishe
    comments (4)
    kevinmccallisterrr posted the 08/07/2025 at 03:50 PM
    Tout ce foin depuis des années autour de Silksong quand même ! On en est quand même maintenant à supposer sa date de sortie par rapport à la date de sortie d'une nouvelle console ?!? C'est la pire arlésienne de tous les temps, non ? D'un ridicule hallucinant à ce point là...
    apollokami posted the 08/07/2025 at 03:52 PM
    900€ pour un si petit écran c'est chaud quand même.
    dokidokii posted the 08/07/2025 at 04:03 PM
    Ça va critiquer fort alors que ça commence déjà à encenser une PS5 portable
    mrvince posted the 08/07/2025 at 04:13 PM
    kevinmccallisterrr une des pires surement oui. Mais en voyant le titre de cet article c'est la première chose a laquelle j'ai pensé. Date de la console - date de silksong. Alors qu'en plus rien n'est vraiment sur
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo